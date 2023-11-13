Жительница Барнаула пожаловалась на агрессивного фельдшера скорой помощи

По словам горожанки, приехавшие на вызов врачи начали на нее орать

13 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница краевой столицы в социальных сетях пожаловалась на агрессивное поведение фельдшера скорой помощи. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам горожанки, она гуляла в районе улицы 80-й Гвардейской Дивизии, 38, и увидела лежащего на земле мужчину. Вызвала скорую, но реакция врачей, по ее словам, оказалась неприятной.

"Приехала скорая, и в прямом смысле слова на нас начали орать, зачем их вызвали. Данный фельдшер был очень агрессивный, все время пытался прям подходить вплотную и орать, что это не его работа", – сказала горожанка.

Пациента, по ее словам, тащили буквально по земле, ударяя о погреба.