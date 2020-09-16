Пешеходный переход на улице Балтийской у школы № 136 стал безопаснее

Опасный пешеходный переход на улице Балтийской около школы больше не опасный: по распоряжению администрации Барнаула здесь оборудовали "лежачего полицейского" и специальные дорожные знаки.

Напомним, новая школа по адресу Взлетная, 85, открылась 1 сентября. В нее пошли 1239 учеников, в том числе 357 первоклассников. Но родители переживали: чтобы попасть в школу, детям приходилось переходить четырехполосную улицу Балтийскую с интенсивным автомобильным движением. Пешеходный переход был, но – нерегулируемый. А дорожного знака, ограничивающего скорость автомобилей, не было. Только за последний год на этом участке сбили несколько человек.

Родители школьников обратились со своей проблемой в аmic.ru, и мы написали об этом материал. В пятницу вечером стало известно, что администрация Барнаула выделила деньги и уже 12 сентября на пешеходном переходе через улицу Балтийскую оборудовали искусственную неровность. Дорога стала безопасней. Но соблюдать осторожность все же стоит. К сожалению, не все водители придерживаются правил и пропускают пешеходов, даже идущих по зебре.