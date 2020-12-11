"Был друг. И даже нет могилы". История поэта, который встречался с женой Колчака

Марк Иосифович Юдалевич родился в небольшом городе Красноярского края, а детство и юность провел в Барнауле. До войны он работал учителем литературы, а после — посвятил себя творчеству.
Первые стихи Юдалевича стали публиковать во фронтовых газетах, а первой большой работой для него стала поэма "Алтайский горный инженер", которую он посвятил Ивану Ползунову. Кроме того, Юдалевич неоднократно встречался с гражданской женой адмирала Колчака Анной Тимирязевой. Их беседы легли в основу романа "Адмиральский час".
Марк Иосифович умер 9 июня 2014 года. За свою жизнь он написал более 50 книг, а также стал почетным гражданином Барнаула и Алтайского края.
М.И Юдалевич. "Когда мы жили — не тужили"
Когда мы жили — не тужили,
встречаясь в день помногу раз,
мы очень мало дорожили
всем тем, что дорого для нас.
Война учила нас жестоко,
кропя снежинками виски,
теперь, когда друзья далёко,
мы знаем, как они близки.
А воинские эшелоны
такие сделали концы,
что нас не сыщут почтальоны —
судеб упорные гонцы.
А сыщут… Что ж, и это было:
"Погиб от раны пулевой".
Был друг. И даже нет могилы.
Лишь номер почты полевой.
"Поэты в погонах" – цикл программ, посвященных алтайским поэтам-фронтовикам. Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных рассказывают о жизненном и творческом пути известных жителей региона, а также читают их стихи.Новые выпуски программы "Поэты в погонах" выходят каждый понедельник и четверг на радиостанциях "Ретро.фм" и "Мир".
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