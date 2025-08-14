Жители Белокурихи спросили у Томенко, почему в городе нет Дома культуры и стадиона
Местное население, обратившееся на прямую линию губернатора, пожаловалось на отсутствие досуга
14 августа 2025, 18:45, ИА Амител
Жители Белокурихи пожаловались губернатору Алтайского края Виктору Томенко на отсутствие в городе Дома культуры и стадиона. Соответствующее обращение поступило на прямую линию главы региона. Онлайн-трансляцию ведет "Катунь 24".
«В Белокурихе до сих пор нет ни Дома культуры, ни стадиона. Много раз говорили и обещали, что выделят бюджет, но тишина. Почему для местных жителей ничего нет для досуга?» – спросили жители города-курорта.
В прямом эфире Виктор Томенко позвонил главе Белокурихи Константину Базарову. Он рассказал, что стадион в городе планируют обустроить к июлю 2026 года. Там же будет располагаться сцена, на которой будут проходить культурно-массовые мероприятия.
Кроме того, Базаров отметил, что, несмотря на отсутствие ДК, в городе проводят множество культурных мероприятий. Он подчеркнул, что многие из них бесплатны и свободны для посещения местными жителями.
21:33:07 14-08-2025
Дом кул туры им не нужен
На танцы пусть в санатории ходят
А стадион построят, как тока ФК "Белокуриха" выйдет в премьер лигу
12:22:46 15-08-2025
Туалетов общественных тоже нет.
12:56:46 15-08-2025
гость (12:22:46 15-08-2025) Туалетов общественных тоже нет.... Там кустов достаточно.
12:57:28 15-08-2025
А зачем Белокурихе культура и спорт?