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Успех с детства. Чему учат в школе скорочтения и как это повышает результаты ребенка

, ИА "Амител"
Педагоги школы работают по уникальной методике Шамиля Ахмадуллина

Детство – важнейшая пора для формирования навыков и знаний, которые будут определять всю дальнейшую жизнь человека. Чтобы стать успешным потом, во взрослом возрасте, нужно учиться сейчас, пока ты еще ребенок. И учиться надо правильно: не заучивая, а понимая. Именно понимать информацию, правильно ее структурировать учат на курсах скорочтения. Это не столько быстрое чтение, сколько грамотное и полезное восприятие. О том, кому и зачем нужен этот навык, на радио "Эхо Москвы" рассказала руководитель барнаульской школы скорочтения и развития интеллекта Шамиля Ахмадуллина Ольга Чернявская.

01:04 "Шамиль Ахмадуллин – педагог-психолог, разработчик множества методик эффективного обучения, автор книги скорочтения для детей (до этого метод был направлен на обучение взрослых). Составляет образовательные программы, по его авторским методикам (сертифицированы и одобрены Московским институтом образования) работают уже более 70 школ в России, Казахстане и на Украине".

02:19 "Большинство людей воспринимают скорочтение слишком узко, как спортивный навык, умение быстро читать. На самом деле этот навык позволяет не только быстро, но и, прежде всего, эффективно обрабатывать информацию. Не просто закинуть в голову все, как винегрет, и потом не вспомнить ничего. А уметь запоминать после первого прочтения, структурировать и в нужное время воспользоваться этими данными".

03:28 "Скорочтение очень полезно для школьников. У них повышается успеваемость в целом, не только по литературе, но и по любым другим учебным программам. Как ребенку решать математику, если большинство современных школьников вынуждены прочитывать задачу несколько раз, потому что они просто не понимают, что с чем сложить".

04:41 "У нас краткосрочные курсы: за 10 занятий мы гарантированно увеличиваем скорость чтения минимум в два раза. Но есть примеры, когда рост был в 5-8 раз. У нас есть ученики, которые читают 1000-1500 слов в минуту про себя. И да, скорочтение – это чтение про себя".

06:08 "На первом занятии мы проводим тестирование ребенка: он читает текст про себя и отвечает на вопросы на понимание. Такое же задание и на последнем занятии. Но и в процессе обучения четко следим, чтобы при росте скорости чтения не падало понимание – эти навыки должны развиваться синхронно".

08:20 "За три года работы мы обучили более 3000 учеников. Была, например, девочка с нулевым процентом понимания и скоростью чтения 90 слов в минуту. Ее результаты оказались насколько высоки, что даже вызвали недоверие. Она стала читать 500 слов в минуту при уровне понимания почти 100%. Это очень важно не только для успеваемости. Ребенок осознает, что получает новую возможность, становится на голову выше сверстников, это придает ему уверенности".

10:47 "Кто может пройти обучение? Ребенок должен бегло, уверенно читать хотя бы от 90 слов в минуту. Существуют и возрастные ограничения. Детям до 8 лет не рекомендуется овладевать навыком скорочтения. Это может навредить грамотности письма. Шестилетний ребенок, например, научится читать бегло, но у него еще нет зоркости. Хотя иногда приходится отказывать и тем, кто уже постарше. Тем, кто не умеет качественно читать вслух. Сначала надо освоить этот навык, и только потом учиться скорочтению про себя".

13:12 "У нас много и других курсов. Диагностика бесплатная и длится всего 20-30 минут. Вне зависимости от возраста мы подберем подходящий под запросы ребенка вариант. Есть курсы по чтению, письму, математике (устный счет, умножение и деление многозначных чисел, таблица умножения в игровом формате), каллиграфии (за 12 занятий ребенок будет писать красивее и быстрее), логическому мышлению, где повышают IQ на 20-40 коэффициентов. Есть курс по развитию памяти – как быстро запомнить числа, географические названия, здесь же даем навыки ораторского мастерства. Вот тут возрастная аудитория от 4 до 17 лет".

18:00 "Мы всегда посоветуем, какой навык лучше развивать ребенку. Или даже все вместе. При покупке пакета цена очень доступная".

19:00 "Однажды мы научили читать трехлетнего малыша. Но тут все очень индивидуально. Ребенок для этого обучения должен быть психологически зрелым. Кому-то и в пять-шесть лет просто рано, кто-то хочет еще поиграть".

20:25 "Еще 10-12 лет назад учителя считали, что не надо учить детей читать до школы. Сейчас все иначе: ребенок должен приходить в первый класс читающим. Около 90% детей приходят с навыками чтения. И ребенок даже с задатками, но не умеющий читать, сразу становится отстающим. Иногда к нам приходят дети, затюканные своими же сверстниками и учителями. И мы оказываем им еще и психологическую поддержку. Так что учите читать, это проще, чем потом переучивать. Не всегда это может сделать мама или бабушка. Мы – точно научим".

24:53 "Доказано, что навык приобретается навсегда. Однажды научившись кататься на велосипеде, вы поедете даже спустя годы. И наши навыки со временем не распадутся. Но ученики к нам часто возвращаются. Чтобы научиться чему-то новому".

26:37 "Во время дистанта в образовании наш экспресс-формат – мы можем научить ребенка за 10-12 занятий – пришелся как нельзя кстати. К сожалению, из-за этих провалов в обучении дети не получают даже элементарных знаний, успеваемость катится к нулю".

В конце: "Мы планируем запустить курс годичного формата. Существует категория семей, которые хотят, чтобы их дети посещали не только наши краткосрочные курсы для отработки какого-либо навыка, а развивались комплексно в течение всего учебного года. Особенно это актуально для дошкольников при подготовке к школе и учеников начальных классов. За доступную стоимость ребенок на протяжении всего учебного года будет отрабатывать самые важные для него умения и навыки: чтение и развитие устной речи, устный счет и логическое мышление, каллиграфия и грамотное письмо".

Отметим, что комплексное занятие будет длиться 1 час 45 минут, с учетом переменок, будет состоять из этих трех блоков. Так, при посещении Школы всего раз в неделю, дошкольник получит отличную предшкольную подготовку, а ученики начальных классов значительно повысят свою успеваемость.

"Даже при таком комплексном формате нам удалось сохранить четкий дифференцированный подход. При формировании групп будет учитываться не только возраст детей, но и их реальные возможности. Так, например, ребенок, знающий алфавит, не попадет в одну группу с детьми, которым еще предстоит выучить буквы. А владеющий счетом не станет учить цифры вместе с малышами. Мы, как всегда, экономим деньги и драгоценное время своих клиентов! Первые группы комплексного развития смогут приступить к обучению в январе 2021 года. Поэтому важно уже сейчас, в декабре, пройти бесплатное тестирование, на котором педагог сможет подобрать наиболее актуальную программу", – рассказала руководитель барнаульской школы скорочтения и развития интеллекта Шамиля Ахмадуллина Ольга Чернявская.

Школа скорочтения и развития интеллекта Шамиля Ахмадуллина
Адрес: пр. Комсомольский, 80в и ул. Взлетная, 23
Телефон: 8 (3852) 57-16-06
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.12.2020 08:28
- гость -

Результаты ребенка. Дааа, рюский языка такая сложный!

3.12.2020 09:10
- гость -

программка такая есть бесплатная spurtz.exe и в ней учат скорочтению. через 5мин я читал 1000 слов в минуту с пересказом, но тексты не более 10 страниц. туфта все это. требует огромного напряжения!

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