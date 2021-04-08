Ход Поломошнова. Как вышло, что уже две сотни школ Алтая учат детей играть в шахматы

Шахматным спортом в Алтайском крае охвачены более 70 тыс. человек. А в пятой части всех школ региона его преподают на регулярной основе. При этом пока мы не можем похвастаться тем, что вырастили своего гроссмейстера. Единственный потенциальный кандидат недавно эмигрировал в Техас. Об этом рассказал гость очередного выпуска "Переговорки" на amic.ru Артём Поломошнов, который уже десять лет возглавляет Федерацию шахмат Алтайского края. Кажется, он знает, как заразить любовью к шахматам даже тех, кто ещё недавно не отличал ферзя от слона. И показывает, что с помощью шахматной доски можно открыть целый мир.

Кто в "Переговорке"



Артём Поломошнов родился 21 июня 1974 года в Барнауле. Высшее образование получил в АлтГУ по специальности "Экономист-менеджер". Окончил аспирантуру по специальности "Экономика и управление народным хозяйством", кандидат экономических наук.



В 1996 году работал старшим экономистом фондового управления Алтайсбербанка. В 1997-2001 годах трудился на Барнаульском ликёроводочном заводе специалистом по ценным бумагам и начальником планово-экономического отдела.



В 2001 году стал замом финансового директора на заводе "Меланжист Алтая", а в 2004 году – финансовым директором. С 2016 года работает финансовым директором компании "Арсал" (крупный российский поставщик цист рачка артемии). С 2011 года возглавляет Федерацию шахмат Алтайского края.



Женат, воспитывает двух дочерей.

01:51 Как себя чувствует шахматный спорт в Алтайском крае. Более 2 тыс. человек имеют официальный шахматный рейтинг (рассчитывается по результатам участия в соревнованиях). В 200 школах из 50 муниципалитетов региона детей обучают играть в шахматы. В 2019 году в краевом дне шахмат приняли участие более 70 тыс. человек. "Шахматы, с одной стороны, интересная игра, а с другой – не требует много денег. Достаточно небольшого помещения, фигур, доски и шахматных часов", – говорит Артём Поломошнов.

06:16 В регионе не хватает специалистов, которые бы профессионально продвигали шахматы в публичном пространстве. По этой причине людям кажется, что этот спорт не такой захватывающий и зрелищный, как футбол или хоккей. Хотя нашумевший сериал "Ход королевы" доказал обратное. "К нам приезжал гроссмейстер Панкратов из Москвы. Он одновременно разыграл партии на восьми досках вслепую с шахматистами не ниже первого разряда. Боролся с ними два с половиной часа, но выиграл все восемь партий. Это можно было красиво подать, а так, к сожалению, у нас было мало зрителей", – рассказал Поломошнов.

08:34 В Алтайском крае вовлекают детей в шахматный спорт через учителей начальных классов. 200 учебных заведений стали участниками проекта "Шахматы в школе". Их оснастили всем необходимым инвентарём, и теперь там проходят занятия.

08:59 Есть исследования, которые доказывают, что игра в шахматы воспитывает в детях психологическую устойчивость и развивает логику. Сейчас в Алтайском крае проводится одно из таких исследований. Профессиональные психологи из Москвы взяли под наблюдение 120 детей, которые занимаются шахматами, и 120 тех, кто не занимается. Через два года они оценят динамику успеваемости в школе и развитие коммуникабельности у обеих групп.

10:42 В Калмыкии и Армении из-за популяризации шахмат в разы повысилась успеваемость детей в школах, а употребление наркотиков, наоборот, значительно снизилось.

11:46 Интересный опыт школы из Тальменки. В 2017 году одну из учительниц начальных классов фактически заставили начать преподавать детям шахматы. Она не умела в них играть и не понимала, зачем это нужно. В результате спустя несколько лет именно этот класс в два раза лучше всех в параллели написал итоговые проверочные работы. Директор школы решил освободить учительницу от преподавания других уроков – теперь она ведёт во всей начальной школе только шахматы.

13:13 Алтайский шахматный клуб – один из лучших по техническому оснащению в России. На базе девяти школ региона открыли сельские шахматные клубы при поддержке Минобра края. В них самый современный инвентарь, есть даже электронные доски. Партии с них можно автоматически транслировать в интернете вместе с данными шахматных часов. Всего таких досок в регионе 52.

14:58 В крае планируется создать площадку, на которой алтайские шахматисты смогут принимать участие в онлайн-турнирах. Для этого нужно соблюсти строгие требования Международной федерации шахмат – прозрачные столы, камеры, прямой выход в туалет. Всё для того, чтобы игроки не могли воспользоваться подсказками компьютеров. Если опыт будет удачным, то не исключено, что в регионе пройдут и более серьёзные соревнования.

15:46 Как Федерация шахмат Алтайского края сотрудничает с вузами. В регионе уже несколько лет будущих учителей начальной школы обучают методикам преподавания шахмат. За этими знаниями к нам приезжают студенты со всей Сибири.

18:09 Источники финансирования шахматного спорта в Алтайском крае: государство, гранты, спонсоры. "У нас есть партнёры, которые любят шахматы, которые понимают, что через них можно развивать людей, повышать интеллектуальный уровень. Соответственно, повышать уровень самого региона", – говорит Артём Поломошнов.

20:15 Какие призы получают победители шахматных турниров в Алтайском крае (спойлер: очень достойные).

21:09 О сотрудничестве Федерации шахмат Алтайского края с региональным Минспортом: "То, что мы просим, мы, как правило, получаем".

22:00 Куда переедет Федерация шахмат Алтайского края в 2021 году – новое помещение будет в полтора раза больше прежнего (того, что на Гоголя, 42).

23:04 Самые заметные достижения алтайских шахматистов среди мужчин, женщин, детей и людей с ограниченными возможностями. А также история о том, как регион лишился первого реального кандидата в гроссмейстеры Алексея Сорокина – он эмигрировал в Техас. "Когда человек подрастает и выходит на уровень, когда надо играть – это, как правило, годам к 18 – он покидает наш регион. Те, кто в элите шахмат – они в элите общества. Их отслеживают", – говорит Артём Поломошнов".

25:59 Куда отдавать детей заниматься шахматами в Алтайском крае – платные и бесплатные площадки. Артём Поломошнов советует начинать обучение уже лет с четырёх. Почему у барнаульских детей стало меньше возможностей научиться играть в шахматы.

28:11 Артём Поломошнов рассказал о своём шахматном прошлом и о том, почему он занимается развитием этого вида спорта в регионе: "Эта работа абсолютно бескорыстная и иногда требующая вложений не только времени, но и своих личных средств, что, наверное, несколько удивительно. Но я вижу результат. Я вижу, как горят глаза детей, я вижу, как горят глаза шахматистов, когда привозишь сюда гроссмейстеров. И это стоит того".

29:30 Ближайшие шахматные соревнования в Алтайском крае: этап детского Кубка России, соревнования школьных команд из муниципалитетов региона, краевой турнир среди команд из детских домов. "Шахматы приносят в детские дома что-то светлое – искорку жизни. Хотелось бы, чтобы она теплилась в каждом из нас", – говорит Артём Поломошнов.