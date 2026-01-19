Житель Шипуново перевел мошенникам 250 тысяч рублей за несуществующие автозапчасти

Мужчина перечислил полную предоплату на сайте, после чего продавец исчез

19 января 2026, 16:27, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Житель села Шипуново Алтайского края стал жертвой интернет-мошенников, потеряв более 250 тысяч рублей. Мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже автомобильных запчастей и начал переписку с продавцом, сообщает МВД по краю.

Продавец заверил его, что отправит товар только после полной предоплаты. Доверившись, потерпевший перечислил всю сумму. После этого мошенник лишь подтвердил, что якобы отправит покупку транспортной компанией и перестал выходить на связь.

Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности злоумышленника.