Осенние каникулы – 2019: куда сходить с детьми в Барнауле

С 26 октября школьники уходят на осенние каникулы, которые продлятся до 5 ноября. Отдых на море и поездка за город – это, конечно, чудесно, но доступно не всем. Чем занять ребенка во время каникул, какие интересные события пройдут в это время в Барнауле и где провести время семьей – читайте в обзоре amic.ru.
Шоу: фокусы и сказочная магия
2 ноября в Барнауле театр иллюзий Prestige of illusion покажет интерактивное зрелищное шоу для детей и взрослых. Зрители увидят фантастические превращения, левитацию, спецэффекты, шоу света, дыма и огня. Более того, барнаульцы станут участниками программы. Непревзойденная работа фокусника и иллюзиониста, очарование обаятельных ассистенток, великолепные костюмы – все это делает иллюзионное шоу ярким, блестящим и неповторимым. 0+
Начало: в 15:00
Место: ДК Барнаула
Цена: 300-700 рублей. Дети до 5 лет – бесплатно.
Праздник: детский Хэллоуин
3 ноября дети смогут познакомиться с Графом Дракулой и пошалить вместе с ведьмочками. В программе – Ice-шоу от Дракулы, полет на метлах, устрашающий аквагрим, дискотека в стиле зомби. 0+
Начало: в 13:00
Место: банкет-холл "Империя"
Цена: 800 рублей.
Кино: Семь фильмов с хорошим концом
"Малефисента. Владычица тьмы"
В сюжете Малефисента смогла отстоять свое волшебное лесное царство и подружиться с принцессой Авророй. Но полностью отрешиться от внешнего мира невозможно, и теперь главной героине вновь предстоит встреча с людьми – непонятными и опасными существами. 6+
"Сельма в городе призраков"
Это история о 16-летней девушке, которой не дает покоя семейная легенда: раз в год всего на один день открываются врата за пределы Вселенной. И вот накануне этого дня ее старшие братья находят древнюю книгу заклинаний и отправляются в путешествие в загадочный город призраков. 6+
"Урфин Джюс возвращается"
Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране, когда власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс. На этот раз в его руках – волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина. 6+
С 31 октября зрителей ждет четыре "детских премьеры".
"Семейка Аддамс"
В этой семейке все не так: папа любит долгие прогулки в ненастную погоду, мама считает, что черный цвет – самый яркий, а у детей кладбище – любимая площадка для игр. 12+
"Робо"
12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители, инженеры-робототехники, хотят, чтобы их сын пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит у созданного родителями робота-спасателя. 6+
"Дитя погоды"
Герои встретились посреди Токио под дождем. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе, а она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Вместе они изменят этот мир навсегда. 12+
"Щенячий Патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса"
В первой серии выпуска чаепитие Неллы и Тринкет оказывается под угрозой срыва из-за того, что они положили в кексы прыгучие ягоды. Во второй – суперзлодейка Леди-Сорока наводит ужас на бухту Приключений, похищая ценности города. 0+
Зоопарк
Если выпадет сухой и не очень холодный день, то можно устроить прогулку по барнаульскому зоопарку. Тигры, львы, обезьяны, лисы, волки, медведи, олени, верблюды – это только маленький список местных "обитателей". Здесь можно понаблюдать за маленькими животными, которые в этом году появились на свет.
Когда: ежедневно с 10:00 до 19:00, касса работает с 10:00 до 18:30
Место: ул. Энтузиастов, 12
Цена: для детей до 14 лет – 150 рублей за вход, для взрослых – 200 рублей
Кондитерское искусство
27 октября пройдет мастер-класс по приготовлению сладостей "Ура, каникулы". Дети смогут испечь эклеры и пирожные. В конце урока участников ожидает чаепитие. Организаторы набирают группу 8-12 человек. Поучаствовать могут дети от 4-х лет. Подробнее здесь.
Когда: с 11:00 до 13:00
Место: студия кондитерского мастерства "Глазурь", ул. Геодезическая, 47е
Цена: 750 рублей.
Живопись
Дети вместе со взрослыми смогут попробовать себя в роли художника на мастер-классе по рисованию. Тема картины может быть любая: интерьерная живопись, абстракция, пейзажи, поп-арт и другое. В конце каждый участник получит написанную маслом картину. Телефон для записи 22-61-02.
Когда: с 11:00 до 16:00, ежедневно
Место: арт-галерея "Бандероль", ул. Пролетарская, 139
Цены: 1300 рублей
Рисование песком
Этот нескучный отдых помогает снять эмоциональное напряжение и станет полезным развлечением для всей семьи. Предварительная запись по телефону 573-613, группы от двух до шести человек.
Когда: с 10:00 до 20:00
Место: студия рисования песком Sandland, ул. Попова, 194
Цена: от 350 рублей
Страусиная ферма
Здесь можно увидеть разные виды птиц: фазанов, сов, павлинов и страусов. Животных и птиц можно кормить. Но вот ехать сюда лучше в спокойную теплую погоду. Перед поездкой на ферму обязательно позвоните и уточните, как они работают.
Когда: в октябре с 9:00 до 18:00, с ноября – с 12:00 до 15:00, ежедневно
Место: ул. Сосновая, 25, село Власиха
Цена: 150 рублей – детский, 300 рублей – взрослый, детям до 3 лет – бесплатно
Аквапарк
Удачный вариант, чтобы искупаться и весело провести время семьей.
Когда: с 10:00 до 22:00
Место: ТРЦ "Европа", Павловский тракт, 251в
Цена: в будни – от 600 рублей, в выходные – от 700 рублей.
Театр: Девять спектаклей для малышей и подростков
"Колобок"(0+). Интерактивный, игровой спектакль, во время которого зрители смогут следить за происходящим на сцене и участвовать.
Дата и время: 26 октября в 10:30, 11:30, 4 ноября 10:30, 11:30.
Место: театр кукол "Сказка".
Билет стоит 250 рублей.
"Три поросенка" (2+). Спектакль о трех озорных поросятах, которые совсем не похожи друг на друга. Персонажи сами рассказывают свою историю юным зрителям. В сказке есть песни, погони и веселые моменты, которые не заставят скучать детей.
Дата и время: 26 октября в 11:00, 13:00.
Место: театр кукол "Сказка".
Билет стоит 200-300 рублей.
"Времена года" (0+). История о зайчике, который познает мир природы. Представление проходит не на большой сцене, а в "Театре на подушках", где дети могут играть и общаться с куклами.
Дата и время: 27 октября в 10:30, 11:30.
Место: театр кукол "Сказка".
Билет стоит 250 рублей.
"Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (7+). В спектакле перед зрителем откроется большой расписной ларец, под крышкой которого и происходит все действие. В этом мире есть жутковатые превращения, народные песни и традиции.
Дата и время: 27 октября в 11:00, 13:00.
Место: театр кукол "Сказка".
Билет стоит 200-300 рублей.
"История гусеницы по имени Мишель" (0+). Интерактивный спектакль для самых маленьких, вдохновленный книгами Эрика Карла и хитами The Beatles. Малыши смогут принять активное участие в действии, пообщаться с персонажами и помочь главной героине достигнуть цели.
Дата и время: 1 ноября в 17:00, 2 ноября в 10:30, 11:30.
Место: театр кукол "Сказка".
Билет стоит 250 рублей.
"Денискины рассказы" (6+). Спектакль о мальчике Дениске и его друзьях. Они играют, шалят, мечтают, проектируют ракету для полетов в космос.
Дата и время: 2 ноября в 13:00.
Место: театр кукол "Сказка".
Билет стоит 200-300 рублей.
"Именины мухи" (0+). Актеры играют и общаются с детьми, активно втягивают их в действие. Зрителям предстоит побывать в гостях у Мухи, отпраздновать ее именины, а потом спасти крылатую героиню от злого паука. Спектакль пройдет в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу.
Дата и время: 3 ноября в 10:30
Место: театр кукол "Сказка".
Билет стоит 250 рублей.
"Приключение Буратино" (6+). История о том, как у деревянной куклы в груди забилось живое сердце.
Дата и время: 3 ноября в 11:00.
Место: театр кукол "Сказка".
Билет стоит 250 рублей.
"Волшебная лампа Аладдина" (5+). Музыкальный спектакль с планшетными куклами, созданный по мотивам известной истории из "Тысячи и одной ночи". Зрители научатся правильно вести себя с царевнами и познакомятся с огромным джинном.
Дата и время: 4 ноября в 11:00, 13:00.
Место: театр кукол "Сказка".
Билет стоит 200-300 рублей.
"Муми-Тролль и шляпа волшебника" (6+). Зрители попадут в прекрасную сказочную страну Муми-дол, узнают поближе муми-троллей и других обитателей этой страны.
Дата и время: 27 октября в 12:00.
Место: Молодежный театр Алтая.
Билет стоит 150 рублей.
"Сказка о царе Салтане" (0+). После того как Царь случайно услышал разговор трех девиц, которые мечтают стать царицами, с ним происходит множество невероятных превращений и интриг.
Дата и время: 3 ноября в 17:00.
Место: Молодежный театр Алтая.
Билет стоит 200 рублей.
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