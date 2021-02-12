Секрет успеха – в доброте. Как на Алтае работает частный пансионат для пожилых людей

Люди, оставляющие пожилых родственников в домах престарелых, часто сталкиваются с порицанием со стороны окружающих. Поэтому многие выбирают заботиться о своих близких дома, "как положено", и старики остаются запертыми в четырех стенах. А тем временем в России строят все больше хороших пансионатов с комфортными условиями и доступной средой для маломобильных граждан, с постоянным медицинским контролем, возможностью общения и разнообразным досугом. Один из таких – "Новые Зори", его в 2020 году открыли в пригороде Барнаула. Директор пансионата Жанна Чичканова и управляющий Павел Ракитный на радио "Эхо Москвы" подробно рассказали, почему такое заведение – достойная альтернатива домашнему уходу.

02:27 "Победа отчасти стала неожиданной, потому что мы запрыгнули в последний вагон: конкурс на тот момент был объявлен уже достаточно давно. С другой стороны, наша победа, наверное, заслуженная. Проект интересен тем, что объединяет в себе несколько сфер. Ведь "Новые Зори" – не просто хоспис, а пансионат. Это новый проект для Алтайского края, потому что мы объединили уход и комфортное проживание, близкое к европейскому уровню". Руководители пансионата стали победителями конкурса "Лучший проект в сфере социального предпринимательства" в 2020 году.

04:41 Сейчас в пансионате 39 человек от 63 и до 96 лет. "Мы не стационар, но при этом оказываем качественный уход. У нас ведется и медицинское сопровождение: в штате есть медсестра, она контролирует прием лекарств, артериальное давление, уровень сахара, общее состояние. Есть терапевт-герантолог, который проводит обходы, ведет всю документацию. Кроме того, к нам приходят разные специалисты для организации досуга. Подопечные занимаются аппликацией, валянием, рисованием. Приходит баянист".

08:05 "Мы боремся с менталитетом, который не позволяет отдавать пожилых родителей в пансионат. Проводим колоссальную работу: приглашаем людей на экскурсии, разрешаем родственникам круглосуточное посещение, чтобы они понимали, что у нас свободный доступ, никто не заперт. У нас есть своего рода девиз – о том, что люди к нам едут не доживать, а именно жить. Есть, конечно, трудности с демотивацией самих подопечных, но мы как психологи стараемся сами их мотивировать. Отчасти поэтому и организовываем им такой разнообразный досуг".

11:42 В "Новых Зорях" оказывают качественный паллиативный уход. "Когда медицина уже бессильна, и можно только обеспечить качественные, скажем так, последние дни. К этому формату работы у нас особое отношение. Родственникам таких подопечных можно все. Как и самим подопечным. Если они захотят покурить – покурят, если захотят выпить – выпьют. Им разрешено. Но пока таких постояльцев немного. Потому что, опять же, наш менталитет пока к этому не готов. Люди мучаются, страдают, плачут, но "пусть будет дома".

14:26 Ремонт здания продолжался примерно год, с 2019 года. "Помещение было в плохом состоянии, промерзшее. Заводили туда вентиляцию, отопление, сделали ремонт стен, выравнивание полов. Кроме того, у нас сейчас идет пусконаладка лифта, то есть из подвала до второго этажа будет проведен лифт. Так и нам будет проще, и подопечные будут более мобильными, смогут спуститься на первый этаж, выйти погулять. У нас есть пандусы, пациенты на коляске или даже на функциональной кровати могут выехать на свежий воздух".

21:04 В пансионате идут навстречу клиентам даже в самых неожиданных просьбах. "Мы стремимся максимально сохранить условия, в которых пациент был дома. Даже кровать, даже стул, даже тумбочку мы ставим так, как было у них в комнате. Мы также предлагаем родственникам привезти из дома то, что любит их бабушка, дедушка, мама, чтобы период адаптации проходил более легко. Они могут взять с собой коврик, любимое одеяло, подушку, картину, фотографии, даже кошку. Мы попробуем. Если всем будет комфортно, почему нет?"

23:26 Жанна занимается паллиативным уходом с 2011 года. "Ездила и в Москву, и в Польшу, и в Германию, и в Китай. Поэтому понятие о том, как должен работать пансионат и к чему нужно стремиться, у меня было. Модель существует во всем мире, но мы переложили ее на свой менталитет, на свои возможности. Нельзя сравнивать Алтайский край с Германией или даже с Москвой. У нас очень мало меценатов. Во всем мире эти организации существуют на пожертвования. У нас с этим сложно, а в Москве проблем нет. Там существует фонд "Вера", который полностью датирует содержание хосписа – от зарплаты до оснащения. В Алтайском же крае это единичные случаи".

27:06 Руководители пансионата "Новые Зори" сотрудничают с центром "Мой бизнес". "Они нам помогли с печатной продукцией, выделили средства на рекламу в интернете, то есть обеспечили информационной и финансовой поддержкой. Пытаемся и с государством сотрудничать. В этом году выиграли губернаторский грант. На эти средства провели праздник и построили большой пандус. Если раньше мы на балкон функциональные кровати и колясочников выкатывали, то сейчас можем на кровати выехать прямо на травку. Родственники, бабушки которых раньше не выходили из дома, очень этому радуются".

Центр "Мой бизнес"

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Тел.: 8 800 222 8322

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