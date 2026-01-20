Жители Омской области стали свидетелями невероятного северного сияния
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
20 января 2026, 13:00, ИА Амител
В ночь на 20 января жители Омской области могли наблюдать редкое для этого региона природное явление – яркое северное сияние. Уникальное зрелище, продолжавшееся около часа-полутора, запечатлела на камеру местный фотограф Милена Пономарева, автор паблика "Охотники за красотами Омской области".
Появление полярного сияния в средних широтах связано с мощной солнечной активностью. Как отмечают астрономы, на Земле наблюдается сильная магнитная буря, вызванная мощной вспышкой класса X1.95 на Солнце. Геомагнитный индекс достиг уровня G4 (сильная буря) и в некоторых районах приближался к максимальным значениям, что и позволило жителям Омска и области увидеть это красочное явление.
