Жители Омской области стали свидетелями невероятного северного сияния

На Земле наблюдается сильная магнитная буря

20 января 2026, 13:00, ИА Амител

Фото: Милена Пономарева

В ночь на 20 января жители Омской области могли наблюдать редкое для этого региона природное явление – яркое северное сияние. Уникальное зрелище, продолжавшееся около часа-полутора, запечатлела на камеру местный фотограф Милена Пономарева, автор паблика "Охотники за красотами Омской области".

Появление полярного сияния в средних широтах связано с мощной солнечной активностью. Как отмечают астрономы, на Земле наблюдается сильная магнитная буря, вызванная мощной вспышкой класса X1.95 на Солнце. Геомагнитный индекс достиг уровня G4 (сильная буря) и в некоторых районах приближался к максимальным значениям, что и позволило жителям Омска и области увидеть это красочное явление.