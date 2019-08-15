Когда придумали новую объездную дорогу и почему выбрали этот путь?

Придумали обход в 1980-е годы. Но тогда дорога имела северное направление. Она начиналась в ЗАТО Сибирский, проходила по территории Научного городка и соединялась с Павловским трактом в районе Новомихайловки. В 2007 году к теме объездной дороги вернулись. Но проект попал в категорию "далекое будущее". В 2013 "будущее" стало не таким далеким. В феврале того года глава администрации Алтайского края (тогда на этой должности был Александр Карлин) на форуме в Белокурихе озвучил проект "Северного обхода". Мероприятие посетил министр транспорта РФ Максим Соколов (он занимал этот пост до 2018 года, – прим. ред.). Осенью 2016 года президент Владимир Путин поручил Министерству транспорта России изучить возможности строительства "Северного обхода" в Алтайском крае.

Правда, к этому времени проект объезда через ЗАТО Сибирский признали невозможным. Его строительству мешают газопровод через Обь, электросети, природный заказник. Эксперты предложили южное направление, о котором мы уже рассказали. Вот только название – "Северный обход" – прижилось, и его до сих пор используют.

Кстати, в Министерстве транспорта Amic.ru рассказали, что проект строительства обхода завершен и прошел государственную экспертизу в Москве. Но вот предоставлять утвержденный проект отказались, сославшись на конфиденциальность информации.