Понедельник, 8 Февраль, 07:25

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,11
€ 89,89
-2°


3967281 +16048
Обь
-8см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



Федор-поминальник. Традиции и приметы 8 февраля

, ИА "Амител"
Считается, что в этот день души покойных могут навестить родственников
В этот день покойники могут покинуть загробный мир / Фото: waterfordlismore.ie

В этот день покойники могут покинуть загробный мир / Фото: waterfordlismore.ie

8 февраля – народный праздник Федор-поминальник. Другие названия праздника: Федор, Федоров день, Федор Студит, Заметуха. Рассказываем вам о традициях и приметах этого праздника.

Кто такой Федор?

Феодор Студит – это византийский монах, аскет, церковный деятель и писатель. Он был сослан в заточение за ревностное хранение церковных правил и обличение беззакония императора Константина VI Багрянородного. Позднее, во время царствования императрицы Ирины Феодор был возвращен из ссылки и получил в управление запустевший Студийский монастырь, в котором и сейчас покоятся его мощи. Он написал много душеполезных книг. 

Федор-поминальник: народные традиции 8 февраля

Этот день считается одним из самых загадочных и мистических в году. Считается, что в этот день покойники, которые очень скучают по своим родным, близким и по самой земле, могут покинуть загробный мир и навестить живых родственников. Особенно это касается тех, кто забыл о них, давно не навещал их могилы и не ставил свечи в церкви за покой умерших. Чтобы мертвый родственник не навестил вас, можно положить под порог топор или начертить на окнах и дверях кресты, или пустить на ночлег чужого человека. Тогда гость из загробного мира смутится присутствию чужого.

Если усопший не хочет оставлять живых в покое, нужно кинуть в него уздечкой. Его также может отпугнуть ветка рябины или пучок крапивы, развешенные на окнах и дверях. Также нужно насыпать на могилу золы и сказать: "Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование". Не следует забывать и о церковных обрядах. В этот день стоит заказать молебен, окропить дом и двор святой водой.

Также в этот день святому Феодору молились об избавлении от болей в груди и желудке. 

Народные приметы на Федор-поминальник

  • Ясно и нет ветра – весна наступит рано и не будет холодной.
  • Если синица с утра поет, то зима еще придет.
  • Если рассыпанный на блюдце горох звонко катится – это к морозам, а если глухо или вообще тихо, значит, будет снегопад.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
07:24
26 человек погибли по вине пьяных водителей за год в Горном Алтае 0
07:09
Федор-поминальник. Традиции и приметы 8 февраля 0
06:40
Доктор Мясников назвал идеальный продукт питания 0
06:21
Показалось, или Фотографии с безупречной перспективой 0
06:00
До +10 градусов потеплеет в Алтайском крае 8 февраля 0
23:39
Такой день. Крупный пожар в Барнауле и штормовое предупреждение 0
23:09
Крупный пожар на складе в Барнауле ликвидировали 0
22:44
Сноубордист из Подмосковья погиб в Шерегеше 1
22:17
Водителя наказали за дрифт в центре Горно-Алтайска 0
21:49
Магнитную бурю ожидают в Алтайском крае 8 февраля 0
21:22
Первый круглогодичный крытый каток построят в Бийске 1
20:54
В Барнауле тушат крупный пожар на складе 0
20:21
В Алтайском крае уменьшается количество свободных коек для больных ковидом 0
19:46
116 млн рублей направят на утилизацию нескольких тонн ртути на Алтае 1
19:12
Алтайские налоговики готовят массовую проверку предпринимателей 1
18:44
Маргарита Симоньян назвала причину не жаловаться на низкие пенсии 6
18:18
В торговых центрах Барнаула провели акцию против экстремизма 0
17:42
Виктора Томенко просят защитить барнаульских воспитателей от увольнения 2
17:16
В Алтайском крае передали штормовое предупреждение 0
16:47
Спасатели помогли сломавшему ногу мужчине в Алтайском крае 0
16:12
16 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 1
15:38
Двое жителей алтайского села получили условные сроки за нелегальную рубку деревьев 3
15:01
МЧС России завело аккаунт в TikTok 0
14:31
Более 85 тысяч комплектов вакцины от коронавируса привезут в Алтайский край в феврале 0
14:01
В Японии выразили сожаление из-за отсутствия мирного договора с Россией 17
13:32
Барнаулец отдал мошеннику 3 тысячи рублей, желая купить запчасти на мотоцикл 0
13:01
45 случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки 0
12:31
50 лодок для этапа Кубка мира по гребле доставят в Барнаул из Португалии 12
12:00
Диетолог предупредила об опасности чеснока 18
11:30
14 человек с COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:13
Пропавшего в Барнауле подростка нашли живым 1
10:44
Вирусологи спрогнозировали сроки отмены масочного режима в России 4
10:08
Человек пострадал при пожаре в барнаульской многоэтажке 1
09:36
Автоэксперт назвал самую необходимую вещь в машине зимой 4
09:05
Более комфортный самолет будет летать в Барнаул из Красноярска 13
08:39
Икона Божией Матери "Утоли моя печали": кому помогает и какие чудеса сотворила 9
08:11
Алтайский край назвали одним из самых грязных регионов России 22
07:41
Доктор Мясников назвал лекарства, которые стоит навсегда убрать из домашней аптечки 5
07:08
Суд ужесточил наказание экс-замглавы Минприроды Алтайского края Владимиру Черных 4
06:38
И пусть весь мир подождет. Очаровательные фото отдыха с питомцем 3
06:05
Алтайский край накроет февральский дождь и волна тепла 3
23:58
13-летний мальчик пропал в Барнауле 3
23:45
Такой день. Прокурорская проверка снежных завалов в Бийске и обвал крыши в Барнауле 0
23:16
Ассенизаторская машина провалилась в трещину во льду озера Байкал 3
22:49
Автомобили экстренных служб застревают в снежных сугробах на дорогах Бийска 2
22:18
Bloomberg: "Спутник V" – величайший научный прорыв России со времен СССР 5
21:49
Крыша обвалилась в одной из пятиэтажек Барнаула 1
21:15
В РПЦ призвали полностью запретить мат в России 5
20:48
Власти Алтайского края обсудили участие подростков в незаконных акциях 4
20:12
Прокуратура начала проверку качества уборки снега в Бийске после протеста водителей 1
19:47
Двухлетний сын алтайского предпринимателя утонул в бассейне в Новосибирске 2
19:20
Всех желающих россиян могут успеть вакцинировать от COVID-19 к лету 9
18:46
Аналитики: замена приговора Навальному может стать угрозой бюджету России 9
18:18
"Очередь на эвтаназию". Антимасочники выступают против вакцины от COVID-19 в Барнауле 32
17:48
В АГМУ рассказали, когда студенты получат стипендии 0
17:15
Доктор Мясников назвал опасность замены сахара фруктозой 1
16:49
Студентам АГМУ задержали стипендию на фоне благотворительных акций с полевой кухней 10
16:18
Названы противопоказания к вакцине от COVID-19 для аллергиков 1
15:47
Дуров заблокировал Telegram-каналы, распространявшие личные данные силовиков 16
15:20
Еще 16,6 тыс. случаев COVID-19 выявили в России 0
14:46
Эксперты перечислили способы мошенников узнать баланс банковской карты 0
14:13
Психотерапевт объяснил причины постоянных опозданий людей 4
13:45
Снег с дождем и гололед. МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде 0
13:11
Два автомобиля столкнулись в пригороде Барнаула 1
12:42
42 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай 0
12:11
Двое человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае 0
11:42
Автомобиль "нырнул" в кювет на Павловском тракте в Барнауле 4
11:17
Мэрия Барнаула объяснила появление сугробов на тротуарах и снежной каши у больниц 19
10:50
Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2021 году 0
10:26
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 40 тысяч человек 1
09:44
Барнаулец лишился 15 тысяч рублей в погоне за "приятным бонусом" 2
09:08
Минстрой отменил сейсмические нормы, из-за которых новостройки в Барнауле могли подорожать 17
08:41
Не перестилать постель и не ужинать. Что нельзя делать 6 февраля, чтобы выжить 2
08:08
Человек за стойкой. Самые лучшие бармены в кино 9
07:32
Какими чудесами прославилась святая Ксения Петербургская и о чем ей молятся верующие 12
07:04
Почему на Алтае стали хуже выявлять рак и как онкологи будут наверстывать упущенное? 7
06:37
12.02.2021. Чего ждать от зеркальной даты и как загадать желание в этот день? 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.