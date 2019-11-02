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Димитриевская родительская суббота 2019: что можно и нельзя делать в этот день

, ИА "Амител"
Как помянуть усопшего в Димитриевскую родительскую субботу и что запрещено делать
Свечи / Фото: pixabay.com

Свечи / Фото: pixabay.com


Димитриевская родительская суббота – один из дней поминовения в православном календаре. В этот день принято вспоминать ушедших близких, ходить в храмы и молиться. Что такое Димитриевская суббота, как ее правильно провести и что лучше не делать – разбирался amic.ru.

1
Какого числа Димитриевская родительская суббота в 2019 году?
Дата изменяется каждый год. Традиционно она выпадает на субботу в конце октября или в первые числа ноября. В 2019 году Димитриевская суббота года будет 2 ноября.
2
Что такое Димитриевская родительская суббота и почему она так называется?

Этот день назвали в честь святого  Димитрия Солунского. Он открыто проповедовал христианство и обращал в свою веру местных жителей, за что 8 ноября 306 года его казнили. После в эту дату стали отмечать день памяти великомученика, а Димитриевскую   родительскую субботу проводили в ближайшую субботу до 8 ноября.

Считается, что к появлению Димитриевской субботы причастен князь Дмитрий Донской. После  кровопролитной битвы на Куликовом поле, которая произошла в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году и в которой погибли тысячи воинов, он посетил Троице-Сергиеву обитель. В ней совершили поминовение православных воинов, которые пали на поле брани. На Руси традиция совершать заупокойные богослужения стала ежегодной. Впоследствии на Димитриевскую родительскую субботу совершали поминовение не только воинов, но и всех усопших  православных.

 

3
Что нужно делать на Димитриевскую родительскую субботу?

В этот день посещают могилы родных, в церквях и на кладбищах служат панихиды и заупокойные литии (богослужения), православные молятся об упокоении душ умерших, устраивают поминальные трапезы.

Накануне родительской субботы в храме совершается великая панихида. А в субботу утром проходит заупокойная Божественная литургия, после которой служат общую панихиду. Люди молятся о своих умерших близких. В качестве пожертвования в храм приносят хлеб, сладости, фрукты, овощи.

Если не получится сходить в храм, то помолитесь дома.

4
Почему молятся в родительскую субботу?

Считается, что молитва за усопших помогает им в ином мире. Покойник не нуждается, по большому счету, ни в гробе, ни в могильном памятнике, ни в поминальном столе. Душа умершего испытывает потребность в постоянной молитве, потому что сама не может творить добрых дел.

 

 

5
Что нельзя делать в родительскую субботу?
Особых запретов нет.  По канонам, в субботу не совершается венчание. Запланированные дела из-за родительской субботы откладывать не стоит, как и в любые другие дни года. На кладбище лучше не шуметь. И для поминания умершего не нужно пить водку. 

 

6
Какие еще поминальные дни есть в церковном календаре?

В православном календаре есть несколько дней особого поминовения усопших. Выделяют две Вселенский родительских субботы – мясопустная и троицкая субботы, три субботы Великого поста, а также частные родительские дни – Радоница, День поминовения усопших воинов, День памяти православных воинов, а также Димитриевская родительская суббота, пишет православных журнал "Фома".

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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