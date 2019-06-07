Австралийские ученые опубликовали доклад, в котором бьют тревогу: человеческая цивилизация подходит к концу своего существования. В опубликованном документе описывается сценарий конца света и его дата. Об этом сообщает The Independent. Рассказываем, что об этом известно.
Когда ученые предсказывают конец света?
Человеческая цивилизация может погибнуть уже к 2050 году, говорится в документе, подготовленном исследовательской группой под руководством бывшего начальника Сил обороны Австралии и отставным адмиралом Королевского австралийского флота Крисом Барри.
Что приведет к концу света?
Авторы работы утверждают, что в случае если правительства во всем мире откажутся от поиска альтернативных источников энергии, то уже к 2030 году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива могут достичь максимальных значений.
К 2050 году средние глобальные температуры на планете могут достигнуть трех градусов выше доиндустриального уровня. Это приведет к таянию морских льдов, нагреву океанов и быстрому росту уровня моря. Произойдет "повсеместная потеря вечной мерзлоты и масштабная засуха и гибель Амазонки". В мире постоянно будут происходить разрушительные погодные явления, включая лесные пожары, волны тепла, засуху и наводнения. Погибнут целые экосистемы, почти треть Земли превратится в пустыню.
Можно ли избежать конца света?
По мнению ученых, чтобы избежать катастрофы, в ближайшее десятилетие необходима массовая глобальная мобилизация ресурсов для создания промышленной системы с нулевыми выбросами углерода и подготовки к восстановлению безопасного климата.
Когда ученые еще предсказывали конец света?
Жители Земли уже били тревогу из-за надвигающегося конца света 1 февраля 2019 года. Тогда он должен был наступить после столкновения Земли с огромным астероидом.
Но после дополнительных исследований ученые NASA пришли к выводу, что астероид не представляет никакой опасности для Земли.
Недавно сибирские ученые также заверили: астероид для Земли не опасен и более того, он уже прошел мимо нашей планеты на расстоянии 61 млн километров.
Комментарии
английские т.е. австралийские учоные нагнетают?