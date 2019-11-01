Как голосовать за благоустройство общественной территории в Барнауле и из чего выбирать

Барнаул уже три года участвует в федеральном проекте "Формирование современной городской среды". Проект меняет название, но суть остается прежней. Город ежегодно получает из федерального бюджета десятки миллионов рублей. Благодаря им в столице края ремонтируют парки, скверы, аллеи, площади. Что это за проект, сколько денег дадут на благоустройство, как и где жителям выбрать объекты, которые войдут в список на 2020-й год — читайте в нашем материале.
В 2017 году Алтайский край получил около 500 млн рублей, из них Барнаул — 236 млн. В региональной столице на эти средства было благоустроено 106 дворов и две территории общественного пользования: Нагорный парк и сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова.
В 2018 году Москва выделила региону 517 млн рублей. 216 млн из них получил Барнаул. Чуть больше половины средств пошло на благоустройство шести общественных зон, чуть меньше половины — на ремонт 60 дворов. Главная особенность — общественные зоны выбирали сами горожане. Голосование прошло 18 марта в Единый день голосования. Всего в голосовании приняло участие более 88 тысяч барнаульцев. В итоге барнаульцы выбрали 6 территорий: Нагорный парк, площадь Мира, сквер Химиков и сквер Адмирала Кузнецова, аллею Ленинградскую и пешеходную зону по улице Молодежная.
Решали вновь сами жители города. Голосование за общественные территории, которые нужно было благоустроить в 2019 году, проходило с 25 января по 7 февраля на официальном сайте администрации Барнаула. Нужно было выбрать три участка. Голосование было закрытым и жители до последнего момента не знали лидеров, чтобы избежать искусственной "накрутки" голосов. При этом не было ограничения по количеству голосов с одного IP-адреса.
В итоге больше всего голосов получили два участка аллеи по улице Георгия Исакова и сквер на улице Панфиловцев, 22 . Всего в голосовании приняло участие 63 тысяч голосов. Горожане выбирали среди 49 участков, оставшихся в списке с 2018 года. За аллеи на Георгия Исакова проголосовало почти 22 тысяч человек. Сквер на улице Панфиловцев, 22 набрал 8,4 тысяч голосов.
Привели территории в порядок. На работы ушло около 108 миллионов рублей из федерального бюджета, 7,5 млн рублей – из краевого. Дополнительно 3,9 млн рублей выделено из бюджета города.
Так, на аллее по Георгия Исакова высадили новые деревья, установили новые детские игровые комплексы, скамейки, урны. Вместо асфальта на аллеи положили современную и удобную плитку. Также заменили бортовые камни, смонтировали освещение и декоративные арки. Проект разработали архитекторы АлтГТУ. Самая главная особенность новой аллеи — первая в Барнауле велодорожка. Ширина одной дорожки — 1,5 м. Протяженность в одну сторону — 2,3 километра. В конце дорожек организован круговой переезд на вторую полосу.
В сквере на Панфиловцев уложена плитка, заменен бордюр, высажено более 20 деревьев, установлены игровые и спортивные комплексы, урны, скамейки. Изюминкой стал пешеходный фонтан, без фонтанной чаши, благодаря чему создастся впечатление, что водные струи бьют из-под земли. Кроме того, по нему можно ходить. Вода из 26 струй поднимается вверх на 6 метров. Площадку сделали из противоскользящего гранита, а отвод воды осуществляется с поверхности через "шахматы" из оцинкованного профнастила, имеющего дренирующие свойства. Благодаря такому решению вода будет уходить обратно, фильтроваться и уже в чистом виде вновь выходить на поверхность. Фонтан уже успели оценить барнаульцы. Полноценно он будет радовать горожан уже следующим летом.
Все работы на этих объектах будут завершены 1 ноября 2019 года. В текущем году, по аналогии с 2018 годом, при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в состав приёмочной комиссии, которые принимают объекты, включены представители общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 – 2024 годы, регионального отделения ОНФ в Алтайском крае, территориальных общественных самоуправлений, депутаты Барнаульской городской Думы.
25 октября в администрации Барнаула состоялось заседание общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018−2024 годы. С прошлого года в списке оставалось 55 территорий. До 1 октября этого года в администрацию и общественную комиссию от горожан поступали предложения по корректировке данного перечня и включению в него новых объектов. Комиссия рассмотрела предложения барнаульцев и территории для исключения из общего перечня. По итогу заседания 11 общественных территорий из первоначального списка заменили на территории, предложенные жителями города. В их числе парк "Изумрудный" и зеленая зона на улице Молодежной, 15 (Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина).
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