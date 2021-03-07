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Жарить с любовью. Суровый рецепт сырных рулетиков от мужчин amic.ru

, ИА "Амител"
"Дорогой, ты это сам приготовил?"

Взялись готовить романтический ужин, но нашего освежающего смузи вам мало? Великий повар внутри вас (и ваша голодная девушка) желает закусок? Не переживайте, об этом мы позаботились. Встречайте: невероятно вкусные и запредельно сырные рулетики в лаваше. И не бойтесь, что у вас не получится: корреспондент amic.ru Саша Соколов вообще готовил впервые в жизни, вышло у него весьма неплохо.

Поэтому хватайте лаваш, сыр, куриное яйцо и начинайте творить. Конечно же, по нашему рецепту. И помните, что эти рулетики как отношения: чем горячее, тем лучше.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

7.03.2020 10:10
iOne

Чтобы женщина была счастлива.
Жарить с любовью, нужно её.
И чем чаще, тем лучше

7.03.2020 12:52
Morena

Предпоследняя фраза убила.
Судя по ней, предсказание первого комментатора сбылось.

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