"Биологическая бомба". Депутат ГД Елыкомов о том, почему нет антивируса от COVID-19

Почему нет и, возможно, не будет универсального антивируса от COVID-19? Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассуждает Валерий Елыкомов, депутат Государственной думы, профессор, доктор медицинских наук. Он объяснил, чем отличается коронавирус от свиного или птичьего гриппа, как на COVID влияет погода и почему современная медицина не может эффективно противостоять пандемии. А еще рассказал, чем была полезна самоизоляция и почему сейчас особенно важно "дружить с головой".

02:59 "Это биологическое оружие. Биологическая бомба. Я лично боюсь, в целом как врач". О природе коронавируса, о том, как странно он протекает, и о том, почему алтайские врачи не хотят о нем говорить.

05:20 "Похоже, вирус постоянно мутирует. Потому что если бы это было не так, вопрос создания вакцины, противовирусного иммуноглобулина, был бы решен достаточно легко. А ничего такого не случается в мире. Причем все работают. Озвучивается огромная сумма: тот, кто разработает, получит 800 млн долларов. Я думаю, желающих-то море, но не получается". Почему никто не может разработать вакцину и почему обычная инфекция так себя не ведет.

07:24 "Человечество столкнулось с невиданным доселе недугом. У нас (в Алтайском крае) будет отстроченное увеличение числа больных". Елыкомов о том, как COVID гуляет по России и как вирус связан с погодой.

10:53 "Я не думаю, что главный государственный санитарный врач, наш институт эпидемиологии имени Гамалеи и другие не знали, как будет развиваться вирусное заболевание. Конечно, знали. Знали. Но зачем об этом говорить населению. Можно было просто вызвать панику". О том, зачем был нужен режим самоизоляции и чем он помог.

15:00 "Все упирается в крайне тяжелых больных. Смысл ведь в чем, в отличие от того же гриппа? Ну потому что такого количества тяжелых больных и смертей от него не было. В общем объеме. Хотя, допустим, сейчас смертность чуть меньше процента. И можно тогда сказать, что при свином гриппе такая же была. Только там число умерших было совершенно другое". О том, что терапия против вируса – посимптомная, а целостного лечения нет.

17:19 "Вакцина запоздала. Если человек уже заражен, применение к нему вакцины может спровоцировать дальнейшее развитие заболевания. Это надо четко понимать. Что вообще вакцины применяются перед ожидаемым синдромом. Этот грипп никуда не уйдет". О том, как скоро найдут вакцину, и поможет ли она.

22:20 "Что должно государство делать? Государство должно обеспечить тех, кто занимается лечением, всем. Все понимают, что систему здравоохранения, которую мы развивали, она была немножечко на другое нацелена. Она была нацелена на высокотехнологичную помощь". О том, почему современная медицина в России не эффективна в условиях COVID-19.

28:36 "Коронавирус вскрыл ряд очень глубинных проблем в медицине, которые зрели, но высветились именно сейчас. И кадровую, и по системе обеспечения оборудованием, и по системе закупки материалов, и по лабораторной диагностике". Что не так в отечественной медицине и почему в провале виновата не только Россия.

37:47 "Как началось все это, я написал записку нашему председателю комитета. Ребята, вы не играйте в игрушки! Вы начнете закупку масок у населения. Самодельных. Какие, извините, требования? Вы сделайте четырех-шестислойную маску из любой хлопчатобумажной ткани, на завязках, многоразовую, которую постирал, утюгом прогладил, опять надел и пошел… Зачем вы вымудриваете с закупками бешеными? Но как это дать заработать женщине, которая сидит дома и готова сотню масок в день сделать. Нет. Это надо было принять решение". О том, почему с продажей масок для людей поступили совершенно неправильно и есть ли механизмы на это повлиять.

44:08 "Ты принял решение – и, в принципе, правильное. И вдруг у тебя скачок. Ты сделал все правильно, а у тебя наросло число". О том, была ли самоизоляция верным решением и как нужно выходить из карантина.

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