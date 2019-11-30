Маркированные шины и доверенные "симки": как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Год подходит к концу, но это не значит, что в нем уже нет места для изменений в законодательстве. Заключительный месяц 2019 года тоже принесет россиянам несколько новшеств. Их намного меньше, чем в предыдущие месяцы, но от этого они не менее значимые для жизни общества. За оборот каких лекарств можно будет сесть в тюрьму, для каких товаров нужна будет обязательная маркировка и зачем ФСБ контролировать SIM-карты – в нашем материале.
За незаконную покупку или продажу глазных капель можно будет оказаться за решеткой. Список лекарств, за незаконный оборот которых грозит уголовная ответственность, пополнится тремя препаратами: прегабалин, тропикамит и тапентадол. Прегабалин – противосудорожное средство, которое часто применяют при эпилепсии. На его основе изготавливается и продается сразу несколько популярных препаратов. Тапентадол – опиоидный наркотический анальгетик. Его используют для снятия сильной боли после операций, при остеоартрите и онкологических заболеваний. Тропикамид – это глазные капли, которые расширяют зрачок. Их применяют при исследовании глазного дна, а также для лечения воспаления глаз.
Все эти препараты уже включены в список веществ, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). И их можно приобрести только по рецепту. Сейчас они в перечне "иных лекарственных средств", а теперь их переведут в список "сильнодействующих средств".
Что это значит для россиян:
Для законопослушных – ничего. А вот за незаконный оборот этих лекарств теперь будут наказывать уголовно, а не административно. Раньше нарушители отделывались штрафом: до 30 тысяч рублей для юрлиц и до 3 тысяч рублей для физических лиц. Теперь же, если попытаться купить или продать их без рецепта, "административкой" уже не отделаешься. За незаконный оборот будут лишать свободы сроком до трех лет по статье 234 УК РФ.
С 1 декабря 2019 еще больше товаров будут подлежать обязательной маркировке. В России ее вводят постепенно: сейчас идентификаторы обязательны только для сигарет, алкоголя, обуви и одежды из натурального меха. Теперь же в перечень войдут шины и покрышки, парфюмерная продукция, постельное и туалетное белье, лампы и фотоаппараты со вспышкой.
В чем заключается маркировка? Каждой единице товара присваивается электронный код. Все шифры уникальные и подделать их нельзя. Как только код присвоили, любой товар, будь то покрышка или пачка сигарет, можно отследить от производства и до продажи покупателю. После этого код навсегда выводится из оборота. Такая система позволяет эффективнее бороться с контрафактом и следить, чтобы уже списанные товары никто не продавал.
Внедрением маркировки в России занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Для того чтобы подключиться к системе, нужно подать заявление на сайте "Честный Знак" и подключить онлайн-кассу. При этом данные об обороте товаров не нужно будет передавать напрямую: они автоматически будут поступать в ЦРПТ через онлайн-кассу.
За продажу товара без маркировки должностных лиц штрафуют на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей, юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.
Что это значит для россиян:
Роста цен, по мнению экспертов, изменения вызвать не должны. К тому же у потребителя появится возможность узнать всю информацию о конкретном товаре. Для этого нужно будет скачать приложение "Честный Знак" и отсканировать штрихкод. В дальнейшем планируется, что маркировку введут практически для всех видов товаров в России.
С 1 декабря в России начнет действовать закон о SIM-картах. С этого момента в стране вводится отечественная криптография для карт мобильных операторов. Сейчас все "симки" в России защищены зарубежной системой шифрования. Поэтому, по мнению авторов закона, доступ к информации абонентов могут получить злоумышленники из-за рубежа. Российская криптография, наоборот, защитит данные от внешних угроз и "развяжет руки" ФСБ. Отечественные спецслужбы смогут считывать информацию с "доверенных" SIM-карт и идентифицировать абонентов.
Систему разрабатывали именно с учетом требований ФСБ в Институте точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева. В 2018 году ее успешно протестировал "МегаФон". С 1 декабря все операторы обязаны будут сертифицировать свое оборудование, чтобы работать с "доверенными SIM-картами". Изготавливать новые чипы будет компания Samsung, но в дальнейшем операторы планируют работать и с другими производителями.
Что это значит для россиян:
Пока трудно сказать точно. По мнению экспертов, изменения не должны вызвать роста цен. Интересно, что закон о доверенных "симках" появился, но вот зарубежную криптографию никто не запрещал. И менять никого заставлять не будут. Их будут выдавать только при оформлении новой или замене старой. Закон предусматривает планомерное введение "доверенных симок", и пока трудно спрогнозировать, как это отразится на жизни россиян.
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