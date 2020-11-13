Учителя военных лет. История людей, которые отдали свою жизнь войне и детям

Пелагея Захаровна и Симон Полуэктович Бородулины только после войны обрели свое счастье. До сих пор их вспоминают в селе, где они честно трудились всю жизнь.

Симон Полуэктович ушел на фронт в 1942 году. Он прошел всю войну, воевал и на западе, и на востоке, демобилизовался только в 1946 году уже из Порт-Артура. Его будущая жена Пелагея все это время учила детей в селе, а после уроков работала, чтобы помочь фронтовикам.

Они познакомились после войны, поженились, вместе переехали в Огнёвку и всю свою жизнь проработали в школе.

Симон Полуэктович и Пелагея Захаровна уже ушли из жизни, но их и сейчас помнят в родном селе. В школьном музее есть экспозиция, посвященная педагогам-ветеранам, а ботанический сад, заложенный Симоном Полуэктовичем вместе с учениками, по-прежнему радует жителей Огнёвки.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа FM-Продакшн. Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.

Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф. Ежедневно программа выходит на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

Если и вы хотите, чтобы история вашего родственника, рассказ о нем был опубликован на сайте победавкаждомизнас.рф, присылайте текст и фотографии на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru. У каждого рассказа есть шанс прозвучать на радио или стать частью других медиапроектов.