Пятница, 8 Ноябрь, 09:05

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,73
€ 70,55
Обь
173см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Вопрос дня



Дмитриев день: за что страдал святой Димитрий Солунский и что нельзя в этот день делать

, ИА "Амител"
О чем молятся святому и кому он помогает
Мученичество св. Димитрия / Автор: unknown painter of Candia. СС0, commons.wikimedia.org

Мученичество св. Димитрия / Автор: unknown painter of Candia. СС0, commons.wikimedia.org


8 ноября 2019 года – Дмитриев день. В этот день почитают святого Димитрия Солунского. Чем прославился великомученик, какие народные приметы и традиции связаны с этим днем – в материале amic.ru.

1
Кто такой Димитрий Солунский?

Согласно житию, великомученик Димитрий Солунский родился во времена жестоких гонений на христиан. Его отец был римским проконсулом в Салониках (по житию – был воеводой) и был  обязан участвовать в травле верующих во Христа. Однако сам он и его супруга в тайне исповедовали христианство, сына крестили в домовой церкви.

После смерти отца Димитрия вызвал царь Максимиан и назначил его правителем всей Солунской области, потребовав очистить город от христиан. Однако Димитрий стал открыто исповедовать Христа, искореняя язычество. Когда его схватили, то он признался императору, что верит в Христа. За это его жестоко мучили, а потом казнили. 

2
Какие чудеса связаны со святым?

Перед казнью Димитрия посадили в темницу, где к нему, согласно житию, сошел Ангел, который ободрил святого страдальца. Император Максимиан любил смотреть  гладиаторские поединки, во время которых его непобедимый боец уничтожал на арене  пойманных христиан.

Перед одним из таких сражений христианин Нестор навестил святого Димитрия и тот  благословил его на победу. Юноша поверг жестокого гладиатора. Император разгневался и приказал казнить обоих.

Утром 8 ноября (26 октября по старому стилю) 306 года в темницу к Димитрию вошли воины, увидели, что он молится, и пронзили святого копьями. Согласно преданию, его верный помощник Лупп, которому он отдал все свое имущество, взял ризу Димитрия, орошенную кровью и омочил ею перстень. Этими вещами он исцелял болезни и изгонял духов, говорится в житии. Позже по приказу императора Луппа схватили и отрубили ему голову.

Когда гонение на христиан прекратилось, над гробом святого Димитрия построили храм, где происходили чудесные исцеления недугов. В житии рассказывается история знатного вельможи Леонтия, который был неизлечимо болен. В молитве он обратился к святому великомученику Димитрию. Когда его внесли в храм и положили на то место, где были погребены мощи святого, то Леонтий сразу выздоровел.

После этого вельможа захотел построить в честь Димитрия церковь. Когда разбирали старый храм, то выкопали мощи святого. В житии говорится, что они были целые, и "из них истекало благовонное миро, так что весь город наполнился благоуханием". Толпы людей пришли, чтобы увидеть это. Считается, что много больных исцелилось через помазание миром.

3
О чем молятся Димитрию Солунскому?

Считается, что святые мощи Димитрия Солунского помогали людям излечиться от многих болезней, особенно от глазных. Ему молятся о выздоровлении больных, об укреплении христианской веры и помощи в укреплении духа. На Руси святого считали покровителем воинов и защитником от вражеских нападений. 

4
Что можно и что нельзя делать в Дмитриев день?

Согласно народному календарю, в этот день на Руси поминали усопших. Для этого ходили в церковь, ставили свечи за упокой, посещали могилы родных.

Дмитриев день завершал осенний брачный сезон. После этого нельзя было засылать сватов.

В этот день верующие откладывают любую работу по дому. Накануне  женщины наводили порядок в доме и готовили поминальные блюда.

В этот день запрещалось шить, прясть, ткать, чесать шерсть и работать со скотом. Считалось, что иначе волки нападут на овчаров или стадо. 

5
Погодные приметы на Дмитриев день
  • Если 8 ноября было холодно и шел снег, то ожидали такую же весну.
  • Багряная заря – к сильному ветру.
  • Если запотевали окна, то наступали холода.
Материалы по теме

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
09:01
Новый год на носу: самое время готовить забавные и полезные подарки 0
08:52
"Это яма": Песков прокомментировал данные о сокращении населения России 2
08:48
В Бийске неизвестные попытались закинуть бутылку с горючей жидкостью в жилой дом 0
08:31
Концентрация диск-жокеев: барнаульские диджеи соберутся, чтобы показать свое мастерство 0
08:12
Власти Рубцовска решили избавиться от металлических гаражей, но это не просто 5
08:04
Как сохранить зубы и перестать бояться их лечить: 10 стыдных вопросов стоматологу 0
07:55
Словарь Collins назвал словом года "климатическую забастовку" 0
07:49
Они играли в КВН: самые известные команды в истории алтайского юмора 1
07:31
В центре Барнаула появится новый бассейн для всей семьи 5
07:22
Названы продукты, которые нельзя разогревать, но это делается ежедневно 5
07:11
Спорный проект гаража-общежития возмутил градсовет Барнаула 2
07:01
Вечный Ленин и картонный Грудинин. КПРФ помитинговала в честь 102-летия революции 6
06:48
Баня с барбекю, библиотека и спортзал. Огромный коттедж продают в Барнауле за 30 млн 3
06:32
Зарубежные звезды, которым удалось побывать в СССР 3
06:22
Штормовой ветер будет в Алтайском крае перед похолоданием до -10 градусов 0
06:14
Дмитриев день: за что страдал святой Димитрий Солунский и что нельзя в этот день делать 0
06:01
"Сказочный" долгострой. Как выглядит театр кукол в Барнауле, который все еще строят 3
23:41
Средняя зарплата врачей в России составила 79 тысяч рублей 9
23:13
Ученые рассказали, чем опасна бессонница 0
22:41
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами учителей 2
22:12
Детям в Китае запретили играть в онлайн-игры ночью 1
21:55
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджогах 1
21:21
Чемпион по пощечинам потребовал от блогера миллион за отказ от боя 1
19:42
Депутат рассказал, сколько денег получит Алтайский край на развитие спорта 2
19:17
Рамзан Кадыров призвал "убивая, сажая и пугая" наказывать за оскорбления в Сети 12
18:51
Россия и Казахстан определили государственную границу 0
18:18
Сильный штормовой ветер и мокрый снег накроют Алтайский край 1
17:45
Фура перевернула трактор на алтайской трассе 1
17:35
288 объектов за 700 млн рублей. Сколько дворов и территорий отремонтируют на Алтае 1
17:16
Эфир "Катуни 24" в селах Алтайского края сократят до пяти часов и выделят время на ОТР 1
17:08
Врача скорой помощи избили за сообщение о смерти родственника в Томской области 2
16:40
Глава Росгосцирка: российский цирк не может отказаться от номеров с животными 7
16:17
Губернатор Томенко назвал Казахстан самым крупным внешнеторговым партнером Алтайского края 0
16:05
Барнаульские участники ВОВ будут ездить на такси бесплатно до конца года 19
15:52
Дело алтайского арбитражного судьи о взятке в 800 тысяч рублей дошло до суда 6
15:42
Китайская компания запустила услугу по клонированию котят 1
15:36
Власти рассказали, как будут развлекать барнаульцев на новогодних каникулах 0
15:24
Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR разогнался до 790 км/ч 7
15:11
В Индии мужчина пытался на спор съесть 50 яиц и умер 6
14:43
Главную новогоднюю ёлку на площади Сахарова откроют 28 декабря 5
14:33
Требуется массовик-затейник. Для "Изумрудного" ищут организатора мероприятий 10
13:59
Краевым чиновникам купят 3D-очки и устроят зал заседаний в стиле неоклассика 12
13:45
Неочевидный симптом рака печени назвали врачи 0
13:37
И хочется, и колется: почему властям и бизнесу не удается "прозрачно" строить школы 1
13:10
Названа причина бедности большинства людей 45
13:01
Меньше месяца осталось до срока уплаты имущественных налогов 13
12:45
Спортзал в алтайской школе закрыли из-за превышения радиационного фона 4
12:38
Автомобиль на скорости сбил ребенка на пешеходном переходе в Бийске 24
12:25
Численность населения в России сокращается 50
12:14
Для библиотеки им. Шишкова хотят благоустроить современный сквер 14

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.