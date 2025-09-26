Житель Бийска просверлил несколько сквозных дыр в стене и оскорблял через них свою соседку
Суд назначил ему наказание в виде штрафа
26 сентября 2025, 07:45, ИА Амител
Злой сосед / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Бийске мужчину привлекли к ответственности за оскорбление соседки. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Житель города во время ремонта просверлил в стене 11 сквозных отверстий, что вызвало недовольство соседей. В ответ на претензии женщины он допустил высказывания, унижающие ее честь и достоинство.
Пострадавшая обратилась в суд, где настаивала, что оскорбления были адресованы именно ей. Подсудимый слов сожаления о случившемся не выразил.
В итоге его признали виновным по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление").
08:08:59 26-09-2025
У народа, тихо едет "крыша".
13:23:39 26-09-2025
Гость (08:08:59 26-09-2025) Крыша едет неспеша,тихо шифером шурша.
Осень. Обострения.
А может это просто оправдания ? люди всегда такими были ?
09:12:26 26-09-2025
Прэлестно, прэлестно...
09:38:49 26-09-2025
Потом напишите, когда убийство случится.
А оно обязательно случиться.