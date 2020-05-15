В этот раз «Переговорка» на amic.ru приглашает зрителей за кулисы «Зазеркалья» — II Всероссийского фестиваля театров кукол, который прошёл в Барнауле с 21 по 25 сентября. За фестивальные дни зрители увидели 16 спектаклей из 13 городов. Причём многие постановки напропалую ломали стереотипы зрителей о том, что куклы — это для детей. Так, например, Петрозаводск привёз в Барнаул «Вишнёвый сад» Чехова, а Красноярск — спектакль по повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый».

Новости

Общество Церемония открытия II Всероссийского фестиваля театров кукол «Зазеркалье» прошла в Барнауле. Фоторепортаж

Ведущий Александр Михельсон поговорил с режиссёрами разных театров и узнал, понимает ли зритель «Шекспира в куклах», в каких случаях спектакль может быть невывозным и как улыбаются куклы, ведь у них нет мимики.

А ещё поговорили, кому сложно воспринимать кукольные спектакли, знает ли Виктор Пелевин, что по его повести поставили такой необычный спектакль, и театры в каких городах нашей страны надо обязательно посетить.

Полную версию «Переговорки» смотрите 29 сентября на портале amic.ru.

Кстати, фестиваль «Зазеркалье» открыл череду праздничных мероприятий, посвящённых 85-летию Алтайского края. А день рождения наш регион отмечает уже сегодня, 28 сентября.