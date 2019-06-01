Правда ли, что бросающий курить человек сильно полнеет? А что кальяны – это совсем безвредно? Врач-пульмонолог Диагностического центра Алтайского края Евгения Боброва помогла Amic.ru разобраться в некоторых заблуждениях. Напомним, 31 мая во всем мире отмечался Международный день борьбы с курением.

Суперлегкие сигареты менее опасны, чем обычные

И да, и нет. В обычных сигаретах содержание никотина больше. Но и курит их человек реже.

"Это самообман: выкурите вы две пачки легких или одну обычную. Вреда будет столько же", – сказала врач.

Электронные сигареты, вейпы и кальян намного легче сигарет и почти не опасны для здоровья

Это не так. Во многих таких приспособлениях есть никотин, образуется пар, который сильнее "впитывает" вредные вещества в слизистую, в легкие.

Если никотина нет, как, например, в кальянах, то обязательно есть ароматизаторы, формальдегиды, канцерогены.

"У меня есть несколько пациентов, пришедшие на прием с серьезным кашлем. Они не курят сигареты, но часто курят кальян. Я вижу в этом прямую связь", – сказала Боброва.

Никотиновая зависимость проходит долго

И да, и нет. Если человек действительно решил бросить курить и не ищет отговорок, то зависимость пройдет быстро. Да, будет небольшая ломка, все-таки никотин – это наркотик, но если желание твердое, то можно обойтись даже без специальных пластырей и таблеток. Если же человек не нашел в себе достаточно сил, то, конечно, вредная привычка будет отпускать долго.

Никотин вырабатывается в организме и без курения

Да, это так. Организм вырабатывает никотин в малых дозах, совершенно безвредных для организма. Он нужен для работы печени. У курильщика перестает вырабатываться собственный никотин, организм начинает его "требовать" – в этом и есть природа зависимости. Бросаешь курить – со временем начинает вырабатываться собственный никотин. Тогда и пропадает желание покурить.

Бросишь курить – поправишься

Да, это правда. Люди, бросающие курить, толстеют. Кто-то "заедает" семечками, кто-то конфетами. Плюс никотин участвует в метаболизме и его резкое отсутствие замедляет процесс. Особенно быстро набирают мужчины: могут прибавить в весе до 5 кг за месяц.

Никотиновые пластыри помогают завязать с курением

Да. Никотиновый пластырь в течение дня ношения постепенно высвобождает никотин в малых дозах. Они безвредны, но организму этого хватает, чтобы удовлетворить зависимость. Но его нужно правильно подобрать и правильно им пользоваться, постепенно снижая дозировку. Носить его постоянно больше полугода не рекомендуется. Суть препарата в том, что он блокирует поступление никотина в мозг, человек перестает чувствовать, что ему стало хорошо от сигареты.

"Но я советую всегда обращаться к врачу, чтобы подобрать вариант бросания. Ведь у всех препаратов есть противопоказания, например, тяжелая почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, недавние инфаркты и инсульты", – сказала врач.