Житель Шипуново перевел мошенникам 250 тысяч рублей за несуществующие автозапчасти
Мужчина перечислил полную предоплату на сайте, после чего продавец исчез
19 января 2026, 16:27, ИА Амител
Житель села Шипуново Алтайского края стал жертвой интернет-мошенников, потеряв более 250 тысяч рублей. Мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже автомобильных запчастей и начал переписку с продавцом, сообщает МВД по краю.
Продавец заверил его, что отправит товар только после полной предоплаты. Доверившись, потерпевший перечислил всю сумму. После этого мошенник лишь подтвердил, что якобы отправит покупку транспортной компанией и перестал выходить на связь.
Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности злоумышленника.
22:31:19 19-01-2026
хорошие новости. много зажиточных граждан на Алтае
10:51:25 20-01-2026
Что же могло пойти не так? Тут про тыщу десять раз подумаешь, кинут тебя или нет