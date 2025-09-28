Жители Алтайского края похвалились "уловом" перед закрытием грибного сезона. Фото

Грибники признаются, что каждая вылазка в лес теперь особенная

28 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Грибы

В Алтайском крае сезон тихой охоты подходит к завершению. С наступлением холодов леса скоро укроет первый снег, и грибники уже собирают последние урожаи.

Как отмечают местные жители, в Павловске сезон официально закрыт, но в ряде районов еще можно найти сочные и крепкие грибы. Хороший улов в последние дни отмечают в Бийском и Родинском районах, а также в окрестностях деревни Сосновка.

Местные грибники признаются, что каждая вылазка в лес теперь особенная: впереди зима, и собранные корзины станут не только вкусным запасом, но и напоминанием о теплых днях уходящей осени.