Демоническая школа и ужасы учеников. Психолог о том, как детям справиться со стрессом

Согласно международным исследованиям, 80% российских школьников испытывают стресс в начале нового учебного года. Школьники Алтайского края не исключение. Психолог Ольга Згордан в эфире "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала, чего боятся дети и как смягчить эти страхи. Слушайте подкаст на amic.ru. Всего семь минут и вы узнаете, как понять, что у ребенка возникли проблемы в школе, как нужно их решать и почему импульсивные действия родителей могут навредить.

Демоническая школа (начало записи)

Стресс перед обучением испытывают как старшие школьники, так и будущие первоклассники. Школу демонизируют из-за постоянных изменений в системе образования. В итоге уже выпускники детсадов понимают, что их ждёт что-то страшное, а обратной дороги нет. При этом уговоры взрослых не снимают чувство страха. Иногда ситуацию усугубляют родители, которые перегружают ребёнка дополнительными занятиями.

Что поможет (3:07)

Снять напряжение может только родительская поддержка. Психолог напоминает, что ребёнку должно быть спокойно дома вне зависимости от успеваемости и происходящего в школе. Наоборот, порицание со стороны родителей, только усугубит ситуацию. Школьник попросту закроется в себе и перестанет искать помощи у близких.

Как выяснить о проблемах (4:30)

Распознать, что у школьника какие-либо проблемы можно быстро. Один из сигналов, например, изменение модели поведения, когда ранее общительный ребёнок резко замыкается в себе без видимых причин. В подобных случаях не стоит давить и сразу пытаться выяснять, какие проблемы появились и почему, рекомендует Згордан. Также психолог не советует немедленно идти в школу для бесед с учителями. Импульсивные действия навредят ребёнку.

Как решать конфликт (5:17)

Если проблемы действительно есть, ребёнку нужно дать понять, что родители на его стороне. Однако выяснять отношения или вести переговоры с другими участниками конфликта или учителями нужно без ребёнка. Также необходимо сохранять спокойствие и не переходить на обвинения. При этом сам ребёнок должен понимать, что родители именно помогают разобраться в его проблемах, но не решают их сами.

Чем хорош второй иностранный (6:18)

Згордан считает хорошей идею внедрения в школах второго иностранного языка. По её мнению, новшество поможет развивать работу мозга и навыки. Однако проблема в реализации инициативы, неизвестно, где школы найдут подходящих учителей, а также как реализуют обучение. Теперь ответственность также ложится на родителей. Им нужно помочь ребёнку справляться с новым предметом и новой нагрузкой, однако делать домашние задания вместо школьника нельзя.