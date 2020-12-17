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Вопрос дня



Варварины морозы. Почему сегодня нельзя выходить из дома после заката

, ИА "Амител"
На Руси считали, что именно с Варвариного дня зима полностью вступала в свои права
Фото: forum-svyatynya.net

Фото: forum-svyatynya.net

По народному календарю, с 17 декабря на Руси начинались первые крепкие зимние морозы. Этот день и название имеет соответствующее – Варварины морозы. Посвящен он святой Варваре Илиопольской, которая несколько лет провела в высокой башне, наблюдая за миром сквозь небольшое оконце. Как связаны Варвара и морозы и почему в этот день нельзя после заката выходить из дома – читайте в нашем материале.    

1
Кто такая святая Варвара?
Как гласит предание, мученица Варвара Илиопольская жила в III веке и была очень красива и добра. Когда мама девушки умерла, отец посадил Варвару в самую высокую башню своего замка. Он надеялся, что заточение сделает дочь кроткой и послушной, чтобы он мог выгодно выдать ее замуж. Но та упрямо отказывала всем женихам.

Все подруги Варвары к тому времени уже собирались замуж. Тогда отец девушки разрешил ей встречаться с ровесницами, чтобы те повлияли на строптивицу. На одной из прогулок Варвара познакомилась с христианами и узнала о Боге.

Пока отец был в отъезде, она тайно прошла обряд крещения. Когда он узнал об этом, то попытался убить дочь. Варвара сбежала. Но отец ее нашел и сам отдал властям. Девушку пытали, но она не отказалась от веры. Тогда отец отрубил ей голову.

Сейчас Святая Варвара считается заступницей женщин. Ей молятся о здоровье своем и детей. У нее же просят защиты от грусти, уныния и внезапной смерти. И к ней же обращаются с молитвами о защите, если женщину обижают супруг или свекровь.
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Как связаны Варвара и морозы

На Руси считали, что именно с Варвариного дня зима полностью вступает в свои права. В этот день обычно начинались первые крепкие морозы. В народе говорили: "Трещит Варюха – береги нос да ухо!"

К этому времени реки сковывались прочным льдом, и этот факт тоже отражался в пословицах: "Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает".

Также с 17 декабря начиналась подготовка к Новому году и Рождеству. Мужчины варили пиво, а женщины готовили сладости на праздничный стол.

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Что нельзя делать в этот день
  • Выходить из дома после заката
В народе считали, что если человек вышел из дома после того как село солнце, то его подстерегает большая опасность, встреча с нехорошими людьми, травмы и другие неприятности.
  • Заниматься домашними делами

17 декабря наши предки старались не заниматься стиркой, шитьем, уборкой и другими работами по дому. Это считалось большим грехом.

  • Конфликтовать
Постарайтесь сегодня себя сдерживать, даже если приходится общаться с неприятным человеком. Лучше прекратите общение. 
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А гадать-то можно?

Молодым девушкам на Варварин день гадать разрешалось. Но не как на Святки, а гораздо проще. Например, гадали на суженого так: на ночь под подушку клали три лавровых листка, на которых написано: "Ананий, Азарий и Мисаил". Во сне должен был привидеться суженый.

Второе гадание более современное. Оно отвечает на важный вопрос. Для этого поделите лист бумаги пополам. Мысленно задайте вопрос, и на середину полосы посыпьте крупу. Если большая часть крупы будет на правой стороне, значит, ответ положительный. На левой – отрицательный. Если и справа, и слева примерно одинаковое количество крупы – значит, ответ не получен. Задавать вопрос повторно можно только через год.

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Приметы на Варварин день
  • Звездное небо – к холодам. Тусклое, слепое – к теплу.
  • На Варвару закат красный – день будет ясный.
  • Закат в облаках – жди снега.
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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