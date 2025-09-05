За месяц – с мая по июнь – средний доход в крае увеличился на 5%

05 сентября 2025

В Алтайском крае в июне 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 66 879 рублей, сообщает Алтайкрайстат в своем статистическом докладе о социально-экономическом положении региона.

«Зарплата увеличилась по сравнению с маем 2025 года на 5,4%, по сравнению c июнем 2024 года – на 17,1%. Размер реальной начисленной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса цен, составил 105,2% к маю 2025 года и 106,2% – к июню 2024 года», – говорится в исследовании.

Согласно представленным данным, в январе 2024 года среднемесячная начисленная зарплата была на уровне 46 470 рублей, а в январе 2025-го – 56 971 рубля. Таким образом, рост за год – 20%.

В июне 2025 года среднемесячная начисленная зарплата составила 66 879 рублей, а в мае – 63 571 рубль. За месяц она увеличилась на 5%.

Как зарплаты росли в первые шесть месяцев 2025 года, Алтайкрайстат показал в таблице:

