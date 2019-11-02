Димитриевская родительская суббота 2019: что можно и нельзя делать в этот день

Димитриевская родительская суббота – один из дней поминовения в православном календаре. В этот день принято вспоминать ушедших близких, ходить в храмы и молиться. Что такое Димитриевская суббота, как ее правильно провести и что лучше не делать – разбирался amic.ru.
Этот день назвали в честь святого Димитрия Солунского. Он открыто проповедовал христианство и обращал в свою веру местных жителей, за что 8 ноября 306 года его казнили. После в эту дату стали отмечать день памяти великомученика, а Димитриевскую родительскую субботу проводили в ближайшую субботу до 8 ноября.
Считается, что к появлению Димитриевской субботы причастен князь Дмитрий Донской. После кровопролитной битвы на Куликовом поле, которая произошла в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году и в которой погибли тысячи воинов, он посетил Троице-Сергиеву обитель. В ней совершили поминовение православных воинов, которые пали на поле брани. На Руси традиция совершать заупокойные богослужения стала ежегодной. Впоследствии на Димитриевскую родительскую субботу совершали поминовение не только воинов, но и всех усопших православных.
В этот день посещают могилы родных, в церквях и на кладбищах служат панихиды и заупокойные литии (богослужения), православные молятся об упокоении душ умерших, устраивают поминальные трапезы.
Накануне родительской субботы в храме совершается великая панихида. А в субботу утром проходит заупокойная Божественная литургия, после которой служат общую панихиду. Люди молятся о своих умерших близких. В качестве пожертвования в храм приносят хлеб, сладости, фрукты, овощи.
Если не получится сходить в храм, то помолитесь дома.
Считается, что молитва за усопших помогает им в ином мире. Покойник не нуждается, по большому счету, ни в гробе, ни в могильном памятнике, ни в поминальном столе. Душа умершего испытывает потребность в постоянной молитве, потому что сама не может творить добрых дел.
В православном календаре есть несколько дней особого поминовения усопших. Выделяют две Вселенский родительских субботы – мясопустная и троицкая субботы, три субботы Великого поста, а также частные родительские дни – Радоница, День поминовения усопших воинов, День памяти православных воинов, а также Димитриевская родительская суббота, пишет православных журнал "Фома".
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