"Был друг. И даже нет могилы". История поэта, который встречался с женой Колчака

Марк Иосифович Юдалевич родился в небольшом городе Красноярского края, а детство и юность провел в Барнауле. До войны он работал учителем литературы, а после — посвятил себя творчеству.

Первые стихи Юдалевича стали публиковать во фронтовых газетах, а первой большой работой для него стала поэма "Алтайский горный инженер", которую он посвятил Ивану Ползунову. Кроме того, Юдалевич неоднократно встречался с гражданской женой адмирала Колчака Анной Тимирязевой. Их беседы легли в основу романа "Адмиральский час".

Марк Иосифович умер 9 июня 2014 года. За свою жизнь он написал более 50 книг, а также стал почетным гражданином Барнаула и Алтайского края.

М.И Юдалевич. "Когда мы жили — не тужили"

Когда мы жили — не тужили,

встречаясь в день помногу раз,

мы очень мало дорожили

всем тем, что дорого для нас.

Война учила нас жестоко,

кропя снежинками виски,

теперь, когда друзья далёко,

мы знаем, как они близки.

А воинские эшелоны

такие сделали концы,

что нас не сыщут почтальоны —

судеб упорные гонцы.

А сыщут… Что ж, и это было:

"Погиб от раны пулевой".

Был друг. И даже нет могилы.

Лишь номер почты полевой.

"Поэты в погонах" – цикл программ, посвященных алтайским поэтам-фронтовикам. Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных рассказывают о жизненном и творческом пути известных жителей региона, а также читают их стихи.Новые выпуски программы "Поэты в погонах" выходят каждый понедельник и четверг на радиостанциях "Ретро.фм" и "Мир".