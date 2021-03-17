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Что за праздник День святого Патрика и как его отмечают

, ИА "Амител"
День святого Патрика отмечают 17 марта

День святого Патрика отмечают 17 марта. Рассказываем, что известно об этом празднике и какие у него традиции.

1
Кто такой святой Патрик?

Святой Патрик – христианский святой и покровитель Ирландии. Считается, что именно он распространил христианство в этой стране. Его почитают в католицизме, англиканской, лютеранской, пресвитерианской церквях, а также в некоторых православных общинах.

Святой Патрик – один из самых почитаемых во всём мире святых. Но у Дня святого Патрика есть и языческие мотивы. Так, его непременными героями являются лепреконы – сказочные башмачники, владеющие спрятанным горшком с золотом. Если удачливому искателю сокровищ удастся поймать лепрекона, то это существо должно рассказать человеку, где они спрятаны. Предание гласит, что полностью верить ему не следует – эти человечки злокозненны и проказливы и легко могут обмануть доверчивого искателя сокровищ.

Патрик родился в IV веке в управляемой Римом Британии в состоятельной семье. Его отец был дьяконом, дед – священником христианской церкви. Настоящее имя Патрика – Магон.

В Ирландии Патрик почитается как святой, принёсший Ирландии христианскую веру. Умер, предположительно, 17 марта 493 года. Поэтому праздник отмечается именно в этот день. С именем святого Патрика связано множество легенд, например, о том, что он с помощью трёхлистного клевера объяснил людям понятие Святой Троицы.

Предположительно, святой Патрик был похоронен в Даунпатрике в Северной Ирландии.

2

Как отмечают праздник?

Традиционно в День святого Патрика устраиваются парады. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, и духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки.

Народная молва гласит о том, что эта традиция родилась в Ирландии. В День святого Патрика полагается выпить хотя бы рюмочку спиртного в каком-нибудь ирландском баре. Существует так называемая "чарка Патрика" – единица измерения спиртного, которое было выпито в этот праздник.

Предание предписывает положить в бокал с виски лист "трилистника" (кислицы) до того как выпить. С тех пор в народе говорят "осушим трилистник". Забавно, что в Ирландии этот праздник долгое время считался исключительно религиозным, а до 70-х годов прошлого столетия ирландские законы предписывали всем пабам 17 марта закрываться. Теперь же на главных улицах Дублина проходят праздничные шествия, в пабах играет живая музыка. Жители города надевают рыжие парики и зелёные кепки, которые продаются в магазинах, берут с собой горшочки с клевером и национальные флаги, а вечером устраивают фейерверки и салюты. Праздник всегда проходит в безудержном веселье.

3
Почему символом праздника является зелёный цвет?

Якобы святой Патрик во время проповеди о Святой Троице сорвал растущий под ногами клевер и, высоко подняв трилистник над головой, наглядно показал ирландцам, как Бог-отец, Иисус Христос и Святой Дух составляют единство.

С тех пор три зелёных листочка клевера стали ирландским символом Святой Троицы, а зелёный цвет трилистника – цветом всей нации.

4
Где отмечают?
Прежде всего, в Ирландии, Северной Ирландии и в провинциях Канады Ньюфаундленд и Лабрадор. В других странах мира его отмечают неофициально, в том числе и в России.

 Впервые текст был опубликован 10 марта 2017 года. 


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