14 февраля наступил, и вы не знаете, куда убежать, чтобы не стать свидетелем этого розового и слащавого безумия под названием День святого Валентина? Вы уже готовы на крайние меры и ищете варианты отступления? Не переживайте – вы не социопат и не псих! Вы просто нормальный человек со своим взглядом на жизнь. Рассказываем, почему можно ненавидеть День всех влюбленных и как выжить, если вы питаете к этому празднику жуткую неприязнь.
1. Ну, например, вы полагаете, что к России эта дата в принципе не имеет никакого отношения, а празднование Дня всех влюбленных – это очередная поза и обезьянничанье.
2. Или вы просто устаете от вечных разговоров в стиле: "Ой, 14 февраля. А что ты подаришь своей половинке?"
3. День всех влюбленных – это квинтэссенция общества потребления, когда в воздухе чувствуется привкус рекламы и призыва: "Давай! Купи цветы, купи телефон, купи духи, купи шмотки! И подари это кому-нибудь в День святого Валентина! А если нет денег, то купи вот эту шоколадку или вот эту безвкусную валентинку. И все равно подари!"
4. Ну и молчим о том, что 14 февраля порождает мегатонны стихов по поводу праздника. И когда тебе присылает одно из этих "творений" действительно близкий тебе человек, ты такой: "Что, серьезно? Мы знаем друг друга 15 лет, и ты думаешь, что это именно то, что мне нужно?!"
5. Отдельно и очень сильно бесит, что ты не можешь выражать свое недовольство этим праздником. Если вы одиноки, то, понятно, будете выглядеть как озлобившееся на мир животное, а если вы в отношениях, то все начнут думать, что ваша пара переживает не лучший период. Нет! Мы просто нормальные люди, которым не нравится этот ванильно-тошнотворный праздник!
6. Очень часто 14 февраля превращается в чистый цирк и абсурдное состязание между парами. Так, тебе подарили iPhone, а тебе 1000 шариков и дорогущие духи, а вот ей валентинку. Наверное, она неудачница, хи-хи-хи. Боже, в кого мы все превратились!
7. Если вам вдруг не повезло и вы родились мужчиной и ужас как не хотите расстраивать свою даму, которая обожает 14 февраля, то это вообще пытка. Да, вам придется вести себя глупо – зажигать свечи, разбрасывать лепестки роз на кровати и заводить ванну с пенкой. Держитесь, мужики-подкаблучники, уж вы-то точно ненавидите День всех влюбленных.
8. Еще одна причина – если вы не делаете этих глупостей, вполне возможно, что вам действительно кранты!
9. Воззвание к разуму. Ребята, вся эта мишура в День всех влюбленных – жутко неэкономично. Проснитесь! На дворе который год кризис! Хватит тратить деньги впустую! Впрочем, это не поможет. И да, это была причина ненавидеть 14 февраля под номером 9.
10. Ну и напоследок. 14 февраля – это ложь и лицемерие. Ага, все такие добренькие и счастливые в этот день. Ну, с Богом. Только День всех влюбленных закончится, а дальше продолжится нормальная жизнь со всем недопониманием, ссорами, обидами, нереализованными амбициями, нехваткой денег, кредитами и еще куда большими проблемами. Алло! Кончаем лицемерить, врать себе, и не отвлекаемся на розовые сопли в тот самый момент, когда жизнь пользуется твоей неосмотрительностью и заносит свинцовую ногу, чтобы дать пинка. Концентрация и бдительность – вот наш девиз!
Если вы вполне сносный, но эмоциональный человек, а градус кипения у вас в этот день зашкаливает, то постарайтесь уединиться и получить наслаждение от того, что вы один такой хороший и понимающий всю бренность этого праздника. Образ холодного одиночки, чужого на этом пире во время чумы – то, что нужно. Тут, кстати, и свое самолюбие потешите, и еще кому-нибудь приглянуться можете. Мы же знаем, как это работает, да?
Выход из ситуации "намбер фри". Твои друзья спасут тебя! Если не все твои приятели занимаются ванильным безумием, то гоу тусить с корешами! Весело и массово ударим по чуждому русскому духу празднику!
Ну и вот отличная тема. Отметаем розовые страсти и думаем о самом важном – едем к маме с папой или брату/сестре, пьем чай и газировку и проводим время с близкими людьми у семейного очага!
Если вы оба испытываете негатив к 14 февраля – это еще лучше! Вы просто Бонни и Клайд – вдвоем против всего этого безумного мира. Презирать весь свет, взявшись за руки, – что может быть лучше и романтичнее (тьфу, эти розовые сопли заразительны). В общем, вы поняли. Два вменяемых человека в паре – это самый шикарный из вариантов.
Если же один из партнеров ненавидит 14 февраля (будем честны, это, как правило, мужчина), а другой тащится от этого праздника (методом исключения, эта роль для женщины), то вот тут действительно становится сложно. Как справиться с Днем всех влюбленных в таких условиях?
Ну да, можно сказать себе, что ты весь такой мудрый, склонный к компромиссу и бла-бла-бла. В общем, придется терпеть и унижаться. Впрочем, для любимого человека на это не так и сложно пойти.
Можно же остаться верным себе. День всех влюбленных?! Да без "Б"! Люби меня таким, какой я есть, если уж так искренне обожаешь этот праздник! Есть справедливость в этих словах, но тут придется опять же ненавидеть себя за то, что остался верен себе, но не сделал приятное своей половине.
В общем, ищите себе партнеров с таким же отношением к жизни и ненавидьте День всех влюбленных вместе!
Комментарии
А где ещё 7 пунктов? Не всё скопировали? Так не надо было и начинать)
14 февраля- для православных и россиян
предпразднство Сретения Господня;
память мученика Трифона Апамейского, Никейского (250);
память священномученика Николая пресвитера (1938);
память мученицы Перпетуи, мучеников Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Филицитаты (202—203);
память преподобного Петра Галатийского, Антиохийского, Молчальника (429);
память преподобного Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок. 512);
память Трифона, епископа Ростовского;
память Трифона Городецкого;
память преподобного Тимофея;
память мученика Агафодора;
память мученика Анастасия Навплиота;.
память епископа Василия Солунского, исповедника;
память преподобномученика Гавриила Константинопольского;
память Давида Митиленского, исповедника;
память мученика Иордана;
память мученика Кариона;
память Симеона Митиленского, исповедника;
память мученика Феиона.
1610 — Под Смоленском заключён договор между королём польским и великим князем литовским Сигизмундом III и московским посольством, по которому королевич Владислав должен был занять после принятия православия Русский престол. Владислав никогда не правил Россией, хотя сохранял за собой титул царя до 1634 года и во время торжественных приёмов надевал т. н. московскую корону.
1706 — На северной окраине Москвы, за Сухаревой башней Петром I был основан Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Ныне Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова — одно из старейших в России ботанических научных учреждений.
1918— Опубликован Декрет Совнаркома «О социалистическом Рабоче-Крестьянском Красном Флоте»[3]. День рождения Военно-Морского Флота СССР.
— Советская Россия перешла на григорианский календарь (1 февраля по юлианскому календарю).
1922 — Народно-революционная армия Дальневосточной Республики (командующий В. К. Блюхер) овладевает Хабаровском.
А для русских есть чего?
13.02.2018 08:06
- гость -
****
СПАСИБО! Столько важных дат! Покажу жене и скажу- не алкаш я! Смотри, какие великие праздники, нельзя не отметить!
13.02.2018 08:32
Митенька ржевский
я делаю проще. накатываю а потом жене говорю, ну ты же умная найди сама повод)))
"Очень часто 14 февраля превращается в чистый цирк и абсурдное состязание между парами."...
И если бы только 14 февраля. С ужасом посещаю нынешние свадьбы, на которых зачастую на кредитные деньги устраиваются никому не нужные, труднопереносимые представления по тупым сценариям с приглашением местных самоназначенных звёзд, снимаются целые полнометражные фильмы и гигабайты фотографий. Лишь бы "не хуже чем у других". А всё это, как правильно сказано в статье, навязывается креаклами, зарабатывающими на этом бешенное бабло. Люди, очнитесь, научитесь тратить и так небольшие зарплаты на действительно полезные вещи.
.02.2018 07:52
- гость -
А где ещё 7 пунктов? Не всё скопировали? Так не надо было и начинать)
Так все 10 причин перечислены в первой части, просто на амике не умеют в нумерацию в HTML
Ну и в логику. Например "10 причин ненавидеть День святого Валентина и 10 способов пережить это безумие" - было бы понятнее. Хотя опять же, используя в заголовке цифры, логичнее использовать их также в тексте.
Мне повезло, мы с мужем любим каждый день)))
Не понимаю, что мешает дарить подарки без повода
"И если бы только 14 февраля. С ужасом посещаю нынешние свадьбы, на которых зачастую на кредитные деньги устраиваются никому не нужные, труднопереносимые представления по тупым сценариям с приглашением местных самоназначенных звёзд, снимаются целые полнометражные фильмы и гигабайты фотографий. Лишь бы "не хуже чем у других". А всё это, как правильно сказано в статье, навязывается креаклами, зарабатывающими на этом бешенное бабло. Люди, очнитесь, научитесь тратить и так небольшие зарплаты на действительно полезные вещи."
Вот-вот
Для меня бОльшая проблема, как пережить 7 июля - день Ивана Купала.
Рождество и Пасху переживаем, и ничего. А вот на День влюблённых сделать приятное жене - разве это плохо? Рано как и 8 Марта, которое воцерковленные тоже ненавидят.
Статья написана как раз таки озлобленным чуваком. Ну есть повод лишний раз сказать о своей любви, да и просто милый добрый день.
Не хочешь - не празднуй, хочешь - отмечай. в чем проблема то? ну мне не нравится и не понимаю старый новый год, рождество и тд....или ныряние в прорубь на крещение, что уж совсем край и никакогоо тношения к церкви не имеет! а просто народная традиция.....ну и пусть это делают люди, которым это достовляет удовольствие
А вообще, историю по этого самого Валентина кто-нибудь знает? Если коротко, то в каком-то там далеком веке император (вроде бы Римский) Тициан официально запретил благословлять и тем самым признавать браки между солдатами (однополые, что естественно было для античности...). По мнению императора, любовные переживания негативно сказывались на боевом духе воинов. Так вот, единственный священник, который ослушался императора и был отец Валентин, который, в тайне продолжал давать благословения на мужеложские браки. За это, его потом отлучили от церкви, и вроде как казнили. Однако, позже Валентина признали мучеником, принявшим смерть за благое дело, и причислили к лику святых. По преданию, казнь состоялась в день, который по викторианскому календарю соответствует 14 февраля.
Так что, отмечая этот день, каждый отдает дань уважения голубому сообществу..., навязанного нам из враждебно настроенной к нам, но исключительно толерантной к любого рода проявлениям однополой любви Гейропы.
Есть же у нас день семьи! Наш православный, про наших святых мужа и жену, принявших смерть в любви и согласии!
13.02.2018 12:32
Прохожий
Рождество и Пасху переживаем, и ничего.
А я Пасху с детства люблю. Бабушкина куличи, гости, все с ребятишками, весело было. Христосовались, но все неверующие, просто был праздник. У нас в семье и сейчас так. А 14 февраля меня почему-то тоже раздражает, как дни вежливости или месячники пенсионеров, или год ребёнка. Почему внимание в назначенные даты, зачем, а главное кому это надо и для чего.
Иван Тычёблин: " вообще, историю по этого самого Валентина кто-нибудь знает?"
А вы почитайте хотя бы Википедию про Святого Валентина. И узнаете, что приведённая вами версия, скорее всего, лжива. Есть несколько других, из которых следует, что было несколько Валентинов, прославившихся верностью ко Христу. И именно собирательный образ Валентина (положительный) чтится 14 февраля.
Гость: "А я Пасху с детства люблю". Ну и хорошо. Но это не повод ненавидеть праздники, которые любят (почитают) другие. Просто не отмечайте их. Иначе скатимся к тоталитаризму.
Я, к примеру, не отмечаю день 4 ноября, так как считаю этот праздник искусственным, призванным вытеснить из памяти народной праздник 7 Ноября. А другие отмечают. Ну и на здоровье.
День рыбака кто-то любит?
Если чего,то я и Валентина недолюбливаю и христианство которое с упорством,достойным, разве что дятлов, называют православием.А по поводу версии,что было несколько валентинчиков по википедии эт так,но все забывают что первая как раз про попа и гомосексуалистов.С наступающим! Чтоб совсем уж никого не обидеть, с праздником Вас, с днем памяти мученицы Перпетуи,и мучеников Сатира, Ревоката, Саторнила,
У Тома Уэйтса даже альбом есть "Blue Valentine"... классик врать не будет, дорский это день.
Перестал любить этот праздник примерно после окончания института. В Ростове-на-Дону вообще 14 февраля - день освобождения города от фашистов. Но картинка жестокая какая-то на заставке.
Сегодня, 14 февраля, подарил жене букетик тюльпанов. Ей приятно, и мне приятно, что ей приятно. Мы с ней приятные влюблённые пенсионеры.
А что думают об этом празднике суеверующие, нас не волнует.
С праздником! С днём влюблённых!
Прохожий, а влюблены в грядки?
Какие заголовки пошли..ненавидеть..бесит..Автору тема эта явно не дает покоя..Либо психика настолько лабильна,что бесит его все...Не нравится праздник,не отмечай..Зачем из мухи дуть слона всеми дырками своего тела????Или обида внутренняя,что не с кем выпит по этому поводу??
Основная суть подобных статей в том, что подразумевается обязательность участия в каком-либо действии, но это конечно не так. Поэтому основной посыл статьи по сути ложен и нет вообще никаких причин писать из года в год одно и тоже по поводу и без.
найди сама повод)))
Конечно найдёт, только с выбором затруднения- половником, скалкой или сковородкой...))))
Судя по датам комментариев - поднята прошлогодняя "новость"
13.02.2019 10:29
Temp
старожил
Не поднята, а продолжена..))
А в чем прикол, у половины комментаторов дата сообщения 13.02.2018 (2018!!!), у половины - 2019, а у некоторых вообще 14.02.2018!
Амик - статья из прошлого?
ну праздник же кажный год?
Просто раньше мы с Америкой дружили, поэтому к этому празднику было положительное отношение. Сейчас в СМИ тенденция критиковать этот праздник соответственно. Может каждый будет решать сам - праздновать или нет.
У авторов статьи какие-то проблемы.
Проблема сказать себе и своей "половине" что ты это праздником не считаешь и не будешь его отмечать.
Кому нравится - пусть празднуют. Вам то чё?
Автор статьи - несчастный и озлобленный человек...
Согласно историческим фактам, на заре христианства были три человека по имени Валентин, которые мученической смертью погибли за веру. О первом Валентине известно, что он погиб в Карфагене с группой единоверцев.
Второй Валентин в III веке был епископом Интерамны (теперь итальянский город Терни). Согласно житию, он прославился как целитель. Однажды он излечил молитвой юношу, который повредил спину. Весть об этом распространилась по всему Риму, и в христианство обратилось много людей. Валентина принуждали отречься от веры, но он отказался. Тогда его бросили в темницу, а потом казнили.
Третий Валентин также обращал в христианскую веру людей, в том числе сумел убедить в своей правоте и императорского сановника Астерия. За это его арестовали, мучили и обезглавили. Именно эти события относят к периоду правления императора Клавдия II.
В конце V века папа Геласий принял решение прославить нескольких мучеников, в числе которых оказался некий Валентин. Но какой именно – непонятно. Празднование памяти святого Валентина установили исключительно как почитание его мученичества, и ни о каком покровительстве влюбленны
и ни о каком покровительстве влюбленных речи не шло. В 1969 году во время реформы Римско-Католического календаря святых празднование памяти святого Валентина упразднили, так как сведения о его жизни противоречивы и недостоверны. Так что сейчас даже святого такого нет.
ПОЛНЫЙ БРЕД
ВЫ О ЧЕМ ЧО ЗА БРЕДЯТИНА НАРОД?????