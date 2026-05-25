В РПЦ допустили появление штатных священников в школах
Протоиерей Максим Козлов уточнил, что речь идет не об обязательном введении, а о снятии запрета, если такая потребность возникнет у учеников и их семей
25 мая 2026, 10:31, ИА Амител
Председатель учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов в беседе с ТАСС заявил, что школы могли бы ввести должность штатного священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников.
«Скорее я бы говорил о возможности в рамках светского законодательства об образовании нахождения таких форм в случае востребованности в них», — сказал священнослужитель, отвечая на вопрос о необходимости школьного священника.
Он подчеркнул, что речь идет не об обязательном введении, а о снятии запрета — если в этом возникнет потребность у родителей и учащихся.
При этом, отметил протоиерей, в светском государстве, каким является Россия, даже при ориентации на традиционные ценности, сделать большее юридически сложно. Сразу возникнет вопрос о мере присутствия представителей всех традиционных конфессий РФ.
10:34:38 25-05-2026
" О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!" (с)
10:47:02 25-05-2026
Старый гость (10:34:38 25-05-2026) " О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!" (... Скорее:
" Прости нас Юра, мы всё..."
10:36:43 25-05-2026
Узнаю что ребенка заставили ЭТО слушать переведу в соседнюю школу.
10:56:47 25-05-2026
Гость (10:36:43 25-05-2026) Узнаю что ребенка заставили ЭТО слушать переведу в соседнюю ... там мулла?
11:03:17 25-05-2026
Мусик (10:56:47 25-05-2026) там мулла?... Таки уже скажите, где есть равин? В какой он школе?
11:42:49 25-05-2026
Мусик (10:56:47 25-05-2026) там мулла?... Пастафарианство.
11:51:06 25-05-2026
Мусик (10:56:47 25-05-2026) там мулла?... Нет мы в семье не верим в сказочных персонажей.
10:46:04 25-05-2026
Учитывая тенденции нужен скорее мулла
10:48:06 25-05-2026
Да уж делайте как раньше было!? При царе горохе!
Школа при церкви!!!?...
Вот тогда заживём!!!? Вот тогда устроим прорыв в науке и образовании!!?...
10:57:27 25-05-2026
Их только пусти в школу - и всё, то запретить, это запретить, то не богоугодно, это не богоугодно. Если отделены от государства - это значит ноль поддержки, ноль информации в официальных каналах, ноль внимания к ним. Они как маргиналы должны быть - вне времени и пространства. И никому не мешать в реальном мире.
13:34:16 25-05-2026
Гость (10:57:27 25-05-2026) Их только пусти в школу - и всё, то запретить, это запретить...
Раньше они были везде властью. Потом пришли чиновники и отодвинули их на второй план. Любая власть держится на пропаганде и насилии. Служители исполняют роль пропаганды, богоугодной власти и им самим. Чем менее образовано и грамотно население, тем легче нести в массы "веру" в богоугодную пропаганду.
11:05:32 25-05-2026
Это не допустимо. Школа, должна быть школой. Отделенной от всяких культов и поверий.
11:09:15 25-05-2026
поддерживаю. дети должны знать библию
иначе будет как на украине - язычники и антихристианские секты будут детям мозги пудрить а они отличить кто есть кто не смогут и все это и приведет к катастрофе
11:22:42 25-05-2026
Гость (11:09:15 25-05-2026) поддерживаю. дети должны знать библиюиначе будет как на ... А что Язычество - это плохо?
11:29:34 25-05-2026
Гость (11:22:42 25-05-2026) А что Язычество - это плохо?... Посмотрите как хорошо жить на Украине с их язычеством. И какое светлое и радостное будущее в этой стране
11:35:41 25-05-2026
Гость (11:29:34 25-05-2026) Посмотрите как хорошо жить на Украине с их язычеством. И как... А где ты там язычество нашел? Там те же культовые организации, что и у нас. Язычество было всегда основой славянских народов. Уж точно не еврейские сказки.
14:22:22 25-05-2026
Гость (11:29:34 25-05-2026) Посмотрите как хорошо жить на Украине с их язычеством. И как...
голод и канибализм в радиоактивных руинах. И принесение жертв идолам черного солнца - англичане им помогают достигнуть этого будущего свободного от христианства
20:43:10 25-05-2026
Гость (14:22:22 25-05-2026) голод и канибализм в радиоактивных руинах. И принесение ... Вам лечиться надо, князь... (с)
11:37:49 25-05-2026
Гость (11:09:15 25-05-2026) поддерживаю. дети должны знать библиюиначе будет как на ... Дети должны знать ИСТОРИЮ А НЕ БИБЛИЮ!!!
21:58:41 25-05-2026
Гость (11:37:49 25-05-2026) Дети должны знать ИСТОРИЮ А НЕ БИБЛИЮ!!! ... Одно другому никак не мешает.
14:09:52 25-05-2026
Гость (11:09:15 25-05-2026) поддерживаю. дети должны знать библиюиначе будет как на ... дети должны знать ФИЗИКУ и другие точные науки. а если родителям хочется витать в облаках надев розовые очки, то это их право. А заставлять заниматься этой фигней точно не нужно!
11:14:11 25-05-2026
Вся история России пронизана вера в Бога, христианством. Культура состоит из множества библейских цитат, которые мы не знаем и не замечаем. Если детям расскажут интересно и ненавязчиво, то что в этом плохого? И наконец есть такая фраза: "На войне атеистов нет". Если нам трудно, то нам нужна вера. В том числе в Всевышнего
11:42:22 25-05-2026
Гость (11:14:11 25-05-2026) Вся история России пронизана вера в Бога, христианством. Кул... Вся история пронизана репрессиями со стороны религиозных организаций. То казнят, то камнями забьют, то сожгут. И никаких извинений. Разве БОГ хочет сжечь конкретного человека? Нет, это люди делали с именем Бога на устах. Так что Бог хороший, а к его служителям есть вопросики.
11:53:37 25-05-2026
Гость (11:42:22 25-05-2026) Вся история пронизана репрессиями со стороны религиозных орг... Цари казнили? Коммунисты уничтожали народ в лагерях? Фастуд, алкоголь и вейпы - медленная смерть? И что остается, кто хороший остался?
14:11:55 25-05-2026
Гость (11:53:37 25-05-2026) Цари казнили? Коммунисты уничтожали народ в лагерях? Фастуд,... реально думаете, от рпц в школе исчезнут фастфуды, вейпы и прочее? мне вас жаль.
11:53:00 25-05-2026
Гость (11:14:11 25-05-2026) Вся история России пронизана вера в Бога, христианством. Кул... Так вот кто оказывается, по вашему мнению, заинтересован в этой войне с целью увеличения количества паствы и усиления своего воздействия на людей государство и общество.
16:00:31 25-05-2026
Гость (11:14:11 25-05-2026) Вся история России пронизана вера в Бога, христианством. Кул... о духовных ценностях расскажут учителя на уроке "Духовно-нравственная культура России". Но расскажут учителя - атеисты, а не священники. Священникам место в церкви, в школах получают знания.
11:40:18 25-05-2026
Протоплазму знаю, протосов знаю. Что такое протоиерей ?
22:00:30 25-05-2026
Гость (11:40:18 25-05-2026) Протоплазму знаю, протосов знаю. Что такое протоиерей ?... Неуместно гордиться своей безграмотностью.
06:12:14 26-05-2026
Гость (22:00:30 25-05-2026) Неуместно гордиться своей безграмотностью.... В ваших протоиреях с архимандритами, черт ноги переломает. Вам это надо, вы и запоминайте у кого какое погоняло.
12:03:02 25-05-2026
АМИК, очнитесь уже. Введите обязательную регистрацию, чтобы исключить анонимных комментаторов (я зарегистрируюсь). Очень сильное ощущение, что у вас в комментах сидят люди Антироссии на зарплате
12:10:40 25-05-2026
Гость (12:03:02 25-05-2026) что у вас в комментах сидят люди Антироссии на зарплате... ванга их Вас так себе
12:34:29 25-05-2026
Гость (12:03:02 25-05-2026) АМИК, очнитесь уже. Введите обязательную регистрацию, чтобы ... Вот из-за вас, больных на́ голову, и нет никакого желания регистрироваться. Зачем? Чтобы вам было проще доносы писать?
😁
19:40:25 25-05-2026
Гость (12:03:02 25-05-2026) АМИК, очнитесь уже. Введите обязательную регистрацию, чтобы ... тоже запросто зарегаюсь.
только я за веру в науку и космос, и против попов любой конфессии.
12:03:18 25-05-2026
Минобр настолько богат, что готов платить з/п ещё и попу в каждой школе?
13:22:58 25-05-2026
Кхм... (12:03:18 25-05-2026) Минобр настолько богат, что готов платить з/п ещё и попу в к... Попам Бог подаст.
18:07:36 25-05-2026
Гость (13:22:58 25-05-2026) Попам Бог подаст. ... Бог попам никогда не подаст, это заблуждение, они извратили Ученье Бога.
12:06:57 25-05-2026
"Если в этом возникнет потребность у родителей и учащихся".
Не не не, так не будет. В школе просто скажут это как факт. Никакого мнения родителей, и тем более учеников, спрашивать не будут.
16:11:40 25-05-2026
Не могу представить священника в роли учителя. Церковь яро выступает против язычества, а я на уроках детям рассказываю о язычестве, которое есть часть нашей истории. А вот предмет "ДНКР" как раз знакомит с историей и содержанием мировых религий (буддизм, христианство, ислам). Все они равноценны, никому первенство не даётся. Религии по ДНКР не навязывается, просто идёт ознакомление с ними. А вот священник будет конкретно навязывать конкретную религию, что делать нельзя - нарушается равенство религий.
16:56:01 25-05-2026
Почему люди боятся священников?! Шарахаются как черт от ладана, судя по комментариям... Что он их детям плохого сделал? Напоминают чертей из фильма "Константин". Что священник сделает плохого их детям. Лучше бы телефончики отобрали у своих деток с бессмысленными картинками...
17:28:39 25-05-2026
Внимательный из Б (16:56:01 25-05-2026) Почему люди боятся священников?! Шарахаются как черт о... Как можно оставить своих детей с человеком, который верит в существование вымышленных персонажей, постоянно с ними разговаривает, передаёт приказы этих персонажей и заставляет эти приказы выполнять?
20:47:59 25-05-2026
Внимательный из Б (16:56:01 25-05-2026) Почему люди боятся священников?! Шарахаются как черт о... Никто их не боится, просто вся их деятельность, особенно за последние лет 15, вызывает резкое отторжение. Недавно публиковали данные опроса, согласно которым за эти самые 15 лет количество россиян, считающих себя православными, снизилось в 1,2 раза. Интересно, почему?..
21:37:39 25-05-2026
Внимательный из Б (16:56:01 25-05-2026) Почему люди боятся священников?! Шарахаются как черт о... потому что школа несет знания, а церковь не дружит с наукой, со знанием. Церковь на веру упирается.