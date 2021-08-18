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Подкасты

Сталин "дарил" Барнаулу трамваи, а Брежнев троллейбусы. 1948 год в подкасте "Столица мира"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Вячеслав Кондаков и Данил Дегтярёв обсуждают историю Барнаула в новом проекте amic.ru

Друзья, у нас для вас интересная премьера, которую мы выпускаем накануне празднования Дня Барнаула. "Столица мира" – новый подкаст amic об истории города. В выпусках мы расскажем о ключевых событиях, людях и явлениях, которые определили то, как Барнаул выглядит сегодня. Вы узнаете, о чём мечтали и что делали в эпоху императрицы Елизаветы, в разгар революции 1917-го и в лихие девяностые. Мы стартуем с 1948 года, когда в столице Алтайского края запустили первые трамваи.

У микрофона:

Журналист Вячеслав Кондаков (делает вид, что разбирается в истории)

Краевед Данил Дегтярёв (знает о Барнауле всё и даже больше)

И вот о чём мы поговорили:

02:05 Почему запуск трамваев – топовое событие для Барнаула.

03:30 Запустить общественный транспорт в городе хотели ещё до революции, но не получилось. Рассказываем почему.

05:50 Трамваи запускали, прежде всего, для работников заводов, которые после войны перенесли на Алтай.

08:00 В 40-е в Барнауле уже появились первые автомобили, но их было немного. В основном такси. Кстати, ездить по городу было сложно из-за отсутствия дорог.

09:50 Трамвайную линию возводил трест "Стройгаз". Рассуждаем, почему он был важнейшим застройщиком в истории Барнаула.

12:00 Почему Барнаул похож на Прагу.

14:00 Билет в трамвае стоял 30 копеек при зарплате 1000 рублей, а перевозчики каждый год не просили мэрию повышать тарифы.

17:50 Троллейбусы в Барнауле запустили благодаря визиту Леонида Брежнева, который дал городу денег на них.

24:52 Как в городе возникли первые частные перевозки.

29:45 Объясняем, почему в Барнауле никогда не было комфортных и безопасных дорог.

31:30 Данил Дегтярёв вспоминает 90-е, и как он видел телеги с лошадьми на проспекте Ленина.

34:00 Рассуждаем, почему 90-е – расцвет общественного транспорта в Барнауле.

38:50 Что напишут в учебниках истории о современном периоде в жизни общественного транспорта города?

Музыка: Glenn Miller & His Orchestra.

Слушайте подкаст "Столица мира" на YouTube и во "ВКонтакте".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.08.2021 11:03
- гость -

А Путин рыжего подарил

18.08.2021 11:04
- гость -

Дал Сталин, Брежнев. Посчитайте сколько дали заводы и сельское хозяйство стране. Нашли давал.

18.08.2021 11:10
- гость -

одни обноски достаются поле бояринов

18.08.2021 11:10
Историк

Занимательно и поучительно. Ждем продолжения!

18.08.2021 11:18
- гость -

Собянин дал, губернатор подарил.

18.08.2021 11:25
- гость -

Очень интересно.

18.08.2021 12:15
- гость -

Вот в каком регионе живём донашиваем, да выпрашиваем.

18.08.2021 12:28
- гость -

А Владимир Обнуленный дал городу коронавирус, не захотев закрыть границу.

18.08.2021 15:21
М

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть границы страны с 30 марта. Распоряжение опубликовано на сайте правительства. Документ предусматривает приостановку движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России
18.08.2021 12:28 Или Путин должен был границы Барнаула перекрыть?

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