Жительницу Барнаула оштрафовали за самовольное подключение к электросетям

Был причинен ущерб на сумму свыше 142 тысяч рублей

03 сентября 2025, 15:55, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Жительница Барнаула была оштрафована на 10 тысяч рублей за незаконное подключение частного дома к электросетям, сообщили в региональном Управлении по обеспечению деятельности мировых судей.

«Проверка ресурсоснабжающей организации выявила факт самовольного подключения, в результате которого энергетикам был причинен ущерб на сумму свыше 142 тысяч рублей», – пишут в пресс-службе.

В ходе судебного заседания женщина объяснила свой поступок тем, что ожидала официального подключения более шести месяцев и решилась на крайние меры. Однако суд указал, что у истицы имелась возможность восстановить свои права законным способом, без нарушения установленного порядка.

Постановлением мирового судьи Индустриального района Барнаула горожанку признали виновной по статье о самовольном подключении к энергоресурсам, назначив наказание в виде штрафа, который оказался значительно меньше суммы причиненного ущерба.