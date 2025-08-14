Жители двух районов Алтайского края пожаловались Томенко на проблемы с водой

В обоих случаях власти уже занимаются решением возникших сложностей

14 августа 2025, 19:42, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Жители двух районов Алтайского края пожаловались губернатору Виктору Томенко на проблемы с водой. Вопросы поступили на прямую линию с главой региона.

Так, жители села Брусенцево Усть-Пристанского района отметили, что, несмотря на установленную водонапорную башню, воды практически нет, а МУП решить проблему не может. Схожая жалоба поступила из села Советского Советского района – по словам сельчан, вода желтая, с мелкими черными ошметками.

За разъяснением ситуации губернатор Виктор Томенко обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивану Гилеву. Министр пояснил, что из Брусенцево жалобы действительно поступали – после вмешательства краевого предприятия алтайского управления водопроводов был найден ранее неустраненный прорыв, там провели работы. После этого ситуация немного улучшилась. Однако так как жалобы продолжают поступать, вопрос взяли на контроль.

Губернатор призвал министра обозначить срок решения вопроса. По словам Гилева, разобраться должны до конца августа.

В селе Советском работают два контура водоснабжения и, по словам Ивана Гилева, в обоих есть превышение по железу и марганцу. Будет рассматриваться вопрос об установке новой станции водоочистки. На работы потребуется около 30–40 млн рублей. Установить станцию могут к следующему сезону, а решение вопроса озвучат в течение двух недель.