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Жителям барнаульского микрорайона вернули тепло и горячую воду после аварии

Специалисты заменили два с половиной метра трубопровода на улице Георгия Исакова

21 октября 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле устранили дефект трубопровода на улице Георгия Исакова, из-за которого у части жителей Дальних Черемушек 21 октября отсутствовали тепло и горячая вода. 

Как сообщили в СГК, потребителей уже подключили к системе, сеть заполнена и ставится на циркуляцию. 

"В ближайшее время [в квартирах] появятся отопление и горячая вода", – отметили в компании.

Напомним, из-за поломки специалисты были вынуждены заменить два с половиной метра трубы.

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Комментарии 1

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Ирина

18:18:24 22-10-2023

Горячая вода вернулась, а вот отопление -частично. Ни на кухне, ни в спальне батареи холодные. Звонили, но ничего не сделано. Обогреватель включила. Ждем понедельника

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