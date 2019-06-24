Почему умер звезда фильма "Овод" Андрей Харитонов и где его похоронят

23 июня стало известно о смерти актера советского и российского театра и кино Андрея Харитонова. Amic.ru рассказывает, чем прославился артист и почему он так рано ушел из жизни.
Андрей Харитонов – актер театра и кино. Дебютная роль в трехсерийном телефильме Николая Мащенко "Овод" по мотивам романа Этель Лилиан Войнич принесла Андрею Харитонову небывалую известность. Всего за свою карьеру Харитонов сыграл порядка 30 ролей в кино, в том числе главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982), "Тайна "Чёрных дроздов" (1983), "Вольный ветер" (1983), "Человек-невидимка" (1984).
После окончания киевского ГИТИС им. И. К. Карпенко-Карого в 1980 году Харитонов был актером киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко, затем ведущим артистом московского Малого театра.
На театральной сцене сыграл Инсарова в "Накануне" И. С. Тургенева, Жадова в "Доходном месте" А. Н. Островского, Ипполита в "Федре" Жана Расина и другие роли. Как режиссер-постановщик снял фильм "Жажда страсти", получивший приз фестиваля "Кинотавр" в конкурсе "Кино для избранных".
Также Харитонов был режиссером-постановщиком телепрограмм "Фабрика грез", "Фильмы нашей памяти". Последней его работой на телевидении стала авторская программа "Вспышка" на телеканале "Культура".
"После фильма "Овод" он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым", – сообщил товарищ Андрея Харитонова режиссер-документалист Виталий Манский на своей странице в Facebook.
О смерти артиста стало известно 23 июня. Об этом сообщили в социальных сетях его знакомые и супруга Ольга Смирягина.
"Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год", – написала жена артиста в Facebook.
Около года Андрей Харитонов боролся с онкологическим заболеванием. По информации РЕН-ТВ, он страдал от рака желудка, тратил на лечение все средства, перенес шесть операций, но врачи не смогли ему помочь.
Артисту было 59 лет, он не дожил до 60-летия всего месяц.
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