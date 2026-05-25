В РПЦ допустили появление штатных священников в школах

Протоиерей Максим Козлов уточнил, что речь идет не об обязательном введении, а о снятии запрета, если такая потребность возникнет у учеников и их семей

25 мая 2026, 10:31, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов в беседе с ТАСС заявил, что школы могли бы ввести должность штатного священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников.

«Скорее я бы говорил о возможности в рамках светского законодательства об образовании нахождения таких форм в случае востребованности в них», — сказал священнослужитель, отвечая на вопрос о необходимости школьного священника.

Он подчеркнул, что речь идет не об обязательном введении, а о снятии запрета — если в этом возникнет потребность у родителей и учащихся.

При этом, отметил протоиерей, в светском государстве, каким является Россия, даже при ориентации на традиционные ценности, сделать большее юридически сложно. Сразу возникнет вопрос о мере присутствия представителей всех традиционных конфессий РФ.