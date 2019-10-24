Сейчас или никогда: какие беспрецедентные меры поддержки бизнеса предлагают на Алтае

Ситуация, когда бизнес только начинает набирать обороты и ему жизненно необходимы заемные средства, а объема собственного залогового имущества недостаточно, чтобы взять полноценный кредит, весьма распространена. В этом случае на помощь бизнесменам нашего края готов прийти Центр предоставления гарантий Алтайского фонда МСП: он предоставляет кредитующему банку от 50% до 70% недостающих гарантий без привлечения залогов со стороны предпринимателя. Как работает эта система и чем она выгодна алтайским бизнесменам, объяснил в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" Дмитрий Тюнин, председатель правления "Сибсоцбанка" – учреждения, имеющего опыт многолетнего партнерства с Алтайским фондом МСП по гарантийному обеспечению кредитов.

Слушайте подкаст и вы узнаете вот о чем:

01:26 Финансовая гарантия требуется, когда предпринимателю не хватает залогов для получения полной суммы кредита. В этом случае банк предлагает клиенту обратиться в Центр предоставления гарантий Алтайского фонда МСП за недостающими гарантиями. Как правило, в этом нуждается каждый второй кредит.

03:23 Дмитрий Тюнин рассказывает, какое имущество банки готовы взять в качестве залога по кредиту, и почему не приветствуется, когда этим имуществом является жилье предпринимателя.

04:40 Получить финансовую гарантию несложно: оформить кредит вполне можно за 10 дней при наличии полного пакета документов. Сотрудники банка и Фонда готовы в этом помочь.

06:21 Даже имея успешный бизнес, далеко не все предприниматели обладают необходимым имуществом. В этом случае Гарантийный фонд позволяет получить кредиты тем, кто в обычных условиях не смог бы этого сделать. Однако перед тем как выдать кредит и предоставить фингарантии, нужно убедиться в рентабельности бизнеса и благонадежности клиента. Слушайте подкаст, и вы узнаете о том, каким клиентам скорее всего не одобрят кредит.

08:09 В Алтайском крае доля малого и среднего бизнеса – так называемых "самозанятых" – очень высока: именно поэтому все формы господдержки малого и среднего бизнеса здесь особенно актуальны, а те меры, которые государство принимает последние два года, просто беспрецедентны. Однако деньги, выделяемые на поддержку бизнеса государством, осваиваются не в полной мере. Уровень инвестиций в бизнес особенно низок, и одна из причин – в "выжидательном настроении" предпринимателей.

11:46 На сегодняшний день в Алтайском крае есть программы, позволяющие кредитоваться под 8,5% годовых, а по отдельным направлениям деятельности – под 5% годовых. Также есть возможность привлекать гарантии – до 25 млн руб. в нашем региональном центре предоставления гарантий и свыше 25 млн руб. – с привлечением согарантии федерального фонда. Если клиент привлекает в качестве обеспечения гарантию Гарантийного фонда, банк может дополнительно снизить ему процентную ставку.

15:54 Дмитрий Тюнин приводит примеры алтайских предприятий, которым финансовые гарантии помогли получить кредиты на развитие. Как отмечает гость, не будь господдержки, возможно, их судьба сложилась бы иначе.

18:23 Прецедентов, когда Фонд предоставил фингарантии, а предприниматель по каким-то причинам не смог рассчитаться, в "Сибсоцбанке" пока не было. Но есть определенная схема работы в таких случаях.

21:11 Существуют программы льготного кредитования для приоритетных отраслей экономики. "8,5" – это основная на сегодняшний день программа финансирования малого и среднего бизнеса. Есть также региональные инструменты: к примеру, по программе Алтайского лизингового фонда сельскохозяйственные и промышленные предприятия могут привлечь средства на срок до 7 лет под 7% годовых. В прошлом году появился также Фонд развития Алтайского края, где промышленные предприятия могут кредитоваться на срок до 5 лет под ставку 5%.

22:56 Инновационную сферу государство поощряет особенно: для таких предприятий размер гарантий может быть увеличен до 70%.

24:15 На участие в программе "8,5" могут претендовать практически все виды бизнеса, за исключением торговой, игорной деятельности и финансовых организаций. Есть также специфические виды господдержки, касающиеся моногородов: это суперльготный инструмент, позволяющий привлечь финансирование практически по нулевой стоимости.

27:23 Дмитрий Тюнин вспоминает необычные виды залогов, которые предлагали предприниматели. Среди прецедентов – цирковые животные и алмазы.

28:48 На сегодняшний день государство предлагает меры поддержки, которых раньше никогда не было. Как долго они будут сохраняться – неизвестно, поэтому имея вполне рентабельную модель бизнеса не нужно "ждать у моря погоды", а стоит вкладываться в развитие бизнеса сегодня.

Центр предоставления гарантий находится в Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19. Подробности можно уточнить на портале мойбизнес22.рф и в Центре "Мой бизнес".

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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