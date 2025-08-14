Жители Белокурихи спросили у Томенко, почему в городе нет Дома культуры и стадиона

Местное население, обратившееся на прямую линию губернатора, пожаловалось на отсутствие досуга

14 августа 2025, 18:45, ИА Амител

Жители Белокурихи пожаловались губернатору Алтайского края Виктору Томенко на отсутствие в городе Дома культуры и стадиона. Соответствующее обращение поступило на прямую линию главы региона. Онлайн-трансляцию ведет "Катунь 24".

«В Белокурихе до сих пор нет ни Дома культуры, ни стадиона. Много раз говорили и обещали, что выделят бюджет, но тишина. Почему для местных жителей ничего нет для досуга?» – спросили жители города-курорта.

В прямом эфире Виктор Томенко позвонил главе Белокурихи Константину Базарову. Он рассказал, что стадион в городе планируют обустроить к июлю 2026 года. Там же будет располагаться сцена, на которой будут проходить культурно-массовые мероприятия.

Кроме того, Базаров отметил, что, несмотря на отсутствие ДК, в городе проводят множество культурных мероприятий. Он подчеркнул, что многие из них бесплатны и свободны для посещения местными жителями.