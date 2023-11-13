Жительница Барнаула пожаловалась на агрессивного фельдшера скорой помощи
По словам горожанки, приехавшие на вызов врачи начали на нее орать
13 ноября 2023, 09:01, ИА Амител
Жительница краевой столицы в социальных сетях пожаловалась на агрессивное поведение фельдшера скорой помощи. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам горожанки, она гуляла в районе улицы 80-й Гвардейской Дивизии, 38, и увидела лежащего на земле мужчину. Вызвала скорую, но реакция врачей, по ее словам, оказалась неприятной.
"Приехала скорая, и в прямом смысле слова на нас начали орать, зачем их вызвали. Данный фельдшер был очень агрессивный, все время пытался прям подходить вплотную и орать, что это не его работа", – сказала горожанка.
Пациента, по ее словам, тащили буквально по земле, ударяя о погреба.
09:07:59 13-11-2023
Фельдшер-врач?
09:17:45 13-11-2023
Дело в том, что всякий вызов скорой "на улицу" отрабатывается в первую очередь, поэтому всякая перепившая алкашня или обширявшийся наркоша скорее получат помощь, нежели бабушка с инсультом дома. Я, конечно же, не знаю, что там было, но адекватности поведения работников скорой большинству поучиться бы надо.
10:14:37 13-11-2023
Гость (09:17:45 13-11-2023) Дело в том, что всякий вызов скорой "на улицу" отрабатываетс... Зачастую никакой адекватности медиков Скорой -нет, только в исключительных случаях -И ГОВОРЮ, ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ПЕЧАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ!
09:19:17 13-11-2023
сталкивалась с хамством сотрудников скорой. Но тут не от профессии скорее зависит, а от человека
09:33:21 13-11-2023
Надо провести ротацию, всех врачей м фельдшеров на войну, может будут мелосердней, а может будет наоборот?
09:44:20 13-11-2023
Гость (09:33:21 13-11-2023) Надо провести ротацию, всех врачей м фельдшеров на войну, мо... Как жаль, что в интернетах у каждого дурака есть его дурацкое право высказывать его дурацкие идеи...
10:15:27 13-11-2023
Гость (09:44:20 13-11-2023) Как жаль, что в интернетах у каждого дурака есть его дурацко... Почему жаль? Теперь хоть видно, кто нас окружает.
10:16:17 13-11-2023
Гость (09:44:20 13-11-2023) Как жаль, что в интернетах у каждого дурака есть его дурацко... То есть себя дураком признаёте))) Печально за ВАС!
10:13:04 13-11-2023
Фельдшеры Скорой зачастую хамоваты! и не квалифицированы!!! Неоднократно вызывали Скорую, когда случился ковид, и ни одна Скорая не взяла тест на ковид, хотя просили - вот это халатность в работе!!!!!!!!! А потом еще и отвезли не в профильное мед учреждение! Не Скорая, а УБОГАЯ мед помощь!!!!!!! и Горздрав, Крайздрав ВСЁ это покрывает!
11:37:21 13-11-2023
Гость (10:13:04 13-11-2023) Фельдшеры Скорой зачастую хамоваты! и не квалифицированы!!! ... так может вам как раз повезло? живы остались от непрофильного лечения )))
10:15:41 13-11-2023
А еще медики Скорой просятся в туалет сходить, не оказав мед помощь -был крайне удивлён!!!
10:33:10 13-11-2023
Что так удивило? Что на скорой тоже люди работают?
10:57:09 13-11-2023
Гость (10:33:10 13-11-2023) Что так удивило? Что на скорой тоже люди работают? ... Что в туалет, прежде всего ходят, приезжая на вызов, а не помощь экстренную оказать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11:45:12 13-11-2023
Гость (10:57:09 13-11-2023) Что в туалет, прежде всего ходят, приезжая на вызов, а не по... ну так-то руки надо помыть перед тем как к больному прикасаться. И не преувеличивайте, экстренно- это истекающему кровью?
12:27:17 13-11-2023
Гость (11:45:12 13-11-2023) ну так-то руки надо помыть перед тем как к больному прикаса... Что значит "преувеличивать" в данном случае? Люди вызвали скорую? Или неторопливую? =) Скорую вызывают, когда человек в критическом состоянии, и каждая минута может быть решающей.
14:02:06 13-11-2023
Гость (12:27:17 13-11-2023) Гость (11:45:12 13-11-2023) ну так-то руки надо помыт... Вы будете смеяться, но моя подруга в прошлом врач на СП и как вызывают измерить температуру, потому что градусника нет, рассказывала неоднократно. И про утырков, вызывающих бригаду с целью получить спирт или наркоту тоже.
14:18:41 13-11-2023
Гость (12:27:17 13-11-2023) Скорую вызывают, когда человек в критическом состоянии.. 99 % "что то тяжко, тошнит, температура 36,7"
14:15:28 13-11-2023
Гость (10:57:09 13-11-2023) Что в туалет, прежде всего ходят, приезжая на вызов, а не по... Согласен! Приоритеты надо правильно расставлять и не путать туалетную комнату с экстренным лечением больного!!! а еще любят рассматривать обстановку и не торопиться (как не странно!), потому что "всё равно одинаково платят - торопись/не торопись" (!)
10:46:04 13-11-2023
Вот удивительно, то что за все годы, ни разу не попадались плохие врачи. Спросите у себя, а вы то как, нормальные?
12:31:06 13-11-2023
Гость (10:46:04 13-11-2023) Вот удивительно, то что за все годы, ни разу не попадались ... А нам попадались. И много. Например, врач-уролог в поликлинике, который видя плохой анализ мочи упорно уверял, что это не его профиль. Что-либо назначать или обследовать отказался. В карточке написал "жалоб нет". Хотя они были! Урод. Пришлось идти к платному урологу, лечить сильнеший цистит у него. Врач-хирург, который отказался обследовать и что-либо назначать пенсионеру-инвалида после перенесенной аварии. И таких полно.
14:45:21 13-11-2023
Вчера вызывали тоже скорую вынужденно, мама упала дома в ванной и сломала бедренную кость прямо у колена, лежала дома до нашего приезда, не могла вообще пошевелиться из-за дикой боли. Приехали молодая женщина-врач и парень ассистент, ничего плохого сказать не могу, спасибо им, молодцы, видно что ребята старались, долго пытались выяснить по разбухшему колену что же с ним случилось. И как потом совместно транспортировали бабушку до машины - это отдельная блин история, в наших многоэтажных стандартных панельках это крайне затруднительно делать, но справились, отвезли в больницу.
15:40:07 13-11-2023
Гость (14:45:21 13-11-2023) в наших многоэтажных стандартных панельках это крайне затруднительно делать, При СССР в Алтайгражданпроекте был дедок, который в кармане носил 2 маленьких, в масштабе строительных чертежей сделанных, гробика. При приёмке проекта он просто этими "гробиками" проходил по чертежам лестничных маршей, площадок и дверей, и если "гробик" где-то "застревал"- зарезал проект.