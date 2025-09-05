Жителям Алтая рассказали, как росла зарплата в первые шесть месяцев 2025 года
За месяц – с мая по июнь – средний доход в крае увеличился на 5%
05 сентября 2025, 14:37, ИА Амител
В Алтайском крае в июне 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 66 879 рублей, сообщает Алтайкрайстат в своем статистическом докладе о социально-экономическом положении региона.
«Зарплата увеличилась по сравнению с маем 2025 года на 5,4%, по сравнению c июнем 2024 года – на 17,1%. Размер реальной начисленной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса цен, составил 105,2% к маю 2025 года и 106,2% – к июню 2024 года», – говорится в исследовании.
Согласно представленным данным, в январе 2024 года среднемесячная начисленная зарплата была на уровне 46 470 рублей, а в январе 2025-го – 56 971 рубля. Таким образом, рост за год – 20%.
В июне 2025 года среднемесячная начисленная зарплата составила 66 879 рублей, а в мае – 63 571 рубль. За месяц она увеличилась на 5%.
Как зарплаты росли в первые шесть месяцев 2025 года, Алтайкрайстат показал в таблице:
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лишь 11% работающих получают зарплату выше средней по стране.
14:44:59 05-09-2025
Ха-Ха-Ха
15:46:54 05-09-2025
гость (14:44:59 05-09-2025) Ха-Ха-Ха... Не ха-ха. С таким ростом, наверное,уже лучшие в Сибири! Скоро всех по зарплате догоним и перегоним! Такой рост!
15:52:30 05-09-2025
Гость (15:46:54 05-09-2025) Не ха-ха. С таким ростом, наверное,уже лучшие в Сибири! Скор... страна прирастать будет Сибирью. Шойгу, кжецца.
14:51:30 05-09-2025
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 66 879 рублей.
Вы почаще пишите о росте зарплат, чтобы знали и не уезжали из региона лучшие специалисты. А то сами уезжают, потом родственников и друзей перетягивают.
Все от незнания!!!
14:58:04 05-09-2025
ВИДАТЬ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ ЕЩЁ БЫСТРЕЕ РАСТЕТ,коль край по средним зарплатам никак в середину таблицы не может добраться . Это реально?
15:54:18 05-09-2025
Гость (14:58:04 05-09-2025) ВИДАТЬ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ ЕЩЁ БЫСТРЕЕ РАСТЕТ,коль край по сре...
Куда-куда вы собрались? В середину таблицы))) Мы в одном-двух местах от пьедестала аутсайдеров этой таблицы с перспективой зайти на этот пьедестал.
14:59:33 05-09-2025
Спасибо что рассказали как росла наша зарплата.
15:14:35 05-09-2025
Вот пару дней назад писали,в Алтайском крае педагогам в среднем предлагают зарплату в размере 39 тыс. Ну какая учителям разница,что" в июне 2025 года среднемесячная начисленная зарплата в крае составила 66 879 рублей"?
Наверное,у курьеров еще больше, а у IT-специалистов еще выше. Достойная зарплата должна быть у всех: дворников,кочегаров,уборщиц,поваров,учителей,санитарок,воспитателей, продавцов,юристов...
15:21:11 05-09-2025
вот так сказки и рождаюцца...
15:30:44 05-09-2025
вы всё врете
Средняя номинальная начисленная заработная плата в России в июне 2025 года впервые в истории (без учета декабря) превысила уровень в 100 тысяч рублей, достигнув 103,2 тысячи рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
17:28:32 05-09-2025
Ессли бы столько платили я был бы счастлив...
06:28:09 07-09-2025
Иван (17:28:32 05-09-2025) Ессли бы столько платили я был бы счастлив... ... не в деньгах счастье
17:31:54 05-09-2025
Любой пост со словами «рассказали» звучит как 🤬
17:57:33 05-09-2025
Читаешь и не перестаешь удивляться, там прорыв, тут резкий рост, новые успехи на геополитической арене, экономика одна из первых в мире