Троицкая или Вселенская родительская суббота – это день поминовения усопших, один из четырех общерусских календарных дней поминовения умерших. Она выпадает на субботу перед Троицей. В 2019 году она приходится на 15 июня. Троицкая родительская суббота – особый день в церковном календаре, когда совершается всецерковное поминовение усопших. Считается, что в Троицкую родительскую субботу в церкви можно поминать даже самоубийц.
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников. Для этого нужно прийти в храм на богослужение вечером в пятницу накануне родительской субботы. В это время совершается великая панихида. Самая важная часть поминовения происходит утром в субботу за Божественной литургией, после которой служат общую панихиду.
Молясь о покойных, свечи ставят к Распятию, а не к иконам. Чтобы умерших близких помянули на литургии или на панихиде, нужно подать записки с их именами. В записках пишут лишь имена тех, кто был крещен; остальных каждый может молитвенно помянуть сам.
В поминальную субботу после утреннего похода в храм принято посещать могилы ушедших родственников и друзей. Придя на кладбище, надо зажечь свечку, помолчать, вспомнить покойного, помолиться об упокоении душ своих близких. Затем люди наводят порядок на могилах. В этот день могилы украшают цветами и зеленью и устраивают ритуальные трапезы. Основные блюда – кутья, блины, яйца, покрашенные свежей зеленой листвой берез.
Для усопших на перекрестье или в подножие креста крошили яйца, сыпали зерно и кутью. Необходимо, чтобы крест на могиле не покосился, был всегда окрашен, чист и ухожен.
Как отмечают священнослужители, традиция оставлять пасхальные яйца и куличи на могилах является язычеством. Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному, чтобы они помянули вашего родственника. Также неодобрительно церковь относится и к употреблению спиртного на кладбище.
В народе бытует мнение, что на Троицкую родительскую субботу в церкви можно подать записку об упокоении душ тех, кто сам лишил себя жизни. Это мнение ошибочно – церковь никогда не молится за самоубийц. Но можно помолиться за их души самостоятельно.
Считается, что в этот день нельзя работать по дому: готовить, стирать и убирать. На самом деле, это делать можно. Троицкая родительская суббота – день памяти и почтения умерших, поэтому в этот день запрещены различные увеселения. Нужно больше размышлять о жизни и смерти, молиться.
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