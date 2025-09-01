Жительница Алтая вызвала полицию, чтобы попросить сигарет

Женщина была пьяна

01 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Романовском районе женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения дома вместе с матерью и сожителем, обнаружила, что в ночное время у компании закончились сигареты.

Вместо того чтобы дождаться утра или обратиться к соседям, она приняла решение позвонить на номер экстренной службы 112 и сообщить о якобы имевшем месте оскорблении со стороны неизвестных лиц, надеясь таким образом привлечь полицию и попросить у сотрудников сигареты, пишут в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей.

Прибывшие на вызов правоохранители быстро установили истинные мотивы ложного вызова. В отношении гражданки был составлен протокол по статье 19.13 ("Ложный вызов специализированных служб").

Примечательно, что это уже не первое подобное нарушение со стороны женщины – за 2025 год она трижды привлекалась к ответственности за аналогичные действия. Мировой судья судебного участка Романовского района назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.