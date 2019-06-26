Как участвовать в госзакупках по 44-ФЗ и оформить банковскую гарантию

Участие в госзакупках может стать удачным бизнес-решением для компании. Заказчиком выступает государство, это гарантия оплаты и отличного потфолио. Но чтобы "бить точно в цель" и получать заказы от государства, нужно тщательно подготовиться к торгам: изучить условия, собрать документы, спланировать ресурсы. Рассказываем, как принять участие в торгах и где получить обязательную банковскую гарантию в рамках 44-ФЗ.
Алгоритм примерно такой:
- Изучите торговые площадки, выберите интересующие вас торги.
- Сначала зарегистрируйтесь на сайте zakupki.gov.ru. Это своего рода база данных, через которую вы будете участвовать в торгах. Затем пройдите регистрацию на интересующих площадках. Помните, что каждая регистрация – это отдельная электронная цифровая подпись. Оформление одной стоит в пределах двух тысяч рублей. Но сама регистрация бесплатна.
- Выберите интересующие торги. Для этого можно воспользоваться системой поиска на основании ряда критериев: предмет закупки, начальная цена, этап процедуры, дата публикации, заказчик и так далее.
- Внимательно изучите условия участия в закупке и все сопутствующее документы. Остались вопросы? Задайте их через специальную анонимную форму на странице заявки.
- Оформите заявку в соответствии с правилами торговой площадки и требованиями заказчика.
- Внесите обеспечение участия в конкурсе: это может быть финансовое обеспечение или банковская гарантия. О том, как оформить гарантию расскажем ниже.
- Если вы участвуете в аукционе, следите за ценой контракта и будьте готовы к ее снижению. Напомним, побеждает тот, кто предложит самую низкую цену. Шаг снижения составляет от 0,5 до 5%, на каждый шаг дается ожидание в 10 минут. Если же это конкурс, то просто зайдите в назначенное время на сайт, чтобы узнать результаты.
- Если торги вы выиграли, то вам предложат заключить контракт, условия которого были прописаны в конкурсной документации. Изменить эти условия ни заказчик, ни исполнитель уже не смогут.
- Если вы проиграли, то никакой финансовой или административной ответственности за допущенные ошибки вам нести не придется. Ваши денежные средства (обеспечение), заблокированные по заявке, будут возвращены, а банковская гарантия просто прекратит существовать.
Знайте, что вы можете оспорить итоги торгов через Федеральную антимонопольную службу или арбитражный суд. Это стоит сделать, если считаете, что проиграли из-за нарушения процедуры торгов заказчиком или другим участником.
Подробнее, как участвовать в госзакупках, читайте на официальном сайте госзакупок РФ в разделе "Руководство для пользователя".
Базовый пакет документов таков:
- заявка на участие с подписью руководителя;
- данные о компании: название, адрес, ИНН, свидетельство о государственной регистрации, копии учредительных документов;
- выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (или нотариальные копии);
- копия решения о назначении руководителя или доверенность лица, главного бухгалтера;
- справка об отсутствии налоговой задолженности;
- подтверждение преимущественного участия в торгах (например, для малых предпринимателей);
- подтверждение соответствия требованиям к участникам данного конкретного тендера;
- обеспечение заявки;
- опись приложений к заявке.
Полный список документов смотрите на электронной торговой площадке. Для участия могут потребоваться документы с подтверждением соответствия дополнительным условиям или ограничениям заказчика.
Добавим, что документы рассматриваются в течение пяти рабочих дней. В случае утверждения заявки участник получит электронное одобрение с указанием регистрационных данных.
По закону о госзакупках (по 44-ФЗ) участникам необходимо подтверждать финансовое обеспечение. Размер "платежеспособности" составляет от 0,5 до 5% в зависимости от суммы контракта. Например, при закупке на 20 млн размер обеспечения может доходить до 1 млн рублей. То есть эта сумма должна быть переведена на специальный счет, где она будет заморожена до окончания конкурса. Для этого денежные средства нужно вывести из оборота. Такой вариант даже для крупных компаний не слишком выгоден, что уж говорить о небольших или средних участниках торгов.
Сегодня все чаще бизнес предпочитает оформлять банковскую гарантию. Это документ, который является обеспечением исполнения обязательств от участника тендера. Только в 2018 году, по данным аналитиков Fintender.ru, по госзакупкам по федеральному закону № 44 было выдано более 700 тысяч банковских гарантий на общую сумму 1,15 трлн рублей.
Получение такой гарантии непосредственно в банке займет некоторое время. Более простой способ – воспользоваться онлайн-сервисами. Обратите внимание, чтобы сервис был проверенным, не "левым" и работал на площадке крупного банка.
Один из самых популярных сегодня сервисов – Fintender.ru, который работает в структуре ПАО "Совкомбанк". Здесь можно оформить гарантию по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП.
"Сервис удобен тем, что оформление происходит максимально быстро, без посещения банка. Вам не придется открывать расчетный счет, а все документы подписываются электронно-цифровой подписью", – указывает директор по продуктам и технологиям корпоративного блока "Совкомбанка" Светлана Смирнова.
Сервис предоставляет также тендерное кредитование. Это кредит на обеспечение участия в закупках, когда денежные средства размещаются на специальном счете в "Совкомбанке" с последующей заморозкой до момента объявления результатов конкурса.
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