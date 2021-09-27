И себе, и людям. Кому помогает социальный бизнес и кто помогает им

В Алтайском крае работает около сотни организаций и ИП, которые смело называют себя социальными. Они помогают инвалидам, одиноким матерям, бывшим заключенным справится с проблемами и найти работу. И им самим в этом им помогают власти. В регионе даже есть свой Центр инновации социальной сферы, образованный при алтайском Фонде МСП. Как это все работает, в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала руководитель Центра Лариса Иванютина.

02:00 "Ярмарка детства", "Алтайский край – территория детства", онлайн-площадка для продажи детских товаров и услуг – это все об одном проекте. Он появился в разгар ограничений во время первой волны пандемии ковида. Не только спасал социальные предприятия, но и помогал родителям, ведь купить товары в проекте можно было со скидкой в 30-70%.

03:34 Так, и что это за предприниматели? Какие товары и услуги они предлагают?

05:40 Активное участие принимают более 60 компаний и ИП.

06:52 Есть еще один значимый проект, отмеченный на федеральном уровне. Это помощь бывшим заключенным в открытии своего бизнеса.

08:53 Алтайский край запускает конкурс на лучшего социального предпринимателя. Самые достойные компании пройдут во всероссийский этап. Лариса Иванютина рассказывает, когда нужно подавать заявку и кому можно принять участие.

12:42 Кстати, в Центре могут помочь с составлением заявки на конкурс.

13:50 "Конкурс проходит с 2016 года. И каждый год среди финалистов были наши алтайские предприниматели", – рассказала собеседница.

14:24 В 2020 году в крае было 40 социальных предпринимателей. Сейчас уже 94.

14:45 А кто такие эти социальные предприниматели? Что они делают?

20:47 Хорошо, а государство-то им чем помогает? Советами или деньгами? И тем, и другим: гранты, обучение, помощь с создании и распространении рекламы и даже франчайзинг.

26:37 Лариса Иванютина: "Двери Центра инновации социальной сферы алтайского Фонда МСП всегда открыты для социальных предпринимателей".