Жительницу Барнаула оштрафовали за самовольное подключение к электросетям
Был причинен ущерб на сумму свыше 142 тысяч рублей
03 сентября 2025, 15:55, ИА Амител
Жительница Барнаула была оштрафована на 10 тысяч рублей за незаконное подключение частного дома к электросетям, сообщили в региональном Управлении по обеспечению деятельности мировых судей.
«Проверка ресурсоснабжающей организации выявила факт самовольного подключения, в результате которого энергетикам был причинен ущерб на сумму свыше 142 тысяч рублей», – пишут в пресс-службе.
В ходе судебного заседания женщина объяснила свой поступок тем, что ожидала официального подключения более шести месяцев и решилась на крайние меры. Однако суд указал, что у истицы имелась возможность восстановить свои права законным способом, без нарушения установленного порядка.
Постановлением мирового судьи Индустриального района Барнаула горожанку признали виновной по статье о самовольном подключении к энергоресурсам, назначив наказание в виде штрафа, который оказался значительно меньше суммы причиненного ущерба.
16:26:19 03-09-2025
у истицы имелась возможность восстановить свои права законным способом - в переводе с тарабарского "хрен вам чего в этой жизни будет"
17:01:16 03-09-2025
Все электро и газоснабжающие службы такие тормоза... Многие годами ждут
17:37:10 03-09-2025
ожидала официального подключения более шести месяцев - организацию так же надо штрафовать за унижения... документы собери, разрешения получи, колени приклони, ..
19:54:21 03-09-2025
А энергетиков и газовщиков штрафовать за несоблюдение сроков исполнения ? Это ведь годами тянуться может и им ничего, все сходит. Они должны нести ответственность , свет отключают ччасто вроде штраф есть , а оштрафовать невозможно! К ним закон должен проявить жесткость , а не потребителей штрафовать за их волокиту!
00:46:12 04-09-2025
по садоводствам прошвырнитесь - вот где чудеса подключений