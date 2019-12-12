День Конституции: что за праздник и откуда он взялся

12 декабря День Конституции отмечают в России уже 25 лет. Он посвящен основному закону государства. Что нужно знать об этом празднике, как принято отмечать 12 декабря в стране и почему это больше не выходной – читайте в материале amic.ru.
Когда появился День Конституции?
Этот праздник начали отмечать с 1994 года. 12 декабря 1993 года в стране всенародным голосованием приняли главный документ государства. Это был исторический момент – завершился советский период страны, и Россия стала демократическим правовым государством с республиканской формой правления. Декабрьская конституция провозгласила такие принципы, как политический плюрализм, народный суверенитет, изменила структуру высших органов государственной власти.
А до 1993 года Конституции в России не было?
Конечно была. Даже пять. Первую приняли после революции 1917 года. Это была Конституции РСФСР. Однако в 1924 году после образования Советского Союза приняли новую Конституцию, в которой была провозглашена победа социализма. 5 декабря 1936 года в стране появилась так называемая "сталинская" Конституция. Этот документ содержал принцип всеобщего избирательного права при тайном голосовании, в выборах могли участвовать абсолютно все. В 1977 году ей на смену пришла "брежневская" Конституция, которая как раз и действовала до 1993 года.
День Конституции – выходной?
К сожалению, нет. В День Конституции отдыхали только до 2005 года. Однако после внесенных Госдумой изменений в декабре 2004 года, этот праздник причислили к памятным датам и сделали рабочим днем.
Как отмечают День Конституции в России?
12 декабря обычно проходят торжественные заседания, концерты и флешмобы. В вузах, школах и детсадах учащимся рассказывают о главном документе страны и о том, какие права и обязанности граждан гарантируются Конституцией. В этот день вручают подарки и награды выдающимся юристам, организуют тематические конференции и круглые столы, экскурсии и выставки в музеях.
А как россияне относятся к Конституции?
68% жителей страны думают, что в Конституцию РФ нужно внести поправки. Такие результаты показал опрос ФОМ, пишет РБК
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Причем из них 35% людей затруднились ответить, какие именно поправки нужно вносить в документ. Остальные все же отметили, что изменения должны быть направлены на повышение заботы о пенсионерах, уровня жизни населения, на улучшение качества медицины, отмену закона о пенсионном возрасте и введение контроля за ростом цен. Несколько респондентов также добавили, что поправки должны коснуться обеспечения доступного жилья, укрепления суверенитета России, увеличения ответственности чиновников за свою работу и прочее.
Отметим, что в 2013 году за пересмотр Конституции высказывались 44% россиян. Эксперты считают, что сторонников изменений стало больше, потому что у людей растет запрос на перемены. В особенности в социальных вопросах.
Комментарии
День Конституции уже давно не праздник, так как она потеряла своё значение. Сказочный назначает преемников и идет на 3 и 4 срок, депутаты принимают законы противоречащие конституции. Теперь это просто книжка из жанра фантастика.
68% россиян считают, что в Конституцию следует вносить поправки
При этом...
51% заявили, что не знают основные положения Конституции, а 40% заявили, что её не читали.
Вывод напрашивается сам собой. Часть настолько глупы, что им что из телевизора прокукарекали, то они и будут повторять.
У меня на прикроватной тумбочке всегда лежит Конституция.С нею я ложусь с нею я встаю.Конституция-это самое святое что у нас есть.
Это был исторический момент – завершился советский период страны, и Россия стала демократическим правовым государством
а то
после расстрела белого дома из танков)))