Сталин "дарил" Барнаулу трамваи, а Брежнев троллейбусы. 1948 год в подкасте "Столица мира"

Друзья, у нас для вас интересная премьера, которую мы выпускаем накануне празднования Дня Барнаула. "Столица мира" – новый подкаст amic об истории города. В выпусках мы расскажем о ключевых событиях, людях и явлениях, которые определили то, как Барнаул выглядит сегодня. Вы узнаете, о чём мечтали и что делали в эпоху императрицы Елизаветы, в разгар революции 1917-го и в лихие девяностые. Мы стартуем с 1948 года, когда в столице Алтайского края запустили первые трамваи.
У микрофона:
Журналист Вячеслав Кондаков (делает вид, что разбирается в истории)
Краевед Данил Дегтярёв (знает о Барнауле всё и даже больше)
И вот о чём мы поговорили:
02:05 Почему запуск трамваев – топовое событие для Барнаула.
03:30 Запустить общественный транспорт в городе хотели ещё до революции, но не получилось. Рассказываем почему.
05:50 Трамваи запускали, прежде всего, для работников заводов, которые после войны перенесли на Алтай.
08:00 В 40-е в Барнауле уже появились первые автомобили, но их было немного. В основном такси. Кстати, ездить по городу было сложно из-за отсутствия дорог.
09:50 Трамвайную линию возводил трест "Стройгаз". Рассуждаем, почему он был важнейшим застройщиком в истории Барнаула.
12:00 Почему Барнаул похож на Прагу.
14:00 Билет в трамвае стоял 30 копеек при зарплате 1000 рублей, а перевозчики каждый год не просили мэрию повышать тарифы.
17:50 Троллейбусы в Барнауле запустили благодаря визиту Леонида Брежнева, который дал городу денег на них.
24:52 Как в городе возникли первые частные перевозки.
29:45 Объясняем, почему в Барнауле никогда не было комфортных и безопасных дорог.
31:30 Данил Дегтярёв вспоминает 90-е, и как он видел телеги с лошадьми на проспекте Ленина.
34:00 Рассуждаем, почему 90-е – расцвет общественного транспорта в Барнауле.
38:50 Что напишут в учебниках истории о современном периоде в жизни общественного транспорта города?
Музыка: Glenn Miller & His Orchestra.
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Комментарии
А Путин рыжего подарил
Дал Сталин, Брежнев. Посчитайте сколько дали заводы и сельское хозяйство стране. Нашли давал.
одни обноски достаются поле бояринов
Занимательно и поучительно. Ждем продолжения!
Собянин дал, губернатор подарил.
Очень интересно.
Вот в каком регионе живём донашиваем, да выпрашиваем.
А Владимир Обнуленный дал городу коронавирус, не захотев закрыть границу.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть границы страны с 30 марта. Распоряжение опубликовано на сайте правительства. Документ предусматривает приостановку движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России
18.08.2021 12:28 Или Путин должен был границы Барнаула перекрыть?