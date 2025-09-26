НОВОСТИОбщество

Житель Бийска просверлил несколько сквозных дыр в стене и оскорблял через них свою соседку

Суд назначил ему наказание в виде штрафа

26 сентября 2025, 07:45, ИА Амител

Злой сосед / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Злой сосед / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Бийске мужчину привлекли к ответственности за оскорбление соседки. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Житель города во время ремонта просверлил в стене 11 сквозных отверстий, что вызвало недовольство соседей. В ответ на претензии женщины он допустил высказывания, унижающие ее честь и достоинство.

Пострадавшая обратилась в суд, где настаивала, что оскорбления были адресованы именно ей. Подсудимый слов сожаления о случившемся не выразил.

В итоге его признали виновным по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление").

Бийск суд

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:08:59 26-09-2025

У народа, тихо едет "крыша".

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

13:23:39 26-09-2025

Гость (08:08:59 26-09-2025) Крыша едет неспеша,тихо шифером шурша.
Осень. Обострения.
А может это просто оправдания ? люди всегда такими были ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:26 26-09-2025

Прэлестно, прэлестно...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:49 26-09-2025

Потом напишите, когда убийство случится.
А оно обязательно случиться.

  7 Нравится
Ответить
