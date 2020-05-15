Сегодня в «Переговорке» на amic.ru говорим о высоком — танцах и звёздах. И даже сам выпуск мы снимали на крыше и поздно вечером. В гостях «Переговорки» — Лариса Любивая, основатель и руководитель студии танца «Лариса», известной в России и далеко за её пределами. Барнаульские танцоры выступали со многими звёздами, среди которых Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Сергей Лазарев, Ани Лорак и другие, брали награды на европейских соревнованиях. Поговорили о том, почему Larisa, завоевав такую популярность, не уехала в Москву, в чём уникальность и гордость коллектива и в каком возрасте не поздно заниматься танцами. А ещё Лариса Любивая показала ведущему Александру Михельсону, чем мужчина должен вести даму в танце. Нет. Не руками.

Кто в «Переговорке»: Лариса Любивая — основатель и руководитель студии танца «Лариса» — одного из самых известных коллективов в Сибири и далеко за его пределами.

Сейчас Larisa Dance Show — это ярчайшие танцевальные шоу, которые покорили зрителей Испании, Великобритании, Италии, Индии, Германии, Чехии, Китая, Южной Кореи.

Шоу-группа участвовала в музыкальных видео Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Сергея Зверева, Сергея Лазарева, Сосо Павлиашвили, Жанны Фриске, Авраама Руссо, Анастасии Стоцкой.

Танцевали на Кремлёвской сцене со звёздами российской эстрады — Валерией, Львом Лещенко, Сергеем Мазаевым.

Коллектив — двукратный обладатель Кубка России по танцевальному шоу, серебряный призёр Венецианского танцевального фестиваля и победитель Кубка Европы по танцевальному и латинскому шоу.

02:15 О самых экзотических местах, где выступал коллектив Larisa.

03:07 «Это лестно. Только мы танцуем другое». О том, почему Larisa часто сравнивают со знаменитым театром танца «Тодес» и насколько это верно.

04:11 Лариса Любивая рассказывает, в чём уникальность студии танца и почему она всё ещё не в Москве, где коллектив уже хорошо знают и любят.

05:40 В каком возрасте можно прийти заниматься танцами и куда обращаться?

07:07 Выступали в Кремле со Львом Лещенко и Сергеем Мазаевым, танцевали с Киркоровым, Зверевым, снимались в фильмах. О том, почему именитые звёзды приглашают танцевать коллектив из Сибири.

09:04 Они не профессионалы. Они учатся в вузах или работают, а по вечерам занимаются танцами — о тех, кто составляет коллектив Larisa.

Новости

Прочее Лариса Любивая: "К 25-летию нашей студии танцев мы сняли про себя фильм"

09:38 О том, как студия танцев пережила два пандемийных года, придумала онлайн-фестиваль танцев ко Дню Победы и умудрялась делать шоу-программы.

11:29 О фантазийном спектакле «Сказки древнего Алтая», который создали к международной выставке в Берлине.

12:10 Оценивать танцоров приезжают мировые звёзды — О фестивале «Солнечный бал», который уже 13 лет проводит студия танцев «Лариса» и на который сегодня съезжаются лучшие коллективы со всей России.

15:12 «Главный хореограф у Филиппа Киркорова — наш земляк, воспитанник театра „Фиеста“ из Павловского района». О звёздах из нашего региона.

16:32 Танцует ли Лариса Любивая в дружеских компаниях?

17:32 Чем должен мужчина вести партнёршу в танце? Нет, не руками. «Главное — прижать к себе даму», — объясняет Любивая, показывая мини-урок ведущему Александру Михельсону.