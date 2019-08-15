68 км, 49 млрд рублей, новый мост через Обь – проект объездной дороги Барнаула одобрен в Москве. Новая магистраль пройдет по территории краевой столицы и трех районов. Закатают асфальтом земли не только федеральные и муниципальные, но и частные. Эти участки изымут у собственников. Разбираемся, когда начнут строительство дороги, сколько участков заберут, какую компенсацию предоставят владельцам.
Новая автодорога в обход Барнаула необходима, чтобы разгрузить город от транзитного транспорта. По плану проектировщиков, грузовики и легковые автомобили, которым не нужно заезжать в столицу края, смогут быстрее ее проехать, минуя пробки и светофоры. В самом городе будет меньше "ненужных" автомобилей. Кстати, обход невозможен без третьего моста через Обь. Когда его построят, власти планируют закрыть на длительный ремонт аварийный "старый" мост. Его латают каждый год, но специалисты говорят, он нуждается в капитальных работах.
Новая магистраль обогнет Барнаул с южной стороны и пройдет по территории Первомайского, Павловского, Калманского районов. Длина четырехполосной трассы – 68 км. Она начнется на Чуйском тракте около деревни Покровка. Далее пройдет мимо поселка Лесного, деревень Бобровка и Рассказиха, пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево, где и построят третий мост. Между поселками Новые зори и Лесным, около Новомихайловки, дорога вывернет на Павловский тракт.
Придумали обход в 1980-е годы. Но тогда дорога имела северное направление. Она начиналась в ЗАТО Сибирский, проходила по территории Научного городка и соединялась с Павловским трактом в районе Новомихайловки. В 2007 году к теме объездной дороги вернулись. Но проект попал в категорию "далекое будущее". В 2013 "будущее" стало не таким далеким. В феврале того года глава администрации Алтайского края (тогда на этой должности был Александр Карлин) на форуме в Белокурихе озвучил проект "Северного обхода". Мероприятие посетил министр транспорта РФ Максим Соколов (он занимал этот пост до 2018 года, – прим. ред.). Осенью 2016 года президент Владимир Путин поручил Министерству транспорта России изучить возможности строительства "Северного обхода" в Алтайском крае.
Правда, к этому времени проект объезда через ЗАТО Сибирский признали невозможным. Его строительству мешают газопровод через Обь, электросети, природный заказник. Эксперты предложили южное направление, о котором мы уже рассказали. Вот только название – "Северный обход" – прижилось, и его до сих пор используют.
Кстати, в Министерстве транспорта Amic.ru рассказали, что проект строительства обхода завершен и прошел государственную экспертизу в Москве. Но вот предоставлять утвержденный проект отказались, сославшись на конфиденциальность информации.
В 2013 году проект оценивали в 12 млрд рублей. В 2016 году после поручения Путина и ухода в южное направление стоимость выросла до 20 млрд рублей. Весной 2019 года руководитель "Алтайавтодора" Василий Мотуз оценил работы в 40-50 млрд рублей, из которых 25% – стоимость третьего моста. В пресс-службе Минтранса Amic.ru подтвердили: проект действительно обойдется Алтайскому краю в 49 млрд рублей. Вот только где взять средства – вопрос открытый.
"Решить вопрос финансирования строительства только за счет средств краевого бюджета не представляется возможным. На сегодняшний день проводятся консультации на федеральном уровне о возможности привлечения государственных средств или частных инвесторов. Такие предложения имеются, и они требуют тщательной проверки. Этот процесс занимает определенное время. Правительство края принимает активное участие в поиске источника финансирования объекта", – отметили в пресс-службе.
Кстати, строить дорогу начнут только после того, как найдут источник финансирования.
Уже точно известно, что объездная дорога пройдет по территории 102 земельных участков.
Губернатор Виктор Томенко 12 июля 2019 года подписал постановление "Об изъятии части земельных участков для государственных нужд региона в целях строительства автомобильной дороги – обхода Барнаула с третьим мостом через Обь". Это значит, что у собственников заберут земли и выдадут денежную компенсацию. Альтернативы выплатам нет, и рассчитывать, например, на предоставление участков в других районах не стоит.
Кстати, в Минтрансе отметили, что все участки свободны от застройки. В 2016 году краевая администрация подписала постановление о резервировании более 400 земельных участков под новую дорогу. Это значит, что строительство "жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, строений, сооружений, проведение оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов" на этих территориях было запрещено.
Пока неизвестно, на какую сумму могут рассчитывать собственники: цена каждого участка будет определена индивидуально. Независимую рыночную оценку территорий проведет компания, которая выиграет соответствующий конкурс. В Минтрансе отметили, что конкурс еще не назначили. В целом на оценку земель уйдет год.
Также пока неизвестно, когда начнут изымать участки и выплачивать компенсации их владельцам. Все упирается в сроки строительства, а они, как мы уже говорили, зависят от источника финансирования. Кстати, общую сумму компенсаций планируют заложить в краевой бюджет.
Комментарии
50 лярдов влупят в не нужный мост. Нет трафика из Бийска в Рубцовск и некому ездить из Камня в Бийск. Остальным этот обход не интересен. Первый вариант из Научного через Сибирский в Новосиб куда как более привлекательней выглядит.
Ленточный бор опять крайний в этом прожектёрстве.