Дмитриев день: за что страдал святой Димитрий Солунский и что нельзя в этот день делать

Какие чудеса связаны со святым?

Перед казнью Димитрия посадили в темницу, где к нему, согласно житию, сошел Ангел, который ободрил святого страдальца. Император Максимиан любил смотреть гладиаторские поединки, во время которых его непобедимый боец уничтожал на арене пойманных христиан.

Перед одним из таких сражений христианин Нестор навестил святого Димитрия и тот благословил его на победу. Юноша поверг жестокого гладиатора. Император разгневался и приказал казнить обоих.

Утром 8 ноября (26 октября по старому стилю) 306 года в темницу к Димитрию вошли воины, увидели, что он молится, и пронзили святого копьями. Согласно преданию, его верный помощник Лупп, которому он отдал все свое имущество, взял ризу Димитрия, орошенную кровью и омочил ею перстень. Этими вещами он исцелял болезни и изгонял духов, говорится в житии. Позже по приказу императора Луппа схватили и отрубили ему голову.

Когда гонение на христиан прекратилось, над гробом святого Димитрия построили храм, где происходили чудесные исцеления недугов. В житии рассказывается история знатного вельможи Леонтия, который был неизлечимо болен. В молитве он обратился к святому великомученику Димитрию. Когда его внесли в храм и положили на то место, где были погребены мощи святого, то Леонтий сразу выздоровел.

После этого вельможа захотел построить в честь Димитрия церковь. Когда разбирали старый храм, то выкопали мощи святого. В житии говорится, что они были целые, и "из них истекало благовонное миро, так что весь город наполнился благоуханием". Толпы людей пришли, чтобы увидеть это. Считается, что много больных исцелилось через помазание миром.