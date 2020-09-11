Изысканно и роскошно. Мраморная телятина с чернилами каракатицы для необычного ужина

Ждете на ужин особенного гостя? Наполните вечер атмосферой гламура и роскоши (особо тратиться не придется). Свечи, музыка и изысканные блюда, которые подают в элитарных ресторанах, но легко приготовить и на собственной кухне. Например – мраморная телятина, глазированная муссом из куриного филе с чернилами каракатицы, аэрированным кремом из печеного картофеля и сельдерея и соусом из топленого молока с зеленым маслом. Думаете не получится? Поверьте: это только выговаривать сложно, а готовить просто. Следуйте советам шеф-повара Артема Агафонова и компании "Агросевторг" и ваш особенный ужин будет особенно удачен.
Впрочем, приготовить это вполне можно и на семейный обед. Ведь ваша семья – она тоже особенная. К тому же и все продукты можно купить в магазинах города. Главное – масло рапсовое не забудьте, чтобы было вкуснее.
Мраморная телятина, глазированная муссом из куриного филе
- После приготовления вы получите 4 порции
- Время приготовления: 45 минут
Что потребуется?
- Мраморная говядина (вырезка)
- Специи
- Соль
- Смесь перцев
- Масло рапсовое
Куриный мусс. Что потребуется:
- Куриное филе
- Чернила каракатицы
- Соль, специи
- Топленое молоко
Крем из печеного сельдерея и картофеля. Что потребуется:⠀
- Стебель сельдерея
- Картофель отварной
- Масло рапсовое
- Соль, смесь перцев
- Молоко топленое
- Масло трюфельное
Как готовить?
1. Зачистить телятину от лишних пленок и придать форму бочонка. Смешать с рапсовым маслом и специями, смесью перцев, солью, оставить мясо мариноваться.
2. Пока маринуется, готовим куриный мусс. Грудку куриную, топленое молоко, чернила каракатицы, специи смешать в блендере и пробить до полной однородности.⠀
3. На пищевую пленку выложить маринованную телятину, сверху – выложить и разровнять мусс из цыпленка с чернилами каракатицы, посыпать молотым фундуком и прижать пленкой. Плотно завернуть и отправить готовится в су-вид при 60°С на 4 часа.
4. Пока готовится, делаем крем из печеного сельдерея и картофеля. Картофель предварительно отварить и нарезать на кусочки, нарезать стебель сельдерея и обжарить его на раскаленном рапсовом масле до румяности, затем добавить картофель и обжарить еще 2 минуты. Обжечь горелкой, добавить топленое молоко и проварить. Пробить все в блендере и протереть через сито, влить крем в сифон.⠀
5. Собираем блюдо: отсадить на центр тарелки крем из картофеля и сельдерея, рядом расположить один медальон готового мяса и один кусочек разрезать пополам. Декорировать зернистой горчицей, молотой смесью перцев, зеленью.
Приятного аппетита!
ООО "АгроСевТорг"
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Комментарии
Это прикол, что ли? Или на полном серьёзе?
Время приготовления: 45 минут
готовится в су-вид при 60°С на 4 часа.
И что такое су-вид? И какой горелкой обжигать всю эту шнягу? Это как у сварщиков которая? Дааааа... очень пикантно...
11.09.2020 16:36
Хозяйка
хм, в каких выражениях вы преподносите ваше исключительное видение
Ну почему все рецепты "простых" блюд начинаются с"Возьмите кило свинины, авокадо, перо полярной совы и три глаза динозавра"?! Ну откуда я возьму свинину?!