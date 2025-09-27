Известный боец ММА Джефф Монсон провел мастер-класс в Барнауле. Фоторепортаж
Также спортсмен дал своим поклонникам автографы и сфотографировался с ними
27 сентября 2025, 16:08, ИА Амител
26 сентября известный боец ММА Джефф Монсон посетил барнаульский центр смешанных единоборств Top Team Siberia.
Спортсмен пообщался с журналистами, сфотографировался с поклонниками и провел мастер-класс для детей. Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.
Джефф Монсон – ранее американский, ныне российский спортсмен, общественный деятель. Выступал в смешанных единоборствах, является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Сейчас Джефф Монсон — депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, вице-президент Федерации рестлинга Республики Башкортостан.
