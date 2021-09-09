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"Тихо, быстро и страшно". Руководитель алтайской "Лизы Алерт" рассказал, как пропадают дети

, ИА "Амител"
Андрей Мамаев объяснил, что делать родителям, если ребёнок считает себя взрослым и стремится уйти от контроля

7 сентября Россию потрясла новость об убийстве двух десятилетних девочек в Киселёвске. Их заманил рецидивист, ранее уже отсидевший за насилие над детьми. А в августе в Алтайском крае 40-летний мужчина несколько дней держал в подвале двенадцатилетнюю школьницу из Бийска. В конце лета на реке недалеко от Барнаула нашли останки ребёнка, которые, предположительно, принадлежат Ксюше Боковой. Девочка пропала семь лет назад, и с тех пор о ней ничего не было известно. Что сделать, чтобы дети не терялись и как их защитить, в "Переговорке" на amic.ru рассказал руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Андрей Мамаев.  

Кто в "Переговорке"

Андрей Мамаев родился 20 февраля 1980 года. В 2001 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России. До 2004 года работал в органах внутренних дел, затем – в коммерческих организациях на разных должностях. Сейчас – исполнительный директор Неверовской дробильно-сортировочной фабрики.
Добровольческую деятельность в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" начал в 2016 году. С 2017 года – руководитель регионального отделения. Также является директором АНО "Центр поиска пропавших людей в Алтайском крае".

01:28 Андрей Мамаев рассказывает известные ему обстоятельства похищения 12-летней бийчанки. Злоумышленник выследил девочку, когда она каталась на велосипеде по полевой дороге рядом с лесом. "Беспечность родителей некоторым образом явилась причиной произошедшего. Мы, как родители, обязаны обеспечить безопасное существование своих детей, все меры для этого предпринять и предполагать любые события, которые могут произойти с нашим ребёнком, в том числе и неблагоприятные", – говорит эксперт.

03:30 "Разумный контроль" за детьми – способ повысить их безопасность. Дети перенимают правила, которые практикуют в семье взрослые. Самое простое правило, которое волонтёры "Лизы Алерт" рекомендуют соблюдать всем без исключения, – "вышел – позвонил, зашёл – позвонил". Ему нужно следовать, куда бы ни отправился человек, в том числе и в светлое время суток.

05:48 Эксперт объясняет, как вышло, что тело пропавшей Ксении Боковой не могли найти семь лет. А сейчас останки, которые, предположительно, принадлежат ей, обнаружили в одном из мест поиска: "Значение имели природные факторы. На момент пропажи девочки река была полноводной". 

06:57 В России ежегодно разыскивается порядка 15-18 тыс. несовершеннолетних. Лето в этом смысле – самая горячая пора, потому что на улице "благоприятные условия для ухода из дома несовершеннолетних".

08:37 Уходя из дома, дети "хотят сбежать от реальности" – то есть от тех проблем, которые им страшно решать. Среди них – плохие оценки в школе, конфликты в семье и так далее. Им кажется, что все эти проблемы станут для родителей мелкими на фоне пропажи самого ребёнка на несколько дней. Часто такие дети не осознают, какой опасности себя подвергают и насколько вырастает для них риск встретиться с преступником.

10:57 Андрей Мамаев рассказывает о самых простых, но очень эффективных правилах, которые могут уберечь от беды.

12:40 Что делать ребёнку, если ему не угрожают, но кажется, что следят или преследуют: зайти в магазин или другое людное место, посмотреть, как ведёт себя предполагаемый злоумышленник. Если он зашёл туда же, обратиться к взрослому, исполняющему служебные обязанности (продавец в магазине, полицейский), или к маме с ребёнком и объяснить ситуацию.

14:00 Дети ведут себя тихо, когда их похищают преступники, потому что их так учат родители: любой взрослый априори авторитет. По мнению Андрея Мамаева, это ошибка, так делать не нужно. Один из способов обескуражить похитителя – бросить камень в окно автомобиля или витрину магазина. Это точно привлечёт внимание людей, а проблемы будут у взрослых, а не у ребёнка.

16:59 Если дядя или тётя говорят, что они приехали по просьбе родителей – пусть назовут пароль. Его должны знать только члены семьи и близкие. И это реально спасает жизни.

18:38 В Алтайском крае случаются "ложные похищения". Мама ребёнка подаёт заявление о его пропаже, заранее зная, что из детского сада малыша забрал отец, с которым она в разводе и в плохих отношениях. 

19:21 О том, кто становятся добровольцами при поиске пропавших и зачем им это надо. Мамаев объясняет: обычно люди откликаются на истории, которые им "отзываются". Например, те, у кого в семье есть бабушка с деменцией, приходят искать пожилых людей. Также поисковик рассказал, можно ли во время поисков вычислить преступника, который якобы тоже "разыскивает" пропавшего.

21:42 "Потому что я могу это делать". Андрей Мамаев объясняет, почему он сам занимается поисками людей. И вспоминает историю, которая его потрясла: мальчик ушёл из дома, а спустя время его нашли замёрзшим на одном из дачных участков под Барнаулом.

23:35 "Дети не обязаны понимать взрослых, потому что им не 30 и не 40 лет, а, например, 12. А вы вот ребёнка обязаны понять, потому что вам 12 было, а ему 30 ещё не было", – говорит Мамаев.

25:59 Многие считают, что когда человек тонет, он кричит и зовёт на помощь. Но в реальности это происходит иначе – "тихо, быстро и страшно", объясняет эксперт.

25:54 Волонтёры "Лизы Алерт" проводят встречи с детьми и родителями, рассказывают о правилах безопасности. Добровольцев поискового отряда можно пригласить в школы, чтобы они на примерах объяснили, что делать и как себя вести, чтобы избежать беды.

27:53 Когда подросток заявляет, что он уже взрослый, и требует отпускать его гулять допоздна, Андрей Мамаев предлагает передать ему не только взрослые "свободы", но также и взрослые обязанности: самостоятельное приготовление еды, стирку одежды и другие. По его словам, обычно через три-четыре дня подросток решает, что всё-таки побудет ребёнком ещё.

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Комментарии

9.09.2021 10:55
Виктор

Я бы ещё добавил, что если к вам, взрослому человеку, на улице кто-то обращается — не спешите реагировать. Это значит, тому, кто обращается, от вас что-то понадобилось. Задумайтесь, а лично вам часто что-то бывает надо от случайных прохожих?

В лучшем случае это может оказаться "деньгопрос", в худшем преступник. Но и у того, и у другого главная задача — сперва установить зрительный, а потом и словесный контакт с вами. Если человек не принимает ваш игнор и всё равно продолжает обращаться — привлекайте внимание окружающих, звоните в полицию. Варианты "да я спросить где здесь ближайший банк" и "да я сколько время спросить" в ХХI веке с распространением онлайн-карт, справочников и часов на каждом углу — не катит. Человек спрашивает "Как пройти в райсобес?" а пока вы ему подробно рассказываете, другой незаметно вынимает ваше портмоне или ключи от машины...

К тому же практически в любое время практически в любой точке нашего города на улице есть словоохотливая бабка, которая с удовольствием расскажет что и где, если человек действительно что-то ищет.

И если на улице к вам подбегает растрёпанная девушка, показывает на окна и говорит "Там! Там убивают!", то самый рациональный выбор — позвонить в полицию и сказать "Ко мне около дома номер подбежала девушка и говорит, что в этом доме убивают".

И детям объясните, что сейчас на улице у человека нет таких "информационных" задач, которые он не мог бы решить самостоятельно, без обращения к прохожему. Незнакомая тётя спрашивает тебя не для того, чтобы узнать у тебя дорогу или сколько сейчас часов и минут пополудни, а чтобы установить с тобой контакт, войти к тебе в доверие.

Мы никогда не знаем истинных намерений случайного встречного, поэтому лучше и не давать повода для реализации этих намерений

9.09.2021 11:34
- гость -

Когда подросток заявляет, что он уже взрослый, и требует отпускать его гулять допоздна, Андрей Мамаев предлагает передать ему не только взрослые "свободы", но также и взрослые обязанности: самостоятельное приготовление еды, стирку одежды и другие. По его словам, обычно через три-четыре дня подросток решает, что всё-таки побудет ребёнком ещё.

Очень правильные рассуждения!
Андрей, вы молодец!

9.09.2021 11:41
Джу

Очень нужная и актуальная информация, Андрею Мамаеву уважение

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