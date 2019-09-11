Опасный Головосек. Почему в этот день нельзя брать в руки нож

Что нельзя делать в Головосек?

Нельзя есть скоромную пищу. В этот день объявлен строгий, хотя и однодневный пост.

Нельзя веселиться, петь, танцевать, играть свадьбы. Так народ осуждал Саломею, которая пляской выпросила у Ирода голову святого.

Кроме того, в разных регионах и странах существовали свои запреты, которые в целом касались запрета держать в этот день в руках что-либо острое или режущее. А потому в Головосек старались не шить, не вязать. А в Сербии женщины даже волосы не расчесывали, чтобы они не начали сечься.

Запрещено сегодня ставить на стол все, что напоминает голову, кровь, блюдо.

Особо верующие в этот день старались даже на стол не ставить тарелки, так как голова Иоанна Предтечи была принесена на блюде. Пироги и хлебцы пекли вытянутые. Не употребляли в пищу и круглые овощи и фрукты: яблоки, арбузы, капусту. Южные славяне ели в этот день черный виноград, помидоры и красный перец, так как красный цвет напоминал кровь святого Иоанна.

Нельзя в этот день давать денег в долг, чтобы в бедности потом не жить.

Нельзя стричься, а то волосы испортятся и "жидкими" станут.

Нельзя употреблять спиртное, а то "зеленый змий" затянет и алкоголиком станешь. Кстати, напомним, что 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Может быть и есть тайный смысл в этой примете.

Нельзя начинать новых дел и нельзя отправляться в дальнюю дорогу – она будет несчастливой.