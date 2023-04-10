Жительница Алтая получила "условку" за дачу заведомо ложных показаний на суде

Женщина хотела помочь своим знакомым, которых обвиняли в особо тяжком преступлении против личности

10 апреля 2023, 22:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительницу Благовещенского района Алтайского края признали виновной в даче заведомо ложных показаний в суде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Как установили следователи, в конце марта 2021 года женщина решила ввести в заблуждение суд относительно обстоятельств уголовного дела по обвинению двух её знакомых в совершении особо тяжкого преступления против личности. Зная об ответственности, она дала заведомо ложные показания как свидетель.

В ходе следствия и суда женщина полностью признала вину в содеянном. Суд, оценив собранные следователем СК доказательства, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно.