Дмитриев день: за что страдал святой Димитрий Солунский и что нельзя в этот день делать

8 ноября 2019 года – Дмитриев день. В этот день почитают святого Димитрия Солунского. Чем прославился великомученик, какие народные приметы и традиции связаны с этим днем – в материале amic.ru.
Согласно житию, великомученик Димитрий Солунский родился во времена жестоких гонений на христиан. Его отец был римским проконсулом в Салониках (по житию – был воеводой) и был обязан участвовать в травле верующих во Христа. Однако сам он и его супруга в тайне исповедовали христианство, сына крестили в домовой церкви.
После смерти отца Димитрия вызвал царь Максимиан и назначил его правителем всей Солунской области, потребовав очистить город от христиан. Однако Димитрий стал открыто исповедовать Христа, искореняя язычество. Когда его схватили, то он признался императору, что верит в Христа. За это его жестоко мучили, а потом казнили.
Перед казнью Димитрия посадили в темницу, где к нему, согласно житию, сошел Ангел, который ободрил святого страдальца. Император Максимиан любил смотреть гладиаторские поединки, во время которых его непобедимый боец уничтожал на арене пойманных христиан.
Перед одним из таких сражений христианин Нестор навестил святого Димитрия и тот благословил его на победу. Юноша поверг жестокого гладиатора. Император разгневался и приказал казнить обоих.
Утром 8 ноября (26 октября по старому стилю) 306 года в темницу к Димитрию вошли воины, увидели, что он молится, и пронзили святого копьями. Согласно преданию, его верный помощник Лупп, которому он отдал все свое имущество, взял ризу Димитрия, орошенную кровью и омочил ею перстень. Этими вещами он исцелял болезни и изгонял духов, говорится в житии. Позже по приказу императора Луппа схватили и отрубили ему голову.
Когда гонение на христиан прекратилось, над гробом святого Димитрия построили храм, где происходили чудесные исцеления недугов. В житии рассказывается история знатного вельможи Леонтия, который был неизлечимо болен. В молитве он обратился к святому великомученику Димитрию. Когда его внесли в храм и положили на то место, где были погребены мощи святого, то Леонтий сразу выздоровел.
После этого вельможа захотел построить в честь Димитрия церковь. Когда разбирали старый храм, то выкопали мощи святого. В житии говорится, что они были целые, и "из них истекало благовонное миро, так что весь город наполнился благоуханием". Толпы людей пришли, чтобы увидеть это. Считается, что много больных исцелилось через помазание миром.
Считается, что святые мощи Димитрия Солунского помогали людям излечиться от многих болезней, особенно от глазных. Ему молятся о выздоровлении больных, об укреплении христианской веры и помощи в укреплении духа. На Руси святого считали покровителем воинов и защитником от вражеских нападений.
Согласно народному календарю, в этот день на Руси поминали усопших. Для этого ходили в церковь, ставили свечи за упокой, посещали могилы родных.
Дмитриев день завершал осенний брачный сезон. После этого нельзя было засылать сватов.
В этот день верующие откладывают любую работу по дому. Накануне женщины наводили порядок в доме и готовили поминальные блюда.
В этот день запрещалось шить, прясть, ткать, чесать шерсть и работать со скотом. Считалось, что иначе волки нападут на овчаров или стадо.
- Если 8 ноября было холодно и шел снег, то ожидали такую же весну.
- Багряная заря – к сильному ветру.
- Если запотевали окна, то наступали холода.
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