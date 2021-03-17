Кто такой святой Патрик?

Святой Патрик – христианский святой и покровитель Ирландии. Считается, что именно он распространил христианство в этой стране. Его почитают в католицизме, англиканской, лютеранской, пресвитерианской церквях, а также в некоторых православных общинах.

Святой Патрик – один из самых почитаемых во всём мире святых. Но у Дня святого Патрика есть и языческие мотивы. Так, его непременными героями являются лепреконы – сказочные башмачники, владеющие спрятанным горшком с золотом. Если удачливому искателю сокровищ удастся поймать лепрекона, то это существо должно рассказать человеку, где они спрятаны. Предание гласит, что полностью верить ему не следует – эти человечки злокозненны и проказливы и легко могут обмануть доверчивого искателя сокровищ.

Патрик родился в IV веке в управляемой Римом Британии в состоятельной семье. Его отец был дьяконом, дед – священником христианской церкви. Настоящее имя Патрика – Магон.

В Ирландии Патрик почитается как святой, принёсший Ирландии христианскую веру. Умер, предположительно, 17 марта 493 года. Поэтому праздник отмечается именно в этот день. С именем святого Патрика связано множество легенд, например, о том, что он с помощью трёхлистного клевера объяснил людям понятие Святой Троицы.

Предположительно, святой Патрик был похоронен в Даунпатрике в Северной Ирландии.