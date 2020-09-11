Изысканно и роскошно. Мраморная телятина с чернилами каракатицы для необычного ужина

Ждете на ужин особенного гостя? Наполните вечер атмосферой гламура и роскоши (особо тратиться не придется). Свечи, музыка и изысканные блюда, которые подают в элитарных ресторанах, но легко приготовить и на собственной кухне. Например – мраморная телятина, глазированная муссом из куриного филе с чернилами каракатицы, аэрированным кремом из печеного картофеля и сельдерея и соусом из топленого молока с зеленым маслом. Думаете не получится? Поверьте: это только выговаривать сложно, а готовить просто. Следуйте советам шеф-повара Артема Агафонова и компании "Агросевторг" и ваш особенный ужин будет особенно удачен.

Впрочем, приготовить это вполне можно и на семейный обед. Ведь ваша семья – она тоже особенная. К тому же и все продукты можно купить в магазинах города. Главное – масло рапсовое не забудьте, чтобы было вкуснее.

Мраморная телятина, глазированная муссом из куриного филе

После приготовления вы получите 4 порции

Время приготовления: 45 минут

Что потребуется?

Мраморная говядина (вырезка)

Специи

Соль

Смесь перцев

Масло рапсовое

Куриный мусс. Что потребуется:

Куриное филе

Чернила каракатицы

Соль, специи

Топленое молоко

Крем из печеного сельдерея и картофеля. Что потребуется:⠀

Стебель сельдерея

Картофель отварной

Масло рапсовое

Соль, смесь перцев

Молоко топленое

Масло трюфельное

Как готовить?

1. Зачистить телятину от лишних пленок и придать форму бочонка. Смешать с рапсовым маслом и специями, смесью перцев, солью, оставить мясо мариноваться.

2. Пока маринуется, готовим куриный мусс. Грудку куриную, топленое молоко, чернила каракатицы, специи смешать в блендере и пробить до полной однородности.⠀

3. На пищевую пленку выложить маринованную телятину, сверху – выложить и разровнять мусс из цыпленка с чернилами каракатицы, посыпать молотым фундуком и прижать пленкой. Плотно завернуть и отправить готовится в су-вид при 60°С на 4 часа.

4. Пока готовится, делаем крем из печеного сельдерея и картофеля. Картофель предварительно отварить и нарезать на кусочки, нарезать стебель сельдерея и обжарить его на раскаленном рапсовом масле до румяности, затем добавить картофель и обжарить еще 2 минуты. Обжечь горелкой, добавить топленое молоко и проварить. Пробить все в блендере и протереть через сито, влить крем в сифон.⠀

5. Собираем блюдо: отсадить на центр тарелки крем из картофеля и сельдерея, рядом расположить один медальон готового мяса и один кусочек разрезать пополам. Декорировать зернистой горчицей, молотой смесью перцев, зеленью.

Приятного аппетита!

ООО "АгроСевТорг"

г. Барнаул, ул. Мамонтова, 303, офис 14, 15

График работы: пн-пт с 9:00 до 17:00, сб-вс – выходной

Сайт

Instagram

E-mail: agrosevtorg@mail.ru