"Золотой Алтай". В Барнауле проходят крупнейшие соревнования по художественной гимнастике

Более 500 спортсменок из 11 регионов страны приехали в столицу края

25 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Соревнования по художественной гимнастике "Золотой Алтай" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Золотой Алтай", которые собрали более 500 спортсменок из 11 регионов России.

Турнир, проходящий с 23 по 26 октября в спортивном комплексе "Победа", стал настоящим праздником для любителей этого зрелищного вида спорта. В ходе соревнований участницы оспаривают призовые места в различных категориях, от второго спортивного разряда до мастеров спорта. На церемонии открытия спортсменок приветствовали высокие гости, среди которых сенатор Российской Федерации Наталья Кувшинова и и.о. министра спорта Алтайского края Сергей Шиллер. Под пристальным взглядом судей, возглавляемых заслуженным тренером России Мариной Калюжной, гимнастки покажут все свое мастерство и артистизм, соревнуясь в индивидуальных, дуэтных и групповых программах.

Смотрите наш изящный и гибкий фоторепортаж с первого дня.