Жители Алтая стали брать больше кредитов наличными и на более долгий срок

20 августа 2025, 15:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край вошел в топ-30 регионов по объемам кредитования наличными, при этом динамика по количеству за месяц составила +12%, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Регион в рейтинге занял 24-е место. В июне 2025 года в крае выдали 23,41 тыс. кредитов на 3,2 млрд рублей, а в июле – 26,23 тыс. кредитов на 3,9 млрд рублей.

«В июне жители Алтайского края брали наличными в кредит в среднем 137 тысяч рублей, в среднем на 28 месяцев. В июле – 149 тысяч на 30 месяцев», – говорится в исследовании.

За месяц количество кредитов наличными в крае выросло на 12%, объем выданных средств – на 21%, а средний чек – на 8%.

Всего в России за семь месяцев 2025 года было выдано 9,51 млн кредитов наличными на 1,57 трлн рублей, в среднем за месяц – на 224,35 млрд рублей.

Самые крупные кредиты выдавали в июле жителям Севастополя – в среднем 306 тыс. рублей, Чеченской Республики – 304 тыс. рублей, Москвы – 303 тыс. рублей, Республики Ингушетия – 300 тыс. рублей и Республики Дагестан – 289 тыс. рублей.

Самый длительный срок кредитования наличными – в среднем 41 месяц (3 года 5 мес.) – зафиксирован в Северной Осетии, самый короткий – 25 мес. (2 года 1 мес.) – в Мордовии.