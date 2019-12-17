Переговорка. Скоро на amic.ru

"Переговорка" – авторский проект известного блогера и журналиста Александра Михельсона на amic.ru. К нему, в переговорку, приходят политики, общественные деятели, представители культуры, искусства, науки, спорта, и говорят о том, что волнует каждого из нас и лично Михельсона.
Он уже узнал, за что председателя АКЗС Александра Романенко ругает жена, как депутат АКЗС Владимир Семенов работал с Жириновским и кем себя считает депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
В общем, смотрите. Скоро на amic.ru разговоры (умные и не очень). Каждую неделю по четвергам.
Комментарии
Скоро, это когда? и где смотеть-то?