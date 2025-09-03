НОВОСТИПроисшествия

Жительницу Барнаула оштрафовали за самовольное подключение к электросетям

Был причинен ущерб на сумму свыше 142 тысяч рублей

03 сентября 2025, 15:55, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Жительница Барнаула была оштрафована на 10 тысяч рублей за незаконное подключение частного дома к электросетям, сообщили в региональном Управлении по обеспечению деятельности мировых судей.

«Проверка ресурсоснабжающей организации выявила факт самовольного подключения, в результате которого энергетикам был причинен ущерб на сумму свыше 142 тысяч рублей», – пишут в пресс-службе.

В ходе судебного заседания женщина объяснила свой поступок тем, что ожидала официального подключения более шести месяцев и решилась на крайние меры. Однако суд указал, что у истицы имелась возможность восстановить свои права законным способом, без нарушения установленного порядка.

Постановлением мирового судьи Индустриального района Барнаула горожанку признали виновной по статье о самовольном подключении к энергоресурсам, назначив наказание в виде штрафа, который оказался значительно меньше суммы причиненного ущерба.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

16:26:19 03-09-2025

у истицы имелась возможность восстановить свои права законным способом - в переводе с тарабарского "хрен вам чего в этой жизни будет"

Avatar Picture
Гость

17:01:16 03-09-2025

Все электро и газоснабжающие службы такие тормоза... Многие годами ждут

Avatar Picture
dok_СФ

17:37:10 03-09-2025

ожидала официального подключения более шести месяцев - организацию так же надо штрафовать за унижения... документы собери, разрешения получи, колени приклони, ..

Avatar Picture
Гость

19:54:21 03-09-2025

А энергетиков и газовщиков штрафовать за несоблюдение сроков исполнения ? Это ведь годами тянуться может и им ничего, все сходит. Они должны нести ответственность , свет отключают ччасто вроде штраф есть , а оштрафовать невозможно! К ним закон должен проявить жесткость , а не потребителей штрафовать за их волокиту!

Avatar Picture
Гость

00:46:12 04-09-2025

по садоводствам прошвырнитесь - вот где чудеса подключений

