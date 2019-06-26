Среда, 26 Июнь, 09:45

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,52
€ 71,23
Обь
352см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Вопрос дня



Пошаговая инструкция: как предпринимателям участвовать в госзакупках

, ИА "Амител"
Инструкция для предпринимателей, которые хотят принять участие в конкурсе
Как участвовать в госзакупках по 44-ФЗ и оформить банковскую гарантию

Как участвовать в госзакупках по 44-ФЗ и оформить банковскую гарантию


Участие в госзакупках может стать удачным бизнес-решением для компании. Заказчиком выступает государство, это гарантия оплаты и отличного потфолио. Но чтобы "бить точно в цель" и получать заказы от государства, нужно тщательно подготовиться к торгам: изучить условия, собрать документы, спланировать ресурсы. Рассказываем, как принять участие в торгах и где получить обязательную банковскую гарантию в рамках 44-ФЗ.

1
Какие бывают торги?
Торги бывают двух видов. Конкурс предполагает победу участника, предложившего лучшие условия. Аукцион проводится для выявления участника с лучшей ценой контракта.
2
Что нужно сделать, чтобы принять участие в тендере?

Алгоритм примерно такой:

  • Изучите торговые площадки, выберите интересующие вас торги.
  • Сначала зарегистрируйтесь на сайте zakupki.gov.ru. Это своего рода база данных, через которую вы будете участвовать в торгах. Затем пройдите регистрацию на интересующих площадках. Помните, что каждая регистрация – это отдельная электронная цифровая подпись. Оформление одной стоит в пределах двух тысяч рублей. Но сама регистрация бесплатна.
  • Выберите интересующие торги. Для этого можно воспользоваться системой поиска на основании ряда критериев: предмет закупки, начальная цена, этап процедуры, дата публикации, заказчик и так далее.
  • Внимательно изучите условия участия в закупке и все сопутствующее документы. Остались вопросы? Задайте их через специальную анонимную форму на странице заявки.
  • Оформите заявку в соответствии с правилами торговой площадки и требованиями заказчика.
  • Внесите обеспечение участия в конкурсе: это может быть финансовое обеспечение или банковская гарантия. О том, как оформить гарантию расскажем ниже.
  • Если вы участвуете в аукционе, следите за ценой контракта и будьте готовы к ее снижению. Напомним, побеждает тот, кто предложит самую низкую цену. Шаг снижения составляет от 0,5 до 5%, на каждый шаг дается ожидание в 10 минут. Если же это конкурс, то просто зайдите в назначенное время на сайт, чтобы узнать результаты.
  • Если торги вы выиграли, то вам предложат заключить контракт, условия которого были прописаны в конкурсной документации. Изменить эти условия ни заказчик, ни исполнитель уже не смогут.
  • Если вы проиграли, то никакой финансовой или административной ответственности за допущенные ошибки вам нести не придется. Ваши денежные средства (обеспечение), заблокированные по заявке, будут возвращены, а банковская гарантия просто прекратит существовать.

Знайте, что вы можете оспорить итоги торгов через Федеральную антимонопольную службу или арбитражный суд. Это стоит сделать, если считаете, что проиграли из-за нарушения процедуры торгов заказчиком или другим участником.

Подробнее, как участвовать в госзакупках, читайте на официальном сайте госзакупок РФ в разделе "Руководство для пользователя".

3
Кто может принять участие в госзакупках?
Все компании и предприятия – юридические лица, а также индивидуальные предприниматели и физические лица.
4
Какие документы нужны для участия в тендерах?

Базовый пакет документов таков:

  • заявка на участие с подписью руководителя;
  • данные о компании: название, адрес, ИНН, свидетельство о государственной регистрации, копии учредительных документов;
  • выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (или нотариальные копии);
  • копия решения о назначении руководителя или доверенность лица, главного бухгалтера;
  • справка об отсутствии налоговой задолженности;
  • подтверждение преимущественного участия в торгах (например, для малых предпринимателей);
  • подтверждение соответствия требованиям к участникам данного конкретного тендера;
  • обеспечение заявки;
  • опись приложений к заявке.

Полный список документов смотрите на электронной торговой площадке. Для участия могут потребоваться документы с подтверждением соответствия дополнительным условиям или ограничениям заказчика.

Добавим, что документы рассматриваются в течение пяти рабочих дней. В случае утверждения заявки участник получит электронное одобрение с указанием регистрационных данных.

5
Зачем нужна банковская гарантия и как ее оформить?

По закону о госзакупках (по 44-ФЗ) участникам необходимо подтверждать финансовое обеспечение. Размер "платежеспособности" составляет от 0,5 до 5% в зависимости от суммы контракта. Например, при закупке на 20 млн размер обеспечения может доходить до 1 млн рублей. То есть эта сумма должна быть переведена на специальный счет, где она будет заморожена до окончания конкурса. Для этого денежные средства нужно вывести из оборота. Такой вариант даже для крупных компаний не слишком выгоден, что уж говорить о небольших или средних участниках торгов.

Сегодня все чаще бизнес предпочитает оформлять банковскую гарантию. Это документ, который является обеспечением исполнения обязательств от участника тендера. Только в 2018 году, по данным аналитиков Fintender.ru, по госзакупкам по федеральному закону № 44 было выдано более 700 тысяч банковских гарантий на общую сумму 1,15 трлн рублей.

Получение такой гарантии непосредственно в банке займет некоторое время. Более простой способ – воспользоваться онлайн-сервисами. Обратите внимание, чтобы сервис был проверенным, не "левым" и работал на площадке крупного банка.

Один из самых популярных сегодня сервисов – Fintender.ru, который работает в структуре ПАО "Совкомбанк". Здесь можно оформить гарантию по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП.

"Сервис удобен тем, что оформление происходит максимально быстро, без посещения банка. Вам не придется открывать расчетный счет, а все документы подписываются электронно-цифровой подписью", – указывает директор по продуктам и технологиям корпоративного блока "Совкомбанка" Светлана Смирнова.

Сервис предоставляет также тендерное кредитование. Это кредит на обеспечение участия в закупках, когда денежные средства размещаются на специальном счете в "Совкомбанке" с последующей заморозкой до момента объявления результатов конкурса.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
09:42
Житель Алтая идет под суд по обвинению в убийстве своего гостя 0
09:24
Автомобиль с девочкой в салоне съехал в реку на Алтае: ребенок погиб 0
09:17
В строящуюся барнаульскую школу начали записывать детей 0
09:07
Памятник в честь юбилея студотряда "Алтай" откроют в Барнауле 1
08:55
Синоптики дали прогноз погоды на июль в Алтайском крае 0
08:46
Тепловоз пробил ворота депо и протаранил стену в Барнауле 2
08:32
Третий дом ЖК "Матрешки" сдан с опережением сроков 1
08:24
Пошаговая инструкция: как предпринимателям участвовать в госзакупках 0
08:11
Дети для детей: рисунки малышей украсили благотворительную серию экомасел 0
08:01
Новые телескопические погрузчики Manitou представили на "Дне сибирского поля" 2
07:47
Алтайскому бизнесу прогнозируют рост 0
07:32
Не приговор: как в Алтайском крае можно бесплатно выявлять и лечить онкологию 0
07:25
Где б помыться: есть ли в Барнауле общественные бани и сколько стоят их услуги 0
07:19
Барнаульский участник шоу "ПЕСНИ" CLAY рассказал о жизни после проекта 0
07:03
Элитную квартиру в стиле евроминимализм продают в Барнауле за 20,5 млн рублей 3
06:48
Депутаты требуют от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей 10
06:32
Когда мы были молодыми: школьные снимки знаменитостей 5
06:17
Жара под +30 и порывистый ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 26 июня 0
06:01
Где и когда можно ознакомиться с генпланом Барнаула до 2036 года 14
05:53
Депутаты думают над повышением интереса россиян к золотым слиткам 4
04:59
Названы государства, поддержавшие возвращение России в ПАСЕ 3
03:45
Женщина, умершая на 27 минут, рассказала о том свете 3
02:59
Британец разогнал сельхозтрактор до 167 километров в час 1
01:19
Россия обвалила курс грузинского лари до исторического минимума 5
00:59
Японские ученые научились предсказывать удары молний 0
23:49
Орешкин рассказал о готовности России к будущему мировому кризису 2
23:36
Названа причина смерти актрисы Аллы Покровской 0
22:56
Пенсионерка попала под уголовное дело за оправдание терроризма в соцсетях 3
22:48
Названа первая зарплата Зеленского на посту президента Украины 0
22:27
Российский беспилотник в виде полярной совы представили на форуме "Армия-2019" 0
21:59
Регионы получат дополнительные средства на соцдоплаты к пенсиям 0
21:37
Медведев заявил о повышении пособия на детей с 50 рублей до 10 тысяч 3
21:16
Россияне смогут подавать коллективные иски в суд в спорах по ЖКХ 0
20:56
Соловьев высказался против возвращения России в ПАСЕ 2
20:36
Россиянам рассказали о новом порядке индексации пенсий 1
20:19
Владимир Кличко едва не сгорел на яхте в Средиземном море 0
19:56
Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном 0
19:47
Медаппарат, убивший в больнице женщину, 14 лет использовался нелегально 0
19:08
Коротко о главном: музей-долгострой, недоступная ипотека и санавиация
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 июня
18:46
Минпромторг объяснил траты министра Мантурова в командировках 2
18:16
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова 0
17:49
Шорт-лист дефицитных рабочих профессий могут создать в России 0
17:33
Руководитель подконтрольной государству компании осужден в Барнауле за взятки 0
17:22
Кружащий над Москвой SSJ100 напугал москвичей 0
17:04
Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России 30
16:50
Эксперты "Росконтроля" исследовали мармелад и назвали лучший 0
16:32
Ночной автобус Барнаул — Артыбаш начинает курсировать с 1 июля 1
16:24
Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни 2
16:05
Неизвестный сбил мужчину в Барнауле и скрылся с места аварии 2
15:51
Барнаульская спортсменка стала чемпионкой Германии по художественной гимнастике 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.