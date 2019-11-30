Маркированные шины и доверенные "симки": как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Расширят список запрещенных лекарств

За незаконную покупку или продажу глазных капель можно будет оказаться за решеткой. Список лекарств, за незаконный оборот которых грозит уголовная ответственность, пополнится тремя препаратами: прегабалин, тропикамит и тапентадол. Прегабалин – противосудорожное средство, которое часто применяют при эпилепсии. На его основе изготавливается и продается сразу несколько популярных препаратов. Тапентадол – опиоидный наркотический анальгетик. Его используют для снятия сильной боли после операций, при остеоартрите и онкологических заболеваний. Тропикамид – это глазные капли, которые расширяют зрачок. Их применяют при исследовании глазного дна, а также для лечения воспаления глаз.

Все эти препараты уже включены в список веществ, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). И их можно приобрести только по рецепту. Сейчас они в перечне "иных лекарственных средств", а теперь их переведут в список "сильнодействующих средств".

Что это значит для россиян:

Для законопослушных – ничего. А вот за незаконный оборот этих лекарств теперь будут наказывать уголовно, а не административно. Раньше нарушители отделывались штрафом: до 30 тысяч рублей для юрлиц и до 3 тысяч рублей для физических лиц. Теперь же, если попытаться купить или продать их без рецепта, "административкой" уже не отделаешься. За незаконный оборот будут лишать свободы сроком до трех лет по статье 234 УК РФ.